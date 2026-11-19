Lucrarea „Castani înfloriți” (n.r. – fr. „Châtaigniers en fleurs”), realizată de Vincent Van Gogh, în 1980, cu puțin timp înainte de a muri, a fost vândută cu suma de 190,4 milioane de dolari, în cadrul unei licitații organizate de casa Sotheby’s la New York, miercuri, 18 noiembrie. Acesta reprezintă un nou record de achiziție pentru celebrul artist olandez, transmite CNN.

Opera de artă nu mai fusese expusă publicului de peste 50 de ani și a devenit a patra cea mai scumpă lucrare vândută vreodată la licitaţie.

Casa de licitaţii menționase, cu o zi înainte, că a ajuns la un acord cu moştenitorii fostului proprietar al tabloului, editorul evreu german Samuel Fischer. Urmașii proprietarului s-au opus vânzării și au susținut că familia acestuia l-a cedat din cauza presiunilor suferite sub regimul nazist.

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Care este recordul anterior pentru vânzarea unei opere de artă de Van Gogh

Sotheby’s, care a anunţat vânzarea într-un comunicat, nu a făcut nicio menţiune cu privire la cumpărător. Însă, The New York Times a relatat că ar fi fost cumpărată de William Acquavella, un comerciant de artă cu experienţă şi directorul galeriilor Acquavella, potrivit Reuters.

Recordul anterior pentru un tablou al lui Van Gogh (1853-1890), figură majoră a postimpresionismului, era de 117,2 milioane de dolari pentru „Livada cu pomi” (n.r. – fr.„Verger avec cypres”) 1888 -, vândută la Christie’s din New York în noiembrie 2022.

Pictat la Auvers-sur-Oise (Franţa), „Castani înfloriți” înfăţişează trei femei îmbrăcate în ţinute colorate, care stau cu spatele la privitor, la umbra copacilor, în timp ce un bărbat, despre care unii specialişti susţin că ar fi chiar artistul, îmbrăcat în albastru şi purtând pălărie, coboară strada în sens invers.

Tuşele de pensulă aduc aminte de alte opere celebre din această perioadă a carierei lui Van Gogh, printre care „Noapte înstelată” şi „Biserica din Auvers-sur-Oise ”.

Casa de licitații a ajuns la un acord cu foștii proprietari ai tabloului

Moştenitorii influentului editor evreu german Samuel Fischer, a cărui familie a vândut tabloul în 1936, au considerat că rudele au fost obligate să se despartă de ea ca urmare a situaţiei economice şi politice creată de nazişti.

Cu o zi înainte de licitaţie, Sotheby’s a anunţat un acord cu ultimii proprietari ai operei, care o achiziţionaseră în 1975, şi „toţi moştenitorii legali” ai lui Samuel Fischer.

Casa de licitaţii a asigurat, de asemenea, că a „efectuat cercetări aprofundate” privind istoricul proprietăţii operei „Châtaigniers en fleurs”, care „nu au stabilit că tabloul ar fi fost vândut sub constrângere” sau la un preţ inferior valorii sale reale.

Cererile de restituire a operelor de artă cedate de colecţionari evrei în perioada nazistă au devenit tot mai dese în ultimii ani. Multe dintre ele s-au încheiat prin acorduri amiabile.