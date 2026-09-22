Lovitură în plin pentru planurile lui Gigi Becali: tunisienii i-au cerut lui Reghecampf toți banii din contract ca să-l lase la FCSB

Încă nu s-au lămurit lucrurile în privința revenirii lui Laurențiu Reghecampf la FCSB, scrie PROSPORT. Și asta deoarece mutarea a devenit incertă din cauza pretențiilor financiare pe care le ridică tunisienii.

Concret, conducerea clubului Esperance vrea ca Reghecampf să plătească banii pe tot contractul pe care îl mai are în derulare.

Negocieri puternice între „Reghe” și șefii lui Esperance

Antrenorul român s-a întâlnit cu șefii grupării tunisiene pentru a pune la punct ultimele detalii legate de încetarea colaborării. Însă, discuțiile s-ar fi împotmolit dintr-un motiv incredibil. Prima dată când a fost îndepărtat de la echipă, „Reghe” a cerut banii de pe tot contractul, iar acum i s-a răspuns cu aceeași monedă: Esperance îi solicită să achite valoarea întregului angajament pe care îl are.

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Astfel, se pare că FCSB ar trebui să mai achite încă 400.000 de euro, arată ProSport.

„În timpul negocierilor, președintele lui Esperance, Hamdi Meddeb, i-ar fi cerut lui Reghecampf să achite valoarea corespunzătoare restului contractului său cu echipa, nu doar echivalentul salariilor pentru trei luni. Potrivit publicației, acest lucru arată că între cele două părți există încă aspecte financiare asupra cărora trebuie să ajungă la un acord înainte ca despărțirea să fie oficializată. Al Chourouk amintește apoi că Reghecampf ar fi ridicat aceeași problemă și în primul său mandat la Esperance, când, aflat într-o situație contractuală diferită, ar fi solicitat plata restului drepturilor prevăzute de contract și nu doar echivalentul a trei luni”, a scris presa arabă.

La Esperance Tunis, Reghecampf are un salariu lunar de 50.000 de euro și un contract în vigoare până la 31 iulie 2027.

Totuși, despărțirea de Reghecampf este iminentă, dovadă că în presa tunisiană a apărut și numele înlocuitorului. Este vorba de croatul Krunoslav Jurcic, care a cucerit Liga Campionilor Africii cu FC Pyramids.

Becali: „Reghecampf s-a liniștit, nu mai bea”

Pe lângă banii ceruți de Esperance, Laurențiu Reghecampf trebuie să îl despăgubească și pe Mihai Rotaru, dacă vrea să se întoarcă la FCSB. Gigi Becali s-a angajat să plătească 150.000 de euro către Universitatea Craiova, dar oltenii cer și dobândă pentru perioada lungă de întârziere până când tehnicianul și-a achitat datoria.

„S-a liniștit, are doi copii cu nevasta asta. Nu mai bea deloc. Nu mai bea băutură, apă bea. La câte probleme a avut, tu îți dai seama? A avut probleme mari omul, de aia nu avea rezultate!”, a dezvăluit Gigi Becali despre Reghecampf.