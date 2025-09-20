Prima pagină » Actualitate » Elias Charalambous, după o nouă ÎNFRÂNGERE, 1-3 cu FC Botoșani: „Nu știu ce s-a întâmplat. Am pierdut partida. Asta e!”

20 sept. 2025, 08:07, Actualitate
Elias Charalambous, după o nouă înfrângere, 1-3 cu FC Botoșani: „Nu știu ce s-a întâmplat. Am pierdut partida. Asta e!” / Sursa FOTO: prosport.ro

Și antrenorul Elias Charalambous este în ceață în privința evoluției campioanei României din acest sezon. La Botoșani, FCSB a cedat cu 1-3 un meci pe care l-a început bine și în care a marcat prima. „Nu știu ce s-a întâmplat”, a putut spune cipriotul la finalul partidei.

FCSB are doar 7 puncte după primele 10 etape și obiectivul calificării în play-off pare tot mai îndepărtat.

Charalambous, confuz în legătură cu jocul FCSB

Un Charalambous confuz a vorbit după meci despre prestația FCSB la Botoșani.

„Cred că am început meciul bine. Înainte de a marca, am avut 3-4 ocazii, după care nu știu ce s-a întâmplat. Exact după ce am înscris, am primit gol. Am început bine și repriza a doua, dar după ce am încasat gol s-a rupt ceva. Probabil că, atunci când nu câștigi, lucruri negative din mintea ta pun stăpânire pe tine.

Din păcate, am pierdut partida. Asta e! Când lucrurile încep să meargă rău, așa merge meci de meci. Le cer scuze fanilor.

Chiar încerc să aflu motivele. Dacă te uiți, am marcat de multe ori primii în partide pe care apoi le-am pierdut. Ceva se întâmplă. Căutăm să găsim soluția în fiecare săptămână. Venim aici să obținem victorii, nu e stilul meu să mă plâng. Trebuie să găsim soluția, meciurile trec și ajung să spun aceleași lucruri în fiecare etapă. Unde suntem în momentul ăsta… trebuie să găsim soluții.

Postul este în pericol în fiecare zi, dar nu mă gândesc la asta, trebuie să fac ceea ce depinde de mine. Nu simt neapărat presiune. Face parte din slujba noastră. Încercăm să muncim cât putem de bine, uneori merge, alteori nu”, a spus Charalambous, într-o intervenție la Prima Sport.

FC Botoșani – FCSB 3-1 | Gigi Becali la capătul răbdării: „Ce rost are să vorbesc?!"

FCSB schimbă strategia. MM Stoica anunță că Gigi Becali și-a dat acordul: „Ne întoarcem la vechile obiceiuri"

Elias Charalambous a răspuns dacă FCSB mai poate prinde play-off-ul Superligii și i-a dat replica lui Valeriu Iftime

SCANDAL: FCSB, dată în judecată pentru 10.000 de euro! Un fost jucător cu peste 100 de meciuri în „roș-albastru" a reclamat clubul lui Becali la FRF

