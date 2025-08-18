Prima pagină » Sport » Rapid – FCSB 2-2 | Final nebun de meci! Charalambous: „Am fost echipa mai bună”

18 aug. 2025, 05:41, Sport
Rapid și FCSB au remizat, 2-2 (0-1), duminică seara, pe Arena Națională, în etapa a șasea a Superligii de fotbal.

Trupa lui Charalambous a marcat prin Mihai Lixandru (7), Daniel Bîrligea (61), dar Rapid a revenit pe final și a smuls egalul, grație dublei lui Elvir Koljic (83, 90+2).

„Este păcat de efortul jucătorilor, am pierdut două puncte, am fost echipa mai bună. Dar meciul se termină după minutul 95, dacă faci greșeli, plătești.

Am fost concentrați 83 de minute şi apoi parcă am fost relaxați. Trebuie să ne refacem şi vom încerca să ne calificăm în grupa Ligii Europa. Echipa a arătat că are valoare, acești băieţi pot face multe lucruri bune“, a declarat Elias Charalambous.

Constantin Gâlcă a recunoscut că formaţia sa nu a arătat bine ca joc, el precizând că jucătorii au fost prea lenţi. Am revenit pe final mai mult cu inima decât cu ce am pregătit în cursul săptămânii”, a spus antrenorul.

Am luat goluri foarte uşoare. Nici noi n-am avut ocazii exagerat de multe. E o greşeală mare cum au stat mijlocaşii, trebuia să se retragă, nu mai zic de concentrare asupra jocului.

Ca joc nu am arătat bine, mă aşteptam la mult mai mult, să fim mai dinamici”, a recunoscut antrenorul rapidist.

Cum au arătat cele două echipe?

  • RAPID: Stolz – Braun (Paşcanu 81), D. Ciobotariu, L. Kramer, Borza – T. Christensen (Grameni 70), K. Keita – Al. Dobre, Gojkovic (Petrila 56), Hazrollaj (Koljic 56) – Baroan (Jambor 70). Antrenor: Costel Gâlcă
  • FCSB: Târnovanu – M. Popescu, Ngezana, Graovac, Pantea – Lixandru, Olaru (Baba Alhassan 46) – M. Toma (A. Stoian 88), Fl. Tănase (Edjouma 70), Oct. Popescu (Cisotti 46) – Politic (Bîrligea 46). Antrenor: Elias Charalambous

Programul etape a 6-a

Vineri, 15 august

  • Unirea Slobozia – Metaloglobus Bucureşti 2-1
  • Dinamo – UTA Arad 1-1

Sâmbătă, 16 august

  • Petrolul Ploieşti – FC Hermannstadt 1-1

Duminică, 17 august

  • Csikszereda Miercurea Ciuc – Universitatea Craiova 1-2
  • CFR 1907 Cluj – FC Botoșani 3-3
  • FC Rapid – FCSB 2-2

Luni, 18 august

  • Ora 19.00 FC Argeş – Oţelul Galaţi
  • Ora 21.30 Farul Constanţa – Universitatea Cluj
Mediafax
