Pugiliștii Florin Ioniță și Arun Tudoroiu încheie anul 2025 în forță, cu un cantonament montan. „Vreau să devină gladiatori”

08 dec. 2025, 14:26, Sport
O veche zicală românească spune cam așa: pierzi, câștigi-negustor te numești. O zicală pe care legendarul pugilist Dorel Simion a luat-o ca atare și a transferat-o către cei doi elevi ai săi, Florin Ioniță și Arun Tudoroiu.

Fostul pugilist se ocupă în prezent de pregătirea a doi tineri pugiliști de mare perspectivă: Florin Ioniță (20 de ani) și Arun Tudoroiu (19 ani).

Simion are mare încredere că cei doi sportivi români pot ajunge să lupte pentru medalia de aur la Jocurile Olimpice din 2028, de la Los Angeles

„Chiar dacă la Europenele Under 23 de la Budapesta am fost la un pas de medalie prin Arun Tudoroiu, dar nici el, nici Florin Ioniță nu au reușit să-și îndeplinească obiectivele, asta nu înseamnă că suntem descurajați. Ridicăm capul din pământ și mergem mai departe”, a explicat Dorel Simion eșecul de la acest European.

Iar acest mai departe înseamnă încheierea anului 2025 în forță, cu un cantonament tare, de încărcare fizică, pe care băieții îl fac timp de trei săptămâni în Poiana Brașov.

„Punem foarte mare accent pe pregătirea fizică. Atât în sală dar mai ales afară. Indiferent de vreme băieții trebuie să urce în alergare până la Postăvarul. De regulă eu îi aștept acolo cu câte un ceai cald.

Am zis că dacă într-o zi nu voi putea eu să ajung la Postăvarul o să-i pun să-și facă un selfie de-acolo să văd că au parcurs traseul stabilit. Știu că e un traseu greu.

Dar îmi amintesc că cel puțin o dată pe săptămână, când eu eram sportiv, parcurgeam această distanță dus-întors, de două ori pe zi. Și nu crâcneam.

Așa am ajuns să am o condiție fizică foarte bună. Le-am spus că vreau ca după acest cantonament montan, care va dura până pe data de 22 decembrie, să am lângă mine doi gladiatori”, a mai spus Dorel Simion.

Are nevoie de sparring parteneri

Pe data de 16 decembrie, la Târgu-Mureș va avea loc o ședință a Biroului Federal al Federației Române de Box.

„Voi fi prezent doar eu. Se va analiza cu siguranță evoluția de la Campionatul European. Pentru etapele următoare de pregătire vom solicita să avem sparring parteneri pe care aici nu-i avem și nu excludem varianta de a ne pregăti în comun și cu ceilalți băieți care sunt antrenați de tehnicianul cubanez aflat în România. Vom vedea ce decizie vom lua”, a mai adăugat Dorel Simion.

Analiză video la milimetru

Pe perioada acestui cantonament de trei săptămâni nu vor lipsi analizele video, făcute la milimetru.

„Vom analiza fiecare greșeală în parte pe care ei au făcut-o în meciurile de la Budapesta. Iar acele greșeli vom căuta să nu se mai repete.

În privința lui Florin Ioniță, care este un băiat extrem de talentat, eu sper să-și revină cât mai repede la o formă sportivă foarte bună și să văd la el acea răutate pozitivă în ring și dorință de victorie”, a încheiat Dorel Simion.

