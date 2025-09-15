Rapid luptă pentru titlu, iar noi vă așteptăm la „EXCLUSIV RAPID” în direct pe YouTube – ProSport, de la ora 18:30, alături de Grigore Sichitiu!

Neînvinsă în acest sezon și dezavantajată din nou de arbitraj, echipa lui Costel Gâlcă se pregătește de meciul cu rapidiștii de la Hermannstadt (duminică, 21 septembrie) și de „Primvs Derby” (sâmbătă, 27 septembrie). Discutăm despre tot ceea ce se întâmplă în Giulești cu fostul președinte și director sportiv al echipei voastre preferate.

Așteptăm întrebările pentru Grigore Sichitiu și vrem să aflăm răspunsul vostru la întrebarea: când primește Rapid un penalty în sezonul 2025-2026?

Nu ratați emisiunea de astăzi, LIVE, pe canalul de YouTube ProSport, începând cu ora 18:30!