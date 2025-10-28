Prima pagină » Sport » Rapid continuă parcursul excelent din acest sezon și noi vă așteptam la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport, de la 18:00!

Rapid continuă parcursul excelent din acest sezon și noi vă așteptam la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport, de la 18:00!

28 oct. 2025, 11:44, Sport
Rapid continuă parcursul excelent din acest sezon și noi vă așteptam la

Vorbim cu fostul președinte al Rapidului, Grigore Sichitiu și îi ascultăm pe Manea, Gâlcă și Papeau după Rapid – Slobozia 4-1. Urmează o partidă cu Dumbrăvița în Cupa României, joi, pe Giulești și un supermeci, duminică, la Craiova, iar echipa lui Costel Gâlcă arată din ce în ce mai bine. Aflați și la cine ajunge șapca „Aici e Giulești”, semnată de Elvir Koljic și Cristi Manea.

Comentăm împreună de la ora 18:00, la „EXCLUSIV RAPID, în direct pe canalul de YouTube – ProSport. Vă așteptăm alături de noi!

