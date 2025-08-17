Marius Șumudică, fost antrenor la Rapid, spune că giuleștenii nu ar fi trebuit să aleagă să joace meciul cu FCSB pe Arena Națională. Partida ar fi trebuit să aibă loc pe stadionul din Giulești, unde presiunea fanilor gazdă s-ar fi făcut simțită.

Rapid – FCSB se joacă duminică, 21:30, pe Arena Națională, în direct la Digi Sport și Prima Sport.

Rapid nu a pierdut în primele cinci etape, având trei victorii și două remize. FCSB pierde pe bandă rulantă, în ultimele trei etape având doar înfrângeri.

Marius Șumudică, mesaj important înainte de Rapid – FCSB: „Nu știu de ce s-a ales așa”

„Clubul Rapid va avea și suporterii de partea lui în meciul cu FCSB, pentru că sunt gazde și vor veni în număr mare. Ok, joacă pe Arena Națională… Eu nu aș fi jucat niciodată acest meci pe Arena Națională, aș fi jucat pe Giulești. Nu știu de ce s-a ales așa, nu vreau să intru în amănunte. La problemele pe care le are FCSB-ul în momentul de față, puteau pune o presiune mai mare pe Giulești. Pe ei îi i-ar fi ajutat mult mai mult Giuleștiul. Au ales să joace pe Arena Națională, doar că e un inconvenient, acolo joacă FCSB-ul. (n.r. – Antrenorul are ceva de spus când se ia o decizie de genul la Rapid?) Niciodată! Eu am fost antrenor la Rapid, dar nu am fost niciodată întrebat dacă îmi doresc să joc pe Giulești meciul cu FCSB sau cu Dinamo. Era o decizie luată de cei din conducere. Acum nu știu ce se întâmplă cu Gâlcă, nu știu dacă l-au întrebat sau dacă și-a spus punctul de vedere. Nu cred că el ar fi ales să joace pe Arena Națională, să joace la FCSB acasă, decât să joace pe un Giulești plin, cu presiune, cu tribunele foarte aproape”, a declarat Marius Șumudică la Fanatik.