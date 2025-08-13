Vedeta tenisului din anii ’90, Monica Seles, dezvăluie că suferă de o BOALĂ autoimună foarte rară: „Mă afectează în fiecare zi”

Monica Seles, vedetă a tenisului Mondial în anii 90, cu nouă titluri de Grand Slam, suferă de o boală autoimună neuromusculară foarte rară, ce îi afectează vederea și mușchii, conform L’Equipe.

Marți, Monica Seles a dezvăluit că se luptă de trei ani cu o afecțiune foarte rară, care îi afectează vederea și mușchii. Astfel, fosta mare jucătoare de tenis, de nouă ori câștigătoare de Grand Slam (dintre care, de trei ori la Roland Garros) în anii 90 și în prezent, în vârstă de 51 de ani, a dorit să facă publică starea sa de sănătate ca să crească gradul de conștientizare și pentru a sprijini cercetarea.

Într-un interviu pentru Associated Press, Seles a povestit prin ce trece:

„Jucam cu copii sau cu membri ai familiei și ratam mingi. Îmi spuneam: «Văd două mingi». Evident, există simptome pe care nu le poți ignora. Mi-a luat mult timp să accept și să vorbesc public despre asta, pentru că este dificil. Mă afectează în fiecare zi.”

Seles a spus că unele gesturi cotidiene au devenit foarte dificile pentru ea, menționând, spre exemplu, folosirea uscătorului e de păr. Site-ul AFM Téléthon explică faptul că miastenia „poate debuta atât la nou-născut, cât și la persoanele în vârstă […] Evoluția bolii este foarte greu de prevăzut și extrem de variabilă de la o persoană la alta. (Boala) se poate agrava sever și poate pune în pericol viața”.

Monica Seles a reamintit că, de-a lungul vieții, a fost nevoită „să se resteze complet” de mai multe ori:

„Când am ajuns în Statele Unite, la vârsta de 13 ani. Nu vorbeam limba, îmi lăsasem familia în urmă. A fost o perioadă foarte dificilă. Apoi, desigur, devenind o mare jucătoare, este iar o resetare, pentru că faima, banii, atenția, toate acestea schimbă totul și e greu de gestionat la 16 ani. Apoi, bineînțeles, după agresiunea cu cuțitul (în 1993, în timpul unui meci, fiind atacată de o persoană dezechilibrată), a trebuit să fac o resetare uriașă.” „Iar acum, diagnosticul de miastenie gravis: un alt nou început”, a continuat ea. „Dar, așa cum le spun copiilor pe care îi îndrum: «Trebuie mereu să te adaptezi. Mingea sare și trebuie pur și simplu să te adaptezi». Asta fac și eu acum.”

