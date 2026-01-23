Prima pagină » Sport » Proiect privind incluziunea în baschet! Obiectivul: sprijinirea jucătorilor în scaun rulant

23 ian. 2026, 17:43, Sport
Proiectul Erasmus+ Sport „Wheelchair Basketball Players as Future Basketball Managers” (WBBM) a atins cu succes etapa de evaluare intermediară.

Se confirmă un progres la nivelul tuturor pachetelor de lucru și reconfirmând misiunea sa de a promova incluziunea, diversitatea și parcursurile de carieră duală în baschetul european.

Lansat ca o inițiativă transnațională cu o durată de 24 de luni, proiectul WBBM reunește parteneri din șase țări europene – România, Irlanda, Cipru, Grecia, Bulgaria și Spania – având un obiectiv comun: sprijinirea jucătorilor de baschet în scaun rulant.

Totul se face prin dezvoltarea competențelor, cunoștințelor și oportunităților necesare pentru tranziția de pe teren către roluri de leadership, management și guvernanță în ecosistemul baschetului.

Proiectul abordează direct subreprezentarea sportivilor cu dizabilități în poziții de decizie și management, fiind aliniat priorităților Erasmus+ Sport și politicilor europene privind incluziunea. La jumătatea perioadei de implementare, consorțiul WBBM a înregistrat mai multe realizări importante:

  • Finalizarea și aprobarea versiunii finale a Ghidului WBBM de către Ofițerul de Proiect,
  • Crearea unei identități puternice a proiectului și a unei infrastructuri de comunicare, inclusiv un website dedicat și o prezență activă pe rețelele sociale Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn și TikTok,
  • Definitivarea Strategiei de Comunicare și Diseminare, alături de instrumente de monitorizare care asigură transparență, vizibilitate și urmărirea impactului proiectului.

„Acasă prin Baschet”, alt proiect

Federația Română de Baschet a lansat „Acasă prin Baschet”, o platformă dedicată identificării, conectării și susținerii sportivilor români din diaspora.

Prin această inițiativă, FRB își propune să ofere tuturor tinerilor cu origini românești – fie că s-au născut în România sau provin din familii formate în străinătate, dar cu rădăcini românești – șansa de a fi descoperiți, evaluați și integrați în programele echipelor naționale.

„Acasă prin Baschet” se adresează copiilor și tinerilor care au cel puțin un părinte român sau provin din familii cu origini în România, chiar dacă trăiesc și evoluează în alte țări.

Federația Română de Baschet își dorește ca fiecare tânăr cu sânge românesc care iubește acest sport să știe că poate visa să îmbrace, într-o zi, maioul echipei naționale și să reprezinte România.

Obiectivul principal al proiectului este extinderea rețelei de scouting și dezvoltarea unei baze de date internaționale a jucătorilor români din diaspora. Platforma facilitează colaborarea între cluburi, antrenori, scouteri și comunități românești din întreaga lume, prin intermediul Federației Române de Baschet, creând puntea dintre baschetul de acasă și cel practicat peste hotare.

