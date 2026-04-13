România, una dintre gazdele competiției de handbal feminin Euro 2026, nu a disputat preliminarii şi a jucat în EHF Euro Cup, competiţie în care s-a calificat la Turneul Final Four.

Tricolorele antrenate de „Coco” Mihăilă, se alătură medaliatelor de la CE 2024, calificate direct, adică Danemarca, Norvegia şi Ungaria, precum şi celor cinci naţiuni gazdă.

Prindem semifinalele la EHF Euro Cup! Am „spălat” rușinea cu Norvegia

Cele opt reprezentative au fost angrenate în competiţia semioficială EHF Euro Cup, care şi-a stabilit, tot duminică seară, tabloul semifinalelor.

România a făcut parte din prima grupă. Le-a avut adversare pe Norvegia, Polonia și Slovacia. Primele două clasate, Norvegia și România, merg în Final Four.

România s-a calificat la Turneul Final Four de pe locul 2 în grupa 1, în urma rezultatelor: 27-29 şi 25-45 cu Norvegia, 34-29 şi 38-34 cu Polonia, 32-26 şi 32-19 cu Slovacia.

În semifinale s-au mai calificat Norvegia, Danemarca şi Ungaria. Turneul Final Four va avea loc în luna septembrie, iar în semifinale se vor duela Norvegia – Ungaria şi Danemarca – România.

Cele cinci echipe gazdă ale EHF EURO 2026, Polonia, România, Cehia, Slovacia și Turcia, nu evoluează în preliminarii, ci participă la EHF EURO Cup, alături de Norvegia, Danemarca și Ungaria.

Ultima victorie: 38-34 cu Polonia

Naționala de handbal feminin a României s-a calificat la turneul Final Four al competiției EHF EURO Cup 2026, după ce a învins selecționata Poloniei cu scorul de 38-34 (21-15), duminică, la Radom, în ultimul său meci din Grupa G1 a preliminariilor.

Tricolorele, care erau obligate să nu piardă la mai mult de patru goluri, au început în forță și au condus cu 5-0, iar la pauză avantajul era de șase goluri, 21-15.

În repriza secundă, Polonia s-a apropiat la trei goluri, 24-27, dar România a câștigat fără emoții, cu 38-34.