Fostul jucător al lui Dinamo va rămâne la club, urmând a fi antrenor secund la echipa a doua a „câinilor”.

Răzvan Patriche, 39 de ani, s-a retras la finalul sezonului trecut al Superligii.

În carieră a jucat la Sportul Studențesc, ASA Târgu Mureș, Universitatea Craiova, Academica Clinceni, CS Afumați și Dinamo.

Răzvan Patriche continuă la Dinamo. Ce funcție va avea fostul căpitan al echipei

Patriche, fost căpitan al lui Dinamo, a jucat trei i jumătate pentru roș-albi, având 98 de meciuri, patru goluri și o pasă decisivă.

„Răzvan Patriche continuă în alb-roșu! Ne bucurăm să-l vedem în continuare pe Răzvan îmbrăcat în culorile clubului nostru. După trei sezoane și jumătate și 98 de meciuri ca jucător și căpitan al echipei, el se va alătura echipei secunde a clubului, în Liga a 3-a, unde va îndeplini rolul de antrenor secund. Răzvan va superviza tinerii noștri jucători și îi va îndruma în dezvoltarea lor sportivă! Mult succes, Răzvan, și cât mai multe realizări alături de clubul nostru!” arată Dinamo pe rețelele sociale.

După ce s-a retras, în mai, el spunea: „A fost o carieră frumoasă, am cunoscut oameni minunați. Mă bucur că am jucat fotbal atâta timp și am reușit să fac parte din grupuri foarte frumoase și, în același timp, să cunosc mulți oameni de la care am avut de învățat. Țin să le mulțumesc tuturor celor cu care am lucrat: colegi, antrenori, președinți. Cea mai frumoasă perioadă a fost la Dinamo. Acest public minunat. Am învățat ce înseamnă cu adevărat Dinamo, spiritul de luptă, și le mulțumesc și lor că m-au învățat aceste lucruri. Îmi doresc să rămân la Dinamo. Sub ce formă nu știu exact”.

În iunie, acesta anunța: „Sunt și la cursurile de licență B plus A, planul este să continui școala, să îmi iau licențele și, ușor, ușor, să ajung și eu să antrenez”.