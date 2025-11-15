România a fost învinsă în deplasare de Bosnia (1-3). Tricolorii vor juca barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial

Bosnia – România, meci din penultima etapă a preliminariilor CM 2026, s-a terminat cu victoria gazdelor, scor 3-1. O victorie împotriva bosniacilor ar fi putut menține șansele ”tricolorilor” să termine grupa preliminară pe poziția secundă, ceea ce ar fi însemnat că puteam avea un adversar mai accesibil la barajul de calificare.

Marcatorii Bosniei au fost: Edin Džeko(49′), Esmir Bajraktarević (79′), (Haris Tabaković 90+4), golul României a fost dat de Daniel Bîrligea (17′).

România a pierdut în fața selecționatei lui Sergej Barbarez

„Pentru mine nu e presiune, ci o responsabilitate să fac o echipă competitivă care să meargă la Mondial. Acum jucăm împotriva unei echipe care nu merita să câștige la București. Dacă arbitrul ne dădea acel penalty, care era perfect valabil, altfel era meciul. Am dominat categoric meciul. Nu are de ce să-mi fie frică de acest meci.

Va fi un meci dificil, cu o echipă care are jucători cu experiență, dar și jucători tineri care au jucat cu echipe bune în Liga Națiunilor. Dar asta nu înseamnă că vom avea un meci dificil, ci va fi un meci obișnuit de calificare”, a declarat Mircea Lucescu, înaintea partidei.

Tricolorii se pregătesc de partida cu San Marino

După partida contra selecționatei pregătite de Sergej Barbarez, naționala României o va întâlni pe San Marino, marți, 18 noiembrie, pe Stadionul ”Ilie Oană” din Ploiești.

Se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.

Lider în grupă este Austria, cu 18 puncte, după ce a învins pe Cipru cu scorul de 2-0, pe locul 2 e Bosnia (16 p.), iar România (10 p.) completează podiumul.

Astfel, România a fost scoasă matematic din lupta pentru primul loc, după victoria Austriei cu Cipru, scor 2-0, în grupa H a preliminariilor pentru Campionatul Mondial.

Echipele de start au fost: