Roland Garros nu renunță la ARBITRII de linie. Organizatorii turneului anunță prezența acestora la evenimentul din 2026

Organizatorii turneului de la Roland Garros vor continua să apeleze la arbitri de linie și la ediția din 2026 datorită excelenței dovedite a arbitrajului francez.

Federația Franceză de Tenis (FFT) nu este dispusă să renunțe la arbitrii de linie, deși aceștia au dispărut din circuitul global masculin începând cu 1 ianuarie 2025, prin decizia ATP.

„La următorul turneu de la Roland Garros, FFT va continua să demonstreze excelența arbitrajului francez, recunoscut la nivel mondial, ceea ce aduce o satisfacție deplină organizării turneului”, transmite federația franceză.

Organizatorii de la Roland Garros consideră că pe zgură, arbitrajul electronic nu este încă suficient de eficient pentru a înlocui ochiul uman. În timpul ediției din acest an, 404 oficiali de arbitraj, dintre care 284 francezi, au fost prezenți în jurul terenurilor pariziene.

Roland Garros (18 mai – 7 iunie 2026) va fi singurul turneu de Grand Slam care își va păstra arbitrii de linie, contrar tendinței actuale. Australian Open și US Open au adoptat arbitrajul electronic în 2021, iar Wimbledon în 2025.

