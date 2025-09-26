Duel încins în Superligă! A învins-o în PREMIERĂ pe Bernadette Szocs

Colege la lotul național de tenis de masă, Elena Zaharia și Bernadette Szocs au fost rivale în campionatul intern. Fetele de la CSM Constanța nu le-au dat nici o șansă sportivelor de la Steaua în Superligă și le-au învins cu 3-0. Nici în proba masculină, steliștii nu au stat mai bine: au fost bătuți cu 3-1 de Rapid.

Elena Zaharia, mezina din lotul național de tenis de masă și numărul 1 la CSM Constanța, a reușit o mare performanță în primul tur din Superligă: a învins-o pe Bernadette Szocs, aflată în top zece mondial. „Este prima dată când reușesc să o înving și sunt foarte fericită! Este o jucătoare de top, care ne inspiră, la fel ca Eliza, Adina. Mă bucur foarte mult că am reușit de data aceasta să o înving”, a declarat Elena Zaharia, jucătoare la CSM Constanța.

Stelistele nu sunt însă îngrijorate de rezultat

„Această înfrângere pare grea, dar nu este așa cum pare, pentru că acesta este abia turul. Urmează returul, mai avem cale lungă până la campionat și returul și semifinala și finala. Și anul trecut am câștigat trofeul și câștigăm competiția de 5 ani și bineînțeles că ne dorim și anul acesta”, a spus Andreea Dragoman, jucătoare la CSA Steaua.

Nici steliștii nu au avut mai mult noroc în primul tur! Ei au fost bătuți cu 1-3 de rivalii de la Rapid. Singurul punct pentru echipă a fost adus de Dragoș Bujor. „Este destul de greu, dar sunt sigur că vom veni în retur cu o altă mentalitate și vom avea un joc mult mai bun decât am făcut-o azi. Nu prea mă interesează că am câștigat eu, mai bine pierdeam eu și câștiga echipa”, a declarat Dragoș Bujor.

Turul a fost câștigat de CSM Constanța 1 la fete și CS Rapid la băieți

La Sala Romsilva din București au avut loc meciurile din turul Superligii naționale, atât la feminin, cât și la masculin. CSM Constanța 1, avându-le în componență pe Elena Zaharia, Bianca Mei-Roșu și Andreea Teglas, a câștigat toate cele 7 meciuri disputate în turul competiției și ocupă locul 1. Sportivele sunt pregătite de Anamaria Sebe și Viorel Filimon.

CSA Steaua, în componența: Bernadette Szocs, Andreea Dragoman, Andreea Jifcu, Andreea Băiașu și Alexandra Dicu, ocupă locul 2 în clasament, iar podiumul turului esste completat de Bistrița.

La masculin, la finalul turului, locul 1 este ocupat de CS Rapid, cu 7 victorii din 7 meciuri. Echipa Rapidului este formată din Alin Spelbuș, Alexandru Manole, Horia Ursuț și Florin Spelbuș. Jucătorii de la CS Rapid sunt pregătiți de Mădălin Ionașcu, Mihai Zamfir și Cristian Podar.

Steliștii sunt pe 3, iar din echipa lor fac parte: Hunor Szocs, Dragoș Bujor, Luca Oprea, Robert Istrate, Andrei Tibirnă și Eric Chiraches.

Sportivii și sportivele de la CSA Steaua București sunt pregătiți de Andrei Filimon, Hunor Szocs, Ionuț Seni și Bogdan Albescu.

Între cele două mari rivale din București, pe locul doi al clasamentului, se situează în acest moment echipa din Bistrița.