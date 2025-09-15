Prima pagină » Sport » Rapid luptă pentru titlu, iar noi vă așteptăm la „EXCLUSIV RAPID” în direct pe YouTube – ProSport, de la ora 18:30, alături de Grigore Sichitiu!

Rapid luptă pentru titlu, iar noi vă așteptăm la „EXCLUSIV RAPID” în direct pe YouTube – ProSport, de la ora 18:30, alături de Grigore Sichitiu!

15 sept. 2025, 13:10, Sport
Rapid luptă pentru titlu, iar noi vă așteptăm la „EXCLUSIV RAPID” în direct pe YouTube - ProSport, de la ora 18:30, alături de Grigore Sichitiu!

Neînvinsă în acest sezon și dezavantajată din nou de arbitraj, echipa lui Costel Gâlcă se pregătește de meciul cu rapidiștii de la Hermannstadt (duminică, 21 septembrie) și de „Primvs Derby” (sâmbătă, 27 septembrie). Discutăm despre tot ceea ce se întâmplă în Giulești cu fostul președinte și director sportiv al echipei voastre preferate.

Așteptăm întrebările pentru Grigore Sichitiu și vrem să aflăm răspunsul vostru la întrebarea: când primește Rapid un penalty în sezonul 2025-2026?

Nu ratați emisiunea de astăzi, LIVE, pe canalul de YouTube ProSport, începând cu ora 18:30!

Mediafax
„Vom adera anul viitor la OCDE”. Nicușor Dan, optimist după discuții cu secretarul general Mathias Cormann
Digi24
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul
Cancan.ro
S-a aflat! El este bărbatul care l-a ucis pe Auraș în lupta de stradă de la Craiova. Cu ce se ocupă tânărul
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Mediafax
„Adevărul este mai important decât poziția mea”, spune Ministrul Educației înaintea votării moțiunii simple
Click
Țara surprinzătoare din Europa care a înregistrat o creștere record a numărului de turiști în 2025. A depășit cu mult țările în care românii adoră să meargă în concedii
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Ororile din spatele strălucirii Dubaiului. Ce se întâmplă de fapt cu femeile atrase aici de o viață de lux - Anchetă BBC
Digi24
EXCLUSIV Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic ambasadorul Rusiei? Măcar tăcea din gură”
Cancan.ro
Andra și Cătălin Măruță plătesc o garsonieră pentru școala copiilor! De necrezut cât dau anual pentru Eva și David
Ce se întâmplă doctore
Andreea Bănică, în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri” – Cum reușește să arate atât de bine
observatornews.ro
Un tată a trei copii din Constanța a rămas fără un picior, după ce un șofer băut a intrat cu viteză în el
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
KanalD
Destin frânt la doar 18 ani! Un tânăr din Olt a murit într-un teribil accident rutier, pe DN54
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Incident cu o Mazda pe Autobahn. Airbag-urile au sărit din senin
Descopera.ro
Specie ADORABILĂ, descoperită la 3.268 metri adâncime
Capital.ro
Se schimbă cărțile de identitate din octombrie. Statul care trece la buletinul electronic
Evz.ro
Emil Săndoi, campion cu Universitatea Craiova în 1991: Echipa de azi e marea favorită la titlu
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
Kfetele
Ce decizie a luat Cătălin Scărlătescu după despărțirea de Doina Teodoru: „Pentru mine nu mai e.”
RadioImpuls
Ucigașul tinerei refugiate din Ucraina, Iryna Zarutska, provine dintr-o familie cu un dosar penal cât un roman
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Scandalul de spionaj care a zguduit Austro-Ungaria
ACTUALITATE Fiul lui Ilie Dumitrescu a fugit de la fața locului după accidentul de duminică. Actorul Toto Dumitrescu este căutat de oamenii legii
15:40
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fugit de la fața locului după accidentul de duminică. Actorul Toto Dumitrescu este căutat de oamenii legii
ACTUALITATE Avioanele F-16, ineficiente în lupta cu dronele rusești? Explicațiile lui Moșteanu adâncesc și mai mult misterul: Contactul a fost intermitent/Diferența constructivă dintre avion și dronă
15:37
Avioanele F-16, ineficiente în lupta cu dronele rusești? Explicațiile lui Moșteanu adâncesc și mai mult misterul: Contactul a fost intermitent/Diferența constructivă dintre avion și dronă
EXTERNE Papa Leon, declarație SURPRINZĂTOARE despre Elon Musk: „Dacă acesta este singurul lucru care mai are valoare, atunci avem o mare problemă”
15:34
Papa Leon, declarație SURPRINZĂTOARE despre Elon Musk: „Dacă acesta este singurul lucru care mai are valoare, atunci avem o mare problemă”
ULTIMA ORĂ Marcel Boloș, dezvăluiri din CULISELE banilor alocați din Fondul de Rezervă Bugetară: „Să lămurim problema” / Cum arată lista beneficiarilor
15:31
Marcel Boloș, dezvăluiri din CULISELE banilor alocați din Fondul de Rezervă Bugetară: „Să lămurim problema” / Cum arată lista beneficiarilor
VIDEO Ministrul Culturii, András Demeter, a vorbit despre primele experiențe cu lumea teatrului: „La primele repetiții nu am înțeles NIMIC”
15:13
Ministrul Culturii, András Demeter, a vorbit despre primele experiențe cu lumea teatrului: „La primele repetiții nu am înțeles NIMIC”
EXTERNE Alegeri în GERMANIA: Avans notabil pentru AfD în alegerile municipale din Renania de Nord-Westfalia
15:12
Alegeri în GERMANIA: Avans notabil pentru AfD în alegerile municipale din Renania de Nord-Westfalia