Universitatea Craiova întâlnește formația Oțelul Galați, sâmbătă, de la ora 21:00, pe Stadionul Oțelul din Galați, într-o partidă contând pentru etapa a 10-a a Superligii.

În primul meci al rundei din Superliga, FC Botoșani a trecut de FCSB, scor 3-1.

Rămâne Universitatea Craiova pe primul loc? Ce spune Mirel Rădoi înainte de etapa a 10-a

„Nu va fi deloc ușor la Galați, cum de altfel nu va fi niciun meci ușor de acum încolo. Pentru că fiecare adversar, indiferent că vom juca acasă sau în deplasare, își va dori punct sau puncte cu noi datorită faptului că suntem pe prima poziție în clasament.

E o motivație și o ambiție în plus pentru adversari. O cunoaștem pe Oțelul, o echipă mult schimbată în bine față de sezonul trecut. Are un antrenor excelent, am fost colegi la cursul pentru licența Pro, știu că analizează adversarul până la ultimul detaliu.

Oțelul este o echipă destul de exactă cu un joc ofensiv dinamic și rapid. Am înțeles că și stadionul va fi plin, așa că mă aștept la un meci mult mai greu decât cel de acasă cu Farul Constanța”, a recunoscut Rădoi.

Oltenii au unele probleme de lot, dar Mirel Rădoi păstrează secretul asupra numelelor de jucători.

„Avem ceva probleme medicale, dar nu o să le divulg pentru a nu face misiunea adversarului mai ușoară. Sunt probleme mai neobișnuite, dar știind ce urmează (n.r. – multe meciuri), mă aștept să apară din ce în ce mai multe.

Atât doar că sperăm ca aceste probleme să fie minore și jucătorii să lipsească pe perioade scurte. Cred că echipa poate face față numărului mare de meciuri și în continuare.

Pentru că am avut în 35 de zile 11 meciuri. Dacă ne-am descurcat până acum, trebuie să ne descurcăm și în continuare. Cu mențiunea că vor fi probleme medicale mai multe, așa cum am spus.

Programul e încărcat, vremea nu va mai fi aceeași, terenurile nu vor mai fi așa de bune și așa mai departe. Dar ne-am pregătit lotul și nu cred că vor fi mari probleme”, a încheiat tânărul tehnician.

Ce meciuri sunt în etapa 10?

Sâmbătă, 20 septembrie

Ora 18.45 FC Argeş – Universitatea Cluj

Ora 21.00 Oţelul Galaţi – Universitatea Craiova

Duminică, 21 septembrie

Ora 16.00 Unirea Slobozia – Petrolul Ploieşti

Ora 18.15 CFR 1907 Cluj – UTA Arad

Ora 21.00 FC Rapid – FC Hermannstadt

Luni, 22 septembrie

Ora 18.00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Metaloglobus Bucureşti

Ora 21.00 Dinamo București – Farul Constanța