Prima pagină » Sport » Duel încins în Superligă! A învins-o în PREMIERĂ pe Bernadette Szocs

Duel încins în Superligă! A învins-o în PREMIERĂ pe Bernadette Szocs

26 sept. 2025, 15:36, Sport
Duel încins în Superligă! A învins-o în PREMIERĂ pe Bernadette Szocs

Colege la lotul național de tenis de masă, Elena Zaharia și Bernadette Szocs au fost rivale în campionatul intern. Fetele de la CSM Constanța nu le-au dat nici o șansă sportivelor de la Steaua în Superligă și le-au învins cu 3-0. Nici în proba masculină, steliștii nu au stat mai bine: au fost bătuți cu 3-1 de Rapid.

Elena Zaharia, mezina din lotul național de tenis de masă și numărul 1 la CSM Constanța, a reușit o mare performanță în primul tur din Superligă: a învins-o pe Bernadette Szocs, aflată în top zece mondial. „Este prima dată când reușesc să o înving și sunt foarte fericită! Este o jucătoare de top, care ne inspiră, la fel ca Eliza, Adina. Mă bucur foarte mult că am reușit de data aceasta să o înving”, a declarat Elena Zaharia, jucătoare la CSM Constanța.

Stelistele nu sunt însă îngrijorate de rezultat

„Această înfrângere pare grea, dar nu este așa cum pare, pentru că acesta este abia turul. Urmează returul, mai avem cale lungă până la campionat și returul și semifinala și finala. Și anul trecut am câștigat trofeul și câștigăm competiția de 5 ani și bineînțeles că ne dorim și anul acesta”, a spus Andreea Dragoman, jucătoare la CSA Steaua.

Nici steliștii nu au avut mai mult noroc în primul tur! Ei au fost bătuți cu 1-3 de rivalii de la Rapid. Singurul punct pentru echipă a fost adus de Dragoș Bujor. „Este destul de greu, dar sunt sigur că vom veni în retur cu o altă mentalitate și vom avea un joc mult mai bun decât am făcut-o azi. Nu prea mă interesează că am câștigat eu, mai bine pierdeam eu și câștiga echipa”, a declarat Dragoș Bujor.

Turul a fost câștigat de CSM Constanța 1 la fete și CS Rapid la băieți

La Sala Romsilva din București au avut loc meciurile din turul Superligii naționale, atât la feminin, cât și la masculin. CSM Constanța 1, avându-le în componență pe Elena Zaharia, Bianca Mei-Roșu și Andreea Teglas, a câștigat toate cele 7 meciuri disputate în turul competiției și ocupă locul 1. Sportivele sunt pregătite de Anamaria Sebe și Viorel Filimon.

CSA Steaua, în componența: Bernadette Szocs, Andreea Dragoman, Andreea Jifcu, Andreea Băiașu și Alexandra Dicu, ocupă locul 2 în clasament, iar podiumul turului esste completat de Bistrița.

La masculin, la finalul turului, locul 1 este ocupat de CS Rapid, cu 7 victorii din 7 meciuri. Echipa Rapidului este formată din Alin Spelbuș, Alexandru Manole, Horia Ursuț și Florin Spelbuș. Jucătorii de la CS Rapid sunt pregătiți de Mădălin Ionașcu, Mihai Zamfir și Cristian Podar.
Steliștii sunt pe 3, iar din echipa lor fac parte: Hunor Szocs, Dragoș Bujor, Luca Oprea, Robert Istrate, Andrei Tibirnă și Eric Chiraches.

Sportivii și sportivele de la CSA Steaua București sunt pregătiți de Andrei Filimon, Hunor Szocs, Ionuț Seni și Bogdan Albescu.

Între cele două mari rivale din București, pe locul doi al clasamentului, se situează în acest moment echipa din Bistrița.

Citește și

SPORT Eroul FCSB din partida cu Go Ahead Eagles spune cine l-a ajutat să apere senzațional în Olanda. „Am vorbit mult și m-a momntat”
14:11
Eroul FCSB din partida cu Go Ahead Eagles spune cine l-a ajutat să apere senzațional în Olanda. „Am vorbit mult și m-a momntat”
SPORT Simone Tempestini poate deveni campion absolut pentru a 10-a oară dacă învinge la Raliul Vâlcii
11:45
Simone Tempestini poate deveni campion absolut pentru a 10-a oară dacă învinge la Raliul Vâlcii
SPORT Discurs dur după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: „O porcărie! Ne-au predat o lecție”/De ce spune presa olandeză că a văzut „teatrul românilor”
10:19
Discurs dur după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: „O porcărie! Ne-au predat o lecție”/De ce spune presa olandeză că a văzut „teatrul românilor”
SPORT Zeljko Kopic, anunț înainte de Universitatea Craiova – Dinamo despre varianta de a deveni SELECȚIONERUL României
08:30
Zeljko Kopic, anunț înainte de Universitatea Craiova – Dinamo despre varianta de a deveni SELECȚIONERUL României
SPORT Elias Charalambous, după ce FCSB a câștigat de ziua sa cu Go Ahead Eagles. „Împart această victorie cu el”
08:15
Elias Charalambous, după ce FCSB a câștigat de ziua sa cu Go Ahead Eagles. „Împart această victorie cu el”
SPORT Gigi Becali a criticat un jucător după Go Ahead Eagles – FCSB. Cine i-a plăcut. „Pe la el era bulevard”
08:06
Gigi Becali a criticat un jucător după Go Ahead Eagles – FCSB. Cine i-a plăcut. „Pe la el era bulevard”
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Digi24
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
Cancan.ro
Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Adevarul
Adrian Mutu a mers în bârlogul lui Vladimir Putin și a băgat România în bucluc cu vorbele sale
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Click
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
Wowbiz
O femeie, împușcată mortal de soțul ei pe holurile spitalului în care lucra, chiar în ziua în care obținuse un ordin de protecție împotriva lui. Bărbatul s-a luptat cu victima, apoi a apăsat pe trăgaci fără nicio remușcare. IMAGINI ȘOCANTE cu momentul cum
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Digi24
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea dronelor. Ironia situației: România nu are nici nave noi, nici drone
Cancan.ro
Viitoarea Regină luptă cu o boală nemiloasă! A renunțat deja la îndatoririle publice
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
observatornews.ro
S-a lăudat la prietena ei că are bani în casă. Cum a rămas o tânără din Timiş fără 50.000 de euro
StirileKanalD
Nepotul lui Nicolae Botgros, în comă! Cristian se luptă pentru viața lui după ce a luat o supradoză: "Este în stare gravă"
KanalD
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Descopera.ro
Cercetătorii confirmă: Cât de aproape sunt extratereștrii de noi?
Capital.ro
Dosarul lui Călin Georgescu. Adevărul despre lovitura de stat: Nu e nicio probă!
Evz.ro
Durerea ascunsă a Elenei Udrea. Fiica ei și-a transformat dorul în povești
A1
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un look complet diferit, fără peruci
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Nicolae Botgros, devastat de durere după ce nepotul său preferat a intrat în comă! Primele declarații ale celebrului dirijor despre starea de sănătate a lui Cristian
RadioImpuls
Veronica a vrut neapărat să facă asta PUBLIC: "Se confirmă cât de frică le este de mine". Concurenta din Casa Iubirii nu se oprește și continuă seria DEZVĂLUIRILOR. Ce a scos la iveală despre Alexandrina i-a pus pe toți pe gânduri: "Trebuie să mă bucur"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Astronomii au urmărit o nebuloasă planetară de-a lungul a 130 de ani de evoluție
DECLARAȚII EXCLUSIVE Detalii revoltătoare ies la iveală despre cazul copiilor decedați la Iași. Ministrul Sănătății acuză mușamalizarea tragediei: „Direcția de Sănătate și spitalul nu au anunțat ministerul” / „Nu au fost aplicate protocoalele” / „Ne-am autosesizat din presă”
17:22
Detalii revoltătoare ies la iveală despre cazul copiilor decedați la Iași. Ministrul Sănătății acuză mușamalizarea tragediei: „Direcția de Sănătate și spitalul nu au anunțat ministerul” / „Nu au fost aplicate protocoalele” / „Ne-am autosesizat din presă”
SĂNĂTATE Ce este Serratia marcescens, bacteria care a provocat MOARTEA a şase copii la spitalul Sf. Maria din Iaşi
17:16
Ce este Serratia marcescens, bacteria care a provocat MOARTEA a şase copii la spitalul Sf. Maria din Iaşi
BREAKING NEWS Generalul SRI Dumitru Dumbravă, fost șef al Direcţiei Juridice a Serviciului Român de Informaţii, a încetat din viață
17:05
Generalul SRI Dumitru Dumbravă, fost șef al Direcţiei Juridice a Serviciului Român de Informaţii, a încetat din viață
EXCLUSIV Reacția companiei Hagag după punerea sub acuzare a fostului arhitect-șef al Capitalei în cazul PUZ Primăverii 1
16:52
Reacția companiei Hagag după punerea sub acuzare a fostului arhitect-șef al Capitalei în cazul PUZ Primăverii 1
ACTUALITATE În timp ce Ilie Bolojan promitea „tăieri masive” în administrație, peste 2.000 de NOI candidați au fost declarați admiși pentru funcții publice
16:38
În timp ce Ilie Bolojan promitea „tăieri masive” în administrație, peste 2.000 de NOI candidați au fost declarați admiși pentru funcții publice
POLITICĂ Diana Șoșoacă, în vrie pe Facebook: „Aveți parte de cea mai mare dictatură. Maia Sandu reprezintă tot ce poate fi mai rău pentru o națiune
16:37
Diana Șoșoacă, în vrie pe Facebook: „Aveți parte de cea mai mare dictatură. Maia Sandu reprezintă tot ce poate fi mai rău pentru o națiune