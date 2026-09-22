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Nadia Comăneci și Ciprian Marica caută viitorii campioni ai României. Programul GEN10 deschide înscrierile pentru copii

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Părinții din toată țara își pot înscrie copiii pasionați de gimnastică și fotbal pe platforma GEN10.ro lansată de Vodafone România începând de marți, 22 septembrie și până la finalul lunii octombrie. Cei mai talentați dintre aceștia vor primi o bursă din partea companiei și vor avea șansa să fie mentorați timp de un an de Nadia Comăneci și de Ciprian Marica.

În această perioadă, părinții vor putea încărca videoclipuri în care copiii execută exercițiile recomandate de echipele Nadiei Comăneci și ale lui Ciprian Marica. Materialele video vor fi analizate de comisiile de evaluare, urmând ca, în luna noiembrie, 30 de finaliste la gimnastică și 33 de finaliști la fotbal să fie invitați la o etapă de selecție organizată la București.

Cum vor fi desemnați bursierii programului

Aceasta va lua forma unei competiții fizice, în urma căreia, sub îndrumarea directă a celor doi mentori, vor fi desemnați bursierii programului: 10 la gimnastică și 11 la fotbal, potrivit unui comunicat de presă al companiei.

Cele două mari nume ale sportului românesc, împreună cu echipele lor din întreaga țară, le vor oferi tinerelor talente îndrumare directă și lecții desprinse din propriul parcurs către performanță. Copiii selectați vor beneficia de îndrumarea îndrumarea celor doi campioni și a echipelor lor, dar și de susținere financiară din partea Vodafone pentru practicarea gimnasticii și a fotbalului.

„Astăzi, prea multe visuri se opresc înainte să înceapă, nu din lipsă de potențial, ci din lipsă de sprijin. Prin GEN10, vrem să schimbăm acest lucru: să căutăm talentul oriunde s-ar afla și să nu lăsăm niciun copil în urmă. Pentru că următorii campioni ai României pot veni de oriunde, dacă noi le oferim șansa să ajungă departe”, a declarat Nedim Baytorun, CEO Vodafone România.

Nedim Baytorun, CEO Vodafone România

Nedim Baytorun, CEO Vodafone România

Nadia Comăneci: „Investiția în copii este, de fapt, o investiție într-o generație sănătoasă”

„Copiii nu își doresc să fie o a doua Nadia, ci să fie ei înșiși. O investiție în copilul tău nu înseamnă neapărat sport de performanță, ci sănătate și valori care rămân cu el toată viața. Mulți vor să investească abia după momentul în care cineva a ajuns undeva, dar ca să ajungă acolo, este nevoie de acei 5-6 ani în care un copil crește în valoare, atât ca sportiv, cât și ca om. Investiția în copii este, de fapt, o investiție într-o generație sănătoasă”, a spus Nadia Comăneci, prezentă marți la evenimentul de lansare al platformei.

La Jocurile Olimpice de la Montreal, în 1976, la doar 14 ani, Nadia Comăneci a devenit prima gimnastă din istorie care a primit nota perfectă 10 într-o competiție olimpică. În aceeași ediție a Jocurilor, a obținut nu mai puțin de șapte note de 10 și a cucerit trei medalii de aur, devenind un reper mondial al excelenței sportive, iar numele său a rămas asociat cu nota perfectă și cu una dintre cele mai spectaculoase performanțe din istoria sportului. Acum, Nadia este în căutare următoarei Generații de 10 a României.

Ciprian Marica: „Viitorii campioni ai României există deja”

La rândul său, fostul atacant al Naționalei de fotbal a României, Ciprian Marica crede că „viitorii campioni ai României există deja. Responsabilitatea noastră este să le oferim mediul, reperele și susținerea de care au nevoie pentru a transforma potențialul în rezultate. Sportul are puterea de a schimba destine, dar adevărata performanță apare atunci când un copil învață să creadă în el, să muncească pentru obiectivele lui și să nu renunțe la primul obstacol”.

„Așa că această oportunitate, această misiune care mi-a fost dată de a continua ceea ce am pornit acum mulți ani de zile nu face altceva decât să mă bucure. Știu că pot să ofer din cunoștințele și din tot ceea ce am acumulat în anii de performanță și să dau mai departe către copii.

Suntem aici să descoperim, dar nu în ultimul rând să îndrumăm, să ajutăm niște copii care chiar au nevoie de o șansă. Au nevoie de modele, au nevoie de oameni care să-i inspire, să-i ghideze”, a adăugat Marica.

Platforma GEN10, o inițiativă pentru promovarea activităților sportive

Inițiativa a pornit de la o nevoie a părinților din România: aceștia simt că responsabilitatea pentru implicarea copiilor în practicarea unui sport le revine acum exclusiv lor și, din cauza presiunilor financiare, nu reușesc să susțină astfel de activități fizice. Așadar, șansele de a descoperi noi talente sunt tot mai reduse.

Platforma GEN10 a fost lansată ca răspuns la concluziile unui studiu D&D Research privind principalele temeri și preocupări ale părinților legate de viitorul copiilor. Potrivit acestuia, 81% dintre respondenți consideră că marile companii private din România ar trebui să dezvolte programe de sprijin pentru talentele și potențialul copiilor. În opinia părinților, aceste companii dispun atât de resursele financiare și umane, cât și de capacitatea de a mobiliza specialiști și autorități pentru a genera schimbări notabile.

Vodafone România își propune să descopere și să susțină următoarea Generație de 10 a României, cu ajutorul campionilor Nadia Comăneci și Ciprian Marica.

Despre Vodafone

Vodafone este o companie lider de telecomunicații din Europa și Africa și furnizează servicii mobile și fixe către peste 370 de milioane de clienți, operăm rețele în 15 țări investind în alte patru și colaborăm cu rețele mobile în alte peste 40 de țări.

Susținem o bună parte din traficul global de internet prin peste 70 de cabluri submarine – coloana vertebrală a internetului – și dezvoltăm un nou serviciu de comunicații prin satelit, accesibil direct prin terminalele mobile pentru conectivitate în zone fără semnal. Vodafone are una dintre cele mai mari platforme IoT din lume cu peste 240 milioane de conexiuni IoT la nivel global, iar în Africa furnizăm servicii financiare către aproximativ 103 de milioane de clienți din 7 țări – gestionând mai multe tranzacții decât orice alt furnizor.
Din adâncul apelor până la stele, misiunea noastră este să conectăm pe toată lumea. Pentru mai multe informații, vizitați www.vodafone.com, urmăriți-ne pe X la @VodafoneGroup sau conectați-vă cu noi pe LinkedIn la www.linkedin.com/company/vodafone.

Articol susținut de Vodafone România

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