Prunea, atac furibund la adresa lui Răzvan Burleanu, după umilința Naționalei cu Polonia: „A făcut milioane și fotbalul românesc a regresat”

Florin Prunea l-a atacat dur pe Răzvan Burleanu, șeful FRF, după umilința Naționalei lui Hagi cu Polonia (6-0). Fostul fotbalist îl acuză pe Burleanu că „a făcut milioane și fotbalul românesc a regresat”.

„Burleanu l-a lăsat singur pe Hagi”

„Pe Nea Mircea l-au băgat în pământ, că ei n-aveau voie să-l urce în avion, indiferent ce spunea Nea Mircea, domnule sau nu domnule. Vine rău la cantonamentul echipei naționale și tu, Luci, în avion, nu? Și după aceea bilet și-a luat o măsură de siguranță. Băi, pune pe cine vor ăștia, pe cine vor frații ăștia, pe Hagi, și acum îi vezi pe alții să iasă pe seară. După meci, domnul Burleanu trebuia să vină alături de echipa națională la conferința de presă. Așa se face dacă vrei să fii alături de ei. L-au lăsat singur, cum a mai fost lăsat Gică de multe ori în viața lui, singur, și nu merită un asemenea tratament. Eu sper ca azi să realizeze în ce s-a băgat și să se ducă, frate, de acolo. Sigur că eu sunt conștient că, dacă nu eram eșecul cu Suedia, aseară ar fi plecat, așa cum îl cunosc eu.

Pleacă cât iubește fotbalul și echipa națională, n-are ce să caute în cloaca asta. El trebuie să… mă, forul românesc, singurul că îl văd vorbind… Mi-a plăcut discursul după meciul cu Bosnia din Piața Victoriei. Da, mă, cică, dar tu ești singurul care poți să faci, mă, chestia asta. Ăștia n-o să facă, mă, niciodată. Burleanu a venit la Federația Română de Fotbal cu o pătură pe el. Luați declarația de avere și o să vedeți câte milioane de euro, terenuri în centrul orașelor și cum să te îmbogățești peste noapte, iar fotbalul să regreseze? Nu spune nimeni: „Da, mă îmbogățesc, dar fac ceva pentru fotbal, las ceva în urma mea”, ori acum totul este pârjolit. Un puroi care a plesnit la un moment dat, că a plesnit între ei acolo și se mai certau între ei. Mai e și cu delegările, arbitrii, cum e discutat, băi? Liga a 2-a ce este? Jaf, mă!

La drumul mare, 11 echipe pentru promovare. Liga a 3-a nu există, pe unde să crească, mă, copiii ăștia care trebuie să vină din spate? Să-i schimbăm, să scăpăm, mă, frate, o dată și de Rațiu și de ăștia? Da, să scăpăm o dată, să aibă și ei concurență, mă, să vadă că vin niște copii din spate. Cine vine, mă, din spate? Conducători de club puși politic de către primari prin orașe, numai ca să întoarcă parandărătul, numai bani. Conducători de club, antrenori care n-au nicio treabă cu fotbalul. Asta este rezultatul, că acum nu facem analiza la echipa națională, să facem analiza întregului fotbal românesc, nu numai la echipa națională. Da să vedem ce facem, de unde plecăm, unde ne ducem, ce facem? Burleanu își ia 35.000 de euro pe lună net, n-are niciun fel de probleme.

Stăm 300 de zile până la avion, mai ia și 500 de euro din urnă și noi pe aici suntem cu plângeri, cu suporterii, și ne dăm unii la alții în cap. Nu e în regulă. Trebuie să vină o echipă cu un plan foarte clar, care să fie susținut de către oamenii politici, să dea drumul la o treabă serioasă, că ăsta este rezultatul administrației Burleanu”, spune Prunea.

„Tot să stea drept pentru o minge, un trening?”

„Nu se poate, nu se poate mai mult de atâta. Sunt jucători care la un moment dat au făcut performanță și ne întoarcem chiar înapoi. Păi, cum e posibil, mă, să plece un jucător de la echipa națională pentru că nu i-au dat salariu la Sepsi mai mult cu 1.000 de euro? Bă, echipa aia de antrenori, el, ceapă sau cartofi, cum îl cheamă? Cartofii ăia cu băieții aceia, bă, ți-au adus zeci de milioane în cont, ți-au creat Zidul Galben, mă, o chestie frumoasă care n-a mai fost de mult timp. L-au distrus și Zidul Galben în două luni, l-au băgat de-a dreptul praf, în pământ. Cum e posibil așa ceva și după aceea să vii și să mai ștergi… Păi, lăsați-l pe Burleanu, lăsați-l pe Iordănescu, că nu suntem compatibili.

Păi cum e posibil, mă, așa ceva și nimeni să nu zică nimic, mă, din fotbal? Tot să stea drept, mă, pentru o minge, pentru un trening? Bă, așa de rău am ajuns în țara asta, mă, să ne vindem pe un trening și pentru o minge? Așa de rău, așa de rău am ajuns, da, nu se poate, mă, așa ceva! Bă, de unde dracului ai tu, mă, treningul ăsta, de unde l-ai luat? Păi, ni l-a dat de aici, de la FRF, de la copii. Pe bune, mă, toată lumea e îmbrăcată în treningul echipei naționale pentru un vot, mă? Chiar așa de rău am ajuns?

Urgență: suporterii să ia atitudine și să plece Burleanu și toată echipa lui. Numai de suporteri le e frică, atât. În rest, ăștia n-au nicio frică, că sunt susținuți de servicii, de draci, de la cine sunt puși acolo? Bă, luați-i, bă, de acolo, că o să o ia lumea razna pe bune, dacă nu, îi luăm și pe politicieni. Luați-i de acolo, că fotbalul este un fenomen social în România și lumea se va sătura la un moment dat. Dar singurii care pot să pună presiune pe el, pe Răzvan Burleanu, sunt spectatorii. În rest, stai acolo cât vrei, tu crezi că vei fi aplaudat? Sunt și oameni care își văd de treabă în fețele astea mele de fotbal, că vedem luptele între ei pe acolo care sunt.

Sunt două găști: sunt băieții mai tineri care chiar vor să facă ceva – nu le dau eu numele – și sunt ăștia, mă, cu Bodescu, cu comisii, cu arbitraje. E posibil, mă, să fie ăștia la Comisia de Integritate, membrii din CCA, și nu zice nimeni nimic? Păi de ce i-a trimis, mă, acolo la delegări, la promovări la arbitri? Că vedem acum ușor-ușor distrug și arbitrajul. Ia stai liniștit, că s-a chinuit el Chivorogi și a muncit și a făcut să vedem și arbitrajul. Aveți puțină răbdare și nimeni nu face nimic. Mă, tragerile la sorți la Cupa României, măsluite, bă, pe față, și nu-l ia pe nimeni, nu-l întreabă de sănătate! Bun, în ce țară trăim, mă, pe bune?

Ok, dar ai vreo soluție? Pleacă Burleanu și să vină cine? Să vină oameni, să vină o echipă de oameni: Hagi, mă! Să vină Hagi, să vină Lupescu, să vină Panduru, să vină Pițurcă, să vină toți oamenii. Bă, să facă un sfat al tuturor și să dea drumul la treabă! Să muncească, mă, pentru fotbal, să dezvoltăm fotbalul. Echipele de club, unde e bătaia? Ia uitați-vă, bă, la copiii ăștia! Păi, aici, uite, îți faci o chestie la Sectorul 2, extraordinar cu clubul ăsta care a apărut. Păi copiii ăștia unde să joace după aceea, mă, la 18 ani? La revedere, se pierd! Nu am străini cu 7.000, ca să întorc parandărăt 3.000 în buzunar, să-i dau și lui primarul 5.000, de exemplu. Cel mai bun exemplu l-ați avut la Iași, mă, cu falimentul Politehnicii Iași. Ce mai vrei să… mă? Ăla îl pune Chirica, pune pe unu la club, falimentează clubul și acum îl pune iarăși înapoi președinte la club!

Așa e peste tot în țară. Politicul trebuie să se ocupe de infrastructură, trebuie să se ocupe de lucruri ca să crească copiii, să dea echipament. Bă, da, lăsați, mă, fotbalul pe mâna oamenilor care se pricep și care au făcut ceva în fotbalul ăsta! El, nu se mai poate. Totul e politizat. E clar că este politizat până în măduva oaselor, este, nu spune nimeni… Sunt iubitori de fotbal și printre oamenii politici – ca să nu generalizăm – care se pricep și care vor să facă pentru sport. Dar, mare parte, băi, au căpușat fotbalul! Știți cum sunt cei la cluburile primăriilor? Bă, uite așa sunt între ei, salarii de 7.000 la Liga a 3-a. Păi luați cazul Buzău, mă! Ce-a fost la Gloria Buzău? E posibil, mă, 10 milioane sifonate într-un an de zile?”, subliniază Florin Prunea.

Prunea vorbește despre „gena fotbalistului român”

„Era unul, Cristi Lupuț, avea salariu șapte, minte cu Pițurcă junior, și un coleg de-al vostru îl întreabă: „Bă, băiatule, cum e cu ăsta, cine ia salariul ăsta?”. Un consilier local de acolo: „Păi, domnule, nu iau eu tot, iau o mie și jumătate”. Păi și restul, domnule? Restul se duc la București! Bă, voi vă dați seama? Gloria Buzău, cluburi, Poli Iași la fel. Asta este în România și atunci ce să vorbim? Noi trebuie să facem analiză la toată situația, nu numai la echipa națională. Echipa națională știu că este în față, că lumea are deschiderea care este și sunteți voi, presa – vă dați seama ce este în fotbalul românesc? Voi nu puteți să vă dați seama ce improvizație e?

Ăștia au pârjolit și au modificat gena fotbalistului român, regula asta tembelă de U21. Băi, și noi am crescut, dar noi am jucat pe valoare, mă! Lăsați, mă, copiii să se dezvolte normal, mă! Știți, au modificat gena fotbalistului român, fotbalist inteligent, nu fotbalist forțat. Păi după ce… uitați-vă, de exemplu, când se termină regula U21, unde merg? Ați mai văzut vreun jucător? Tot se plafonează, pentru că n-au… Păi, vrea vreunul să-l schimbe pe Rațiu în echipa națională sau pe Bancu, pe Nicușor Bancu? Păi cine riscă, mă, un antrenor să-și-riște pâinea să crească jucători sub 21 de ani în bătălia mare sau fundași centrali? Uitați-vă și voi la echipele din Liga 1, că n-avem români fundași centrali și jucători de bandă, numai străini! Și atunci, la echipa națională, cu cine să venim? Liga a 2-a nu există, Liga a 3-a nu există, că dacă dau ăștia drumul la dosare pe la Liga a 2-a și Liga a 3-a, care cu autocarele… țineți minte ce vă spun, cu autocarele, care și primari, și președinți de masă, că toată lumea… Nenorocire cu pariurile astea! Asta este realitatea și asta trebuie spusă de către toată lumea, nu că o spune… „iarăbăneanul” ăsta apucat să vorbească. Bă, mi-a venit să plâng aseară! Credeți-mă, ce crezi că simte un om la cică „bă, de ce omul ăsta nu merită așa ceva”? Pe bune, mă, nu merită.

Nicio vină n-are copilul nostru [portarul], i-am dat toate golurile. Le-am văzut și azi-dimineață. Zic: „Băi, să văd dacă ăsta mic putea scoate vreunul”. N-a avut nicio șansă, frate, pe bune, n-a avut nicio șansă.

Este bun, schimbăm, dar cu ce schimbăm? Hai să dau un exemplu acum, că toată lumea… Rațiu a enervat multă lume după ce a declarat aseară și după ce am văzut evoluția lui. Pe cine bagi în locul lui Rațiu acum, fundaș dreapta? Spune tu, Florine! „Eu îl bag pe ăsta fundaș dreapta, nu mă…”. Păi, îl bag, mă, ca să vadă, să vină în fața suporterilor: „Băi, asta e pentru voi, mesaj, băi, jucați în fața suporterilor, bă, faceți, mă, ceva și câștigați meciul!”.

Asta e păcat, mă. Au vândut biletele cu o săptămână înainte, mă! Nu e păcat, mă, de oamenii ăștia, că oamenii vin, mă, chiar dacă n-au rezultate vin, dar mă întorc pe jos, că în două luni au stricat Zidul Galben! Că a fost o chestie atât de frumos creată de Edi și de băieți și în două luni l-au dat afară, băi, praf, parcă ar fi spart tot! Și cât de frumos a fost! Niciodată”, spune Prunea.

„Avem o problemă generală la jucători”

„Dar una-i una, alta-i alta. Niciodată n-a fost pe-acolo… și cartonașul roșu foarte ușor a fost acordat. Bă, da, mă, strângem acolo, strângem, n-am văzut unu aseară să pună, mă, piciorul în prag și să șuteze la poartă! Chiar dacă ești drăguț cu el, poate un lider… bă, să vină unu să pună, bă, autobaza aici pe două linii, alergăm, ne luăm cu ei de ne batem cu ei! Pur și simplu…

Problema noastră e cea mai mare, nu este că unul e o problemă. Hai că am zis la meci, au dat-o toți pe Ionuț Radu, dar nu e adevărat. Noi avem o problemă generală la jucători, că nu e unul care să iasă. Sau aseară, spuneți-mi voi un… pot să zic: „Băi, hai, Bîrligea, că s-a bătut, că s-a luat cu ei”, de cât a bătut și el? Bă, dai, mă! Generală, asta este, te pune pe gânduri. Păi de-aia Ianis este un jucător care a ajutat echipa națională în momentele de glorie, dar el trebuie să joace la echipa de club, aici, nu numai Ianis, aici mă uit și la Denis Man. Păi ăsta nu e Denis Man pe care-l știm cu ruperile de ritm, că rupea pe Mihăilă, micul, îi rupea, mă, terenul când pleca de pe loc. Se vede, mă, că n-au ritm de joc! Băieții ăștia n-au ritm de joc, nu pot, atâta pot! Și atunci de ce… vrei să ne întoarcem la ce am făcut noi, mă? Să vină la echipa națională cine joacă! Mai erau patru etape să se termine campionatul și m-a chemat Ienei la celebrul meci cu Steaua, la cinci-zero atunci, și m-a sunat înapoi și mi-a zis: „Băi, fii atent, dacă nu joci o etapă, nu te iau”. Și mai erau patru etape. Zic: „Băi, neică, i-am zis, cum să nu?”. Păi am fost în America, am fost portar, mă băteam cu Steaua la titlu. „Băi, băiatule, dacă nu joci, mai sunt patru etape, nu te-am alocat pentru Campionatul European”. Am plecat la U Cluj, am avut noroc că am vorbit cu Țălnar: „Cornel, ia-mă să joc patru etape, că nu mă ia la Campionatul European”. Și m-am dus, patru etape, jucam, așa era la noi pe vremuri! Bă, nu spune nimeni…

Am avut portari de excepție, cum a fost, de exemplu, dau un exemplu, da… Tătărușeanu nu juca la de-alde Lyon, dar dacă venea la echipa națională, era din bară în bară! Cum să nu-l iei? Mă, Niță, Horațiu Moldovan… Portarii așa era, nu apărau la echipa de club și la echipa națională dădeau satisfacție! Acuma nu mai așa. Bă, nu faci, mă… nu trebuie să ne întoarcem înapoi, mă, la originea noastră, la ce știm noi să facem, să joace ce e mai bun, să alergăm! Să alerge mingea, că acum noi spunem: „Domnule, nu putem”. Păi dar noi alergam pe vremuri, nu? Bă, când a luat Gică… sau țineam la oră mingea la noi, mă, aveam 20 de pase, 30 de pase, era calitatea noastră! Dar dacă ăștia au modificat gena fotbalistului român, mă? Selecții pe pile și pe pești la copii și juniori, mă, e posibil așa ceva? 3.000 convocarea, 5.000 să joace titular! Spusă nu de mine, de Florin Pârvu, din interior, mă, de-acolo. După aia, să se mai știe și când se ceartă în federație, mai răsuflă așa câte ceva, dacă se apucă, cum se dă afară… sau Stoichiță să pună ce-a făcut el prin Chiajna pe-acolo și ce-a făcut pe unde se duce, sau Bodescu ce face… că se duce până ce ăștia îl au pe ăsta la mână și ăsta e disperat ca să se ducă la UEFA și la FIFA. Dar du-te, bă, o dată, băiatule, lasă-ne o dată în pace, du-te și lasă-ne în pace o dată! De-aia nu pleacă de acolo. Păi cum să pleci de la 35.000 până la urmă în mână? Băi, 35.000 de euro net și fotbalul românesc e în groapă, mă! E posibil, mă, așa ceva?

Că acolo profesioniștii n-au nicio legătură, acolo! Burleanu vine cu bani prin televiziune, că și aici e o discuție. Ăsta e disperat acum să desființeze liga, să ia banii din televiziune de vreo doi-trei ani. Da, nu sunt de acord patronii! Aici nu mai sunt primării ca să poți să le controlezi, e Gigi, e Rotaru de la Craiova, sunt ăștia și sunt privați. Nu mergi să te bagi peste ei chiar așa, dar e disperat să desființeze liga pentru că federația este în faliment, mă, financiar! La Botoșani s-a rupt roata, mă, s-au dus, n-au avut mâncare, mă, ochiuri dimineața să mănânce, s-au dus și au mâncat la OMV-ul de vizavi! Au golit benzinăria, mă! Și tu spui mie… vii și-mi spui mie că ai 20 de milioane buget? Ce buget, bă? 20 de milioane, alea sunt vopsiturile alea, mă, că sunt vai de mama lor!

Am treninguri la copii și juniori… opt! Care s-au calificat, la care am ajuns în mondial. Și n-au avut o acțiune, mă, înainte, o acțiune n-au avut, mă! S-au calificat! De ce n-avem buget? Păi ce faceți, mochetă aia colorată frumos în care aveți 40 de milioane, 80 de milioane? Cum e posibil, mă, așa ceva?”, se întreabă Prunea, în finalul interviului său.