Costel Gâlcă a discutat despre meciul cu Universitatea Craiova, din ultima etapă a sezonului regulat. Partida e duminică, ora 20:00, pe stadionul Giulești, în runda 30 a Superligii.

Oltenii sunt pe primul loc în Superliga, 59 de puncte, și Rapid are 55 de puncte. Craiova va încheia sezonul regulat pe primul loc, chiar dacă va pierde cu echipa giuleșteană.

Costel Gâlcă a antrenat formația olteană în sezonele 2023-2024 și 2024-2025.

Rapid – Universitatea Craiova, derby-ul ultimei etape a sezonului regulat

„Ne așteaptă un joc important, cu o echipă care a demonstrat că are un joc constant pe parcursul sezonului regulat, o echipă bună, cu un lot valoric pe posturi destul de bun și cred că motivația noastră este în primul rând să luăm cele trei puncte în fața suporterilor noștri, să facem un joc bun și bineînțeles să ne bucurăm după sezonul regulat împreună cu suporterii noștri de această victorie. Craiova a demonstrat în acest sezon că e o echipă bună, dar nu de neînvins. Vom avea o dispoziție tactică să îi surprindem, să putem să ajungem la poarta lor, cât mai repede, pentru că este o echipă destul de compactă și echilibrată defensiv”, a spus Costel Gâlcă.

Antrenorul Rapidului, care a fost și la Universitatea Craiova, a mai declarat: „Toate echipele din play-off sunt mature. Dacă mă gândesc la U Cluj, la CFR, și ei au făcut meciuri bune ca să merite să ajungă aici. Pe noi ne interesează în primul rând să ne atingem obiectivul și apoi să avem puterea să ne luptăm pentru titlu. Eu cred că în acest moment noi suntem destul de bine, deși puteam să fim și mai sus. FCSB este o echipă bună și cu siguranță dacă s-ar fi aflat în play-off se bătea la titlu și cu asta cred că am spus multe lucruri”.

Antrenorul a comentat și despre situația lui Kader Keita: „A venit la antrenamente, dar nu va face parte din lot pentru meciul acesta. Știm că este într o situație complicată și gândurile noastre se îndreaptă către persoana afectată și familia ei. Până când se vor rezolva lucrurile, pentru că știm că e o anchetă în desfășurare, nu cred că el are dreptul de a munci pentru noi și nici el nu este bine, așa că situația este complicată”.