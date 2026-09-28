Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat, la România TV, despre presupusa existență a unei „înțelegeri secrete” cu președintele Nicușor Dan, în contextul nominalizării lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Liderul social-democrat a respins categoric existența unei astfel de înțelegeri și a spus că se aștepta ca el să fie desemnat pentru funcția de prim-ministru.

Grindeanu a fost întrebat dacă este „următoarea nominalizare a domnului Nicușor Dan, în cadrul înțelegerii secrete pe care a făcut-o cu domnia sa”, după nominalizarea lui Siegfried Mureșan.

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„Nu, niciun fel de înțelegere secretă cu Nicușor Dan. Pentru mine a fost o surpriză nominalizarea, neplăcută”, a răspuns liderul PSD.

Întrebat dacă nu se aștepta ca președintele să îl nominalizeze pe Mureșan, Grindeanu a răspuns: „Nu. Eu mă așteptam să fiu eu nominalizat”.

Președintele PSD a mai fost întrebat dacă a avut o discuție în prealabil cu președintele Nicușor Dan și dacă șeful statului l-a întrebat dacă este pregătit să preia funcția de premier.

„Este mandatul pe care îl am de la Partidul Social Democrat, având în spate cel mai mare grup parlamentar din Parlamentul României. Ăsta a fost mandatul. Repet, m-aș fi așteptat la altceva”, a adăugat liderul PSD.