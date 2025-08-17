Prima pagină » Sport » Marius Șumudică, MESAJ important înainte de Rapid – FCSB: „Nu știu de ce s-a ales așa”

Marius Șumudică, MESAJ important înainte de Rapid – FCSB: „Nu știu de ce s-a ales așa”

17 aug. 2025, 18:51, Sport
Marius Șumudică, MESAJ important înainte de Rapid - FCSB: „Nu știu de ce s-a ales așa”

Marius Șumudică, fost antrenor la Rapid, spune că giuleștenii nu ar fi trebuit să aleagă să joace meciul cu FCSB pe Arena Națională. Partida ar fi trebuit să aibă loc pe stadionul din Giulești, unde presiunea fanilor gazdă s-ar fi făcut simțită.

Rapid – FCSB se joacă duminică, 21:30, pe Arena Națională, în direct la Digi Sport și Prima Sport.

Rapid nu a pierdut în primele cinci etape, având trei victorii și două remize. FCSB pierde pe bandă rulantă, în ultimele trei etape având doar înfrângeri.

Marius Șumudică, mesaj important înainte de Rapid – FCSB: „Nu știu de ce s-a ales așa”

„Clubul Rapid va avea și suporterii de partea lui în meciul cu FCSB, pentru că sunt gazde și vor veni în număr mare. Ok, joacă pe Arena Națională… Eu nu aș fi jucat niciodată acest meci pe Arena Națională, aș fi jucat pe Giulești. Nu știu de ce s-a ales așa, nu vreau să intru în amănunte. La problemele pe care le are FCSB-ul în momentul de față, puteau pune o presiune mai mare pe Giulești. Pe ei îi i-ar fi ajutat mult mai mult Giuleștiul. Au ales să joace pe Arena Națională, doar că e un inconvenient, acolo joacă FCSB-ul. (n.r. – Antrenorul are ceva de spus când se ia o decizie de genul la Rapid?) Niciodată! Eu am fost antrenor la Rapid, dar nu am fost niciodată întrebat dacă îmi doresc să joc pe Giulești meciul cu FCSB sau cu Dinamo. Era o decizie luată de cei din conducere. Acum nu știu ce se întâmplă cu Gâlcă, nu știu dacă l-au întrebat sau dacă și-a spus punctul de vedere. Nu cred că el ar fi ales să joace pe Arena Națională, să joace la FCSB acasă, decât să joace pe un Giulești plin, cu presiune, cu tribunele foarte aproape”, a declarat Marius Șumudică la Fanatik.

Mediafax
Coduri portocalii şi galbene de vreme severă! Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă, convocat
Digi24
VIDEO Cine este jurnalista care l-a întrebat direct pe Vladimir Putin dacă va continua să ucidă civili în Ucraina
Cancan.ro
Alertă în România: închideți geamurile și nu ieșiți din case! 29 de județe, afectate de avertizarea ANM
Prosport.ro
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
Adevarul
Metoda prin care două femei au încercat să fure un „munte” de produse dintr-un Lidl din Marea Britanie. Internauții spun că sunt românce
Mediafax
Trump promite „progrese importante” în relațiile cu Rusia
Click
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
Wowbiz
Alertă de inundații în 29 de județe! Hidrologii au emis cod galben de viituri pentru următoarele ore. Care sunt zonele afectate?
Antena 3
Un pensionar de 75 de ani i-a cerut soției divorțul după ce s-a îndrăgostit de o fată generată de inteligența artificială, pe internet
Digi24
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în rândul studenților străini
Cancan.ro
Primele imagini cu Alina Eremia în superba rochie de mireasă! S-a căsătorit în secret cu Eduard Barbu
Ce se întâmplă doctore
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
observatornews.ro
Au cheltuit 65.000 $ ca să se mute într-un garaj. Motivul din spatele investiției: "Cu prețurile de acum..."
StirileKanalD
Lanț uman în stațiunea Jupiter pentru salvarea a trei turiști, după ce a fost arborat steagul roșu. Cine este cel care a decedat
KanalD
Un român a murit în Grecia, după ce a căzut de pe un dig. Bărbatul nu a mai putut fi salvat
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Un bărbat a cumpărat o Toyota RAV4 nouă. După 2 ani a primit un mesaj ciudat de la reprezentață
Descopera.ro
MIT sau ADEVĂR: Râsul chiar poate să vindece?
Capital.ro
A murit marele actor din Superman. Doliu la Hollywood. Nu-l vom uita niciodată!
Evz.ro
Imagini greu de privit, filmate în România. Ți se rupe sufletul. Video
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Stirile Kanal D
Bolnavii români îi pot raporta acum pe medici. Anunțul ministrului Sănătății: „Această practică este inacceptabilă şi nedemnă”. Cum și în ce condiții
Kfetele
Nicușor Dan a explicat motivul pentru care a ales să meargă la mănăstire de Ziua Marinei, și să nu participe la ceremoniile de la Constanța! Intențiile au fost legate de comunitate
RadioImpuls
Ioana Tufaru a ajuns din nou la spital, după ce i s-a făcut rău pe stradă: „Sper să trec cu bine peste toate!”. Ce i-au spus medicii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Politicieni în lumina controverselor. O galerie a marilor figuri care au divizat istoria
FINANCIAR București vs Atena: Care oraș are COSTURILE de trai mai mici în 2025
20:07
București vs Atena: Care oraș are COSTURILE de trai mai mici în 2025
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan vrea noi sancțiuni împotriva Rusiei, “până când pacea va fi realizată”. Anunțul făcut după Coaliția de Voință
19:21
Nicușor Dan vrea noi sancțiuni împotriva Rusiei, “până când pacea va fi realizată”. Anunțul făcut după Coaliția de Voință
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 18 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
18:48
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 18 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
ECONOMIE Atena, un „SMART CITY” în devenire: Un oraș european aflat acum 14 ani în pragul falimentului, revigorat de o putere asiatică
17:41
Atena, un „SMART CITY” în devenire: Un oraș european aflat acum 14 ani în pragul falimentului, revigorat de o putere asiatică
FOTO ATAC armat într-un restaurant din New York, soldat cu mai multe persoane ucise și rănite. Polițiștii au anunțat bilanțul exact al victimelor
17:29
ATAC armat într-un restaurant din New York, soldat cu mai multe persoane ucise și rănite. Polițiștii au anunțat bilanțul exact al victimelor
POLITICĂ Se întețesc ATACURILE social-democraților la adresa lui Bolojan. Daniel Zamfir: „Să nu mai facă astfel de afirmații, prejudiciază mediul economic”
17:12
Se întețesc ATACURILE social-democraților la adresa lui Bolojan. Daniel Zamfir: „Să nu mai facă astfel de afirmații, prejudiciază mediul economic”