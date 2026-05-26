Prima pagină » Sport » David Cosma Cristofor și Oliver Diaconescu, primii sportivi selectați în Academia FRAS, pentru performanța în motorsport

David Cosma Cristofor și Oliver Diaconescu, primii sportivi selectați în Academia FRAS, pentru performanța în motorsport

David Cosma Cristofor și Oliver Diaconescu, primii sportivi selectați în Academia FRAS, pentru performanța în motorsport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

David Cosma Cristofor și Oliver Diaconescu sunt primii sportivi selectați în Academia FRAS, pentru performanțele lor în motorsport. Academia își propune să devină un centru naţional de excelenţă în formarea sportivilor de performanţă din automobilismul sportiv.

David Cosma Cristofor și Oliver Diaconescu au fost selectați în Academia FRAS, datorită potențialului de dezvoltare și a rezultatelor la competiții, transmite Federația Română de Automobilism Sportiv.

David Cosma Cristofor, în vârstă de 17 ani, a debutat în motorsport prin karting, la vârsta de 6 ani. El s-a clasat pe locul 5 la General în UAE 4, la începutul anului 2026, după ce a obținut două clasări pe podium. De asemenea, pe 5 a terminat la General și în 2025, în Formula 4 Middle East Trophy. În 2023, el a fost vicecampion mondial Rok (karting) și campion WSK Final Cup (karting) în 2021.

În acest an, tânărul a semnat cu cea mai puternică echipă de Formula 4.

În etapa 2 din Campionatul Italian de Formula 4 (cea mai puternică competiție de profil din lume), desfășurată la Vallelunga, pilotul român a obținut două clasări pe podium (locul 2 în Cursa 2 și locul 3 în Cursa Finală) și ocupă locul 3 la General, mai arată sursa.

„Unul dintre copiii-minune din automobilismul sportiv românesc”

Oliver Diaconescu, în vârstă e 14 ani, este considerat „unul dintre copiii-minune din automobilismul sportiv românesc”. Primul contact cu lumea vitezei a fost la vârsta de 5 ani, tot în karting. El a devenit campion național la grupa Juniori Pro în Campionatul Național de Slalom Paralel 2024, la doar 12 ani. La 13 ani, el a obținut titlul în Campionatul Național de Slalom Paralel, cu o rundă înainte de finalul sezonului. A câștigat datorită rezultatului obținut la Schitu Golești (județul Argeș), pe circuitul ”La Heleșteu”, în cadrul etapei 6, conform sursei.

El a mai obținut victoria la Juniori Pro și la Cupa Suzuki, iar în Clasamentul Open a terminat pe 2. Însă, a obținut punctajul maxim, deoarece cel clasat pe locul 1 nu a punctat.

În prezent, Oliver Diaconescu se pregătește în Anglia, iar pentru acest sezon este licențiat la Rally Start, Time Attack, Romanian Touring Masters și Slalom Paralel.

Academia permite debutul la vârste mai mici ca în alte țări

Printre obiectivele Academiei FRAS, se numără creșterea reprezentării României în competiţiile externe și devenirea unui model regional în dezvoltarea tinerelor talente.

De asemenea, Academia FRAS permite debutul în pilotaj la vârste mai mici decât în marea majoritate a ţărilor europene.

Recomandarea video

Citește și

SPORT Costel Gâlcă, după ultimul său meci pe banca Rapidului: ”Dacă eu luam deciziile, erau total diferite / Trebuia să am alte clauze în contract”
07:34
Costel Gâlcă, după ultimul său meci pe banca Rapidului: ”Dacă eu luam deciziile, erau total diferite / Trebuia să am alte clauze în contract”
SPORT Gigi Becali a spus tot. Cine a făcut schimbările, de fapt, la primul meci al lui Marius Baciu la FCSB. „Întrebați-i pe ei!”
09:09, 25 May 2026
Gigi Becali a spus tot. Cine a făcut schimbările, de fapt, la primul meci al lui Marius Baciu la FCSB. „Întrebați-i pe ei!”
SPORT Sportivii din Rusia și Belarus, reprimiți în competiții de Federația Europeană de Gimnastică
12:57, 24 May 2026
Sportivii din Rusia și Belarus, reprimiți în competiții de Federația Europeană de Gimnastică
SPORT Daniel Pancu, atac incredibil la adresa conducerii clubului CFR Cluj: „M-a sunat domnul Rahat!”
10:10, 24 May 2026
Daniel Pancu, atac incredibil la adresa conducerii clubului CFR Cluj: „M-a sunat domnul Rahat!”
SPORT Ceremonie în Bănie. Campionii României, cetățeni de onoare ai Craiovei
17:42, 23 May 2026
Ceremonie în Bănie. Campionii României, cetățeni de onoare ai Craiovei
SPORT Lovitură înainte de barajul FCSB – Botoșani. Starul echipei a primit o ofertă uriașă. Salariul este imens, dar jucătorul semnează cu o condiție
08:29, 23 May 2026
Lovitură înainte de barajul FCSB – Botoșani. Starul echipei a primit o ofertă uriașă. Salariul este imens, dar jucătorul semnează cu o condiție
Mediafax
Țara care caută 16 oameni pentru un sejur de vis, totul gratuit
Digi24
Ludovic Orban: Nicușor Dan e președinte jucător la cacealma, dacă vine cu propuneri ca Eugen Tomac. Ar fi o petardă politică
Cancan.ro
Câți bani cere Georgiana Lobonț ca să-ți cânte la nuntă, în 2026? Care este tariful pentru o oră sau pentru toată noaptea
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Adevarul
România, „jucător” prima dată în istorie la Washington? Expert în diplomație: „Există costuri dacă vrem să ni se audă vocea”
Mediafax
Țara celor o mie de insule, unde se află cheile paradisului
Click
Au revenit cu tractorul pe ogor! Dan Negru conduce un „monstru agricol” de 40.000 de euro: „Dacă statul ar ține cu țăranii români…”
Digi24
Misiune ieșită din comun: Polițiști deghizați în dansatoare pentru a prinde un traficant de droguri Data publicării: 26.05.2026 16:44
Cancan.ro
Sile Cămătaru, despre împrumuturile acordate lui Gigi Becali: "Îmi dădea dolari vechi și...' Detalii nemaiauzite
Ce se întâmplă doctore
Imagini explozive cu fosta iubită a lui Dorian Popa! Cum arată Babs la 42 de ani. Și-a făcut mai multe operații estetice
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
Descopera.ro
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Cristi Hrubaru vine la „Podcast cu Prioritate” #101 by ProMotor. Discuții despre motociclete, mașini, rock și proiecte caritabile
INEDIT Imaginile zilei vin din SUA. Secretarul Sănătății, Robert Kenedy, a postat un video în care se luptă cu doi șerpi care au pătruns pe terasa casei
17:54
Imaginile zilei vin din SUA. Secretarul Sănătății, Robert Kenedy, a postat un video în care se luptă cu doi șerpi care au pătruns pe terasa casei
ȘTIINȚĂ În 1991, opt oameni s-au izolat într-un dom de sticlă în deșertul Arizonei. Ce s-a întâmplat când oxigenul a început să dispară
17:50
În 1991, opt oameni s-au izolat într-un dom de sticlă în deșertul Arizonei. Ce s-a întâmplat când oxigenul a început să dispară
JUSTIȚIE Parchetul General avertizează. Activitatea instanțelor și parchetelor superioare s-ar putea bloca din cauza noii Legi a salarizării unice
17:44
Parchetul General avertizează. Activitatea instanțelor și parchetelor superioare s-ar putea bloca din cauza noii Legi a salarizării unice
PROIECT DE LEGE Un deputat AUR vrea reglementarea utilizării telefoanelor mobile în şcoli, pentru elevi
17:42
Un deputat AUR vrea reglementarea utilizării telefoanelor mobile în şcoli, pentru elevi
EXCLUSIV Mizele contractului de lobby asumat de Nicușor Dan. Sarmiza Andronic: Nu e normal decât dacă știu care sunt rezultatele
17:38
Mizele contractului de lobby asumat de Nicușor Dan. Sarmiza Andronic: Nu e normal decât dacă știu care sunt rezultatele
FLASH NEWS Fiul și nepotul lui Horațiu Potra pot părăsi România, după ce au scăpat de controlul judiciar. Mercenarul rămâne după gratii
17:33
Fiul și nepotul lui Horațiu Potra pot părăsi România, după ce au scăpat de controlul judiciar. Mercenarul rămâne după gratii

Cele mai noi

Trimite acest link pe