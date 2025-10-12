România – Austria, diseară, ora 21.45! Care va fi primul 11 trimis de Mircea Lucescu

Naționala României înfruntă în această seară selecţionata Austriei, pe Arena Naţională, de la ora 21.45, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026.
Meciul, arbitrat de italianul Davide Massa, va fi transmis în direct de Antena 1.
În privința lui Răzvan Marin, care s-ar fi pregătit normal, Mircea Lucescu a fost ferm:
„Cel mai important pentru el e să se refacă. Asta își dorește foarte mult. Eu nu forțez niciodată jucătorii care resimt ceva.
Pentru că, dacă resimt, e o ruptură microscopică, care se poate agrava și poate duce la o perioadă lungă de absență. Trebuie să facă un RMN, m-aș bucura pentru el să nu fie foarte grav”, a declarat Lucescu.
După partida cu Moldova, Mircea Lucescu l-a chemat la lot pe Adrian Şut (FCSB).
Duminică are loc în grupa H şi partida San Marino – Cipru.
La 15 noiembrie, se vor disputa confruntările Cipru – Austria şi Bosnia – România, iar la 18 noimbrie vor avea loc meciurile Austria – Bosnia şi România – San Marino.
La Cupa Mondială găzduită de SUA, Mexic și Canada se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare din zona Europa, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.
E clar că Austria e o echipă de top, are în componență jucători din campionate tari, majoritatea sunt în Bundesliga. Este o echipă de top
Florin Tănase, mijlocaș România