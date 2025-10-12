Prima pagină » Sport » România – Austria, diseară, ora 21.45! Care va fi primul 11 trimis de Mircea Lucescu

România – Austria, diseară, ora 21.45! Care va fi primul 11 trimis de Mircea Lucescu

12 oct. 2025, 10:16, Sport
România - Austria, diseară, ora 21.45! Care va fi primul 11 trimis de Mircea Lucescu
România - Austria, ultimul meci al lui Mircea Lucescu pe banca „naționalei”?

Naționala României înfruntă în această seară selecţionata Austriei, pe Arena Naţională, de la ora 21.45, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026.

Meciul, arbitrat de italianul Davide Massa, va fi transmis în direct de Antena 1.

România – Austria, diseară, ora 21.45! Care va fi primul 11 trimis de Mircea Lucescu

  • Primul 11 al României va fi: I. Radu – Rațiu, Burcă, Ghiță, Chipciu – R. Marin, M. Marin – D. Man, I. Hagi, Fl. Tănase – Bîrligea.

În privința lui Răzvan Marin, care s-ar fi pregătit normal, Mircea Lucescu a fost ferm:

„Cel mai important pentru el e să se refacă. Asta își dorește foarte mult. Eu nu forțez niciodată jucătorii care resimt ceva.

Pentru că, dacă resimt, e o ruptură microscopică, care se poate agrava și poate duce la o perioadă lungă de absență. Trebuie să facă un RMN, m-aș bucura pentru el să nu fie foarte grav”, a declarat Lucescu.

După partida cu Moldova, Mircea Lucescu l-a chemat la lot pe Adrian Şut (FCSB).

Clasamentul grupei

  • Austria – 15 puncte (5 jocuri)
  • Bosnia-Herțegovina – 13 puncte (6 jocuri)
  • România – 7 puncte (5 jocuri)
  • Cipru – 5 puncte (6 jocuri)
  • San Marino – niciun punct (6 jocuri)

Duminică are loc în grupa H şi partida San Marino – Cipru.

La 15 noiembrie, se vor disputa confruntările Cipru – Austria şi Bosnia – România, iar la 18 noimbrie vor avea loc meciurile Austria – Bosnia şi România – San Marino.

Cum ne calificăm la SUA 2026?

La Cupa Mondială găzduită de SUA, Mexic și Canada se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare din zona Europa, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.

E clar că Austria e o echipă de top, are în componență jucători din campionate tari, majoritatea sunt în Bundesliga. Este o echipă de top
Florin Tănase, mijlocaș România

Citește și

SPORT A mai dispărut un membru al Generației MEXIC 1970: Flavius Domide! Mai sunt în viață 7 fotbaliști din lotul României de atunci
08:19
A mai dispărut un membru al Generației MEXIC 1970: Flavius Domide! Mai sunt în viață 7 fotbaliști din lotul României de atunci
IMAGINI INCREDIBILE Scandal uriaș la baza FCSB din Berceni. Sute de mașini și motociclete au dat buzna pe proprietatea lui Gigi Becali. Poliția a intervenit
06:32
Scandal uriaș la baza FCSB din Berceni. Sute de mașini și motociclete au dat buzna pe proprietatea lui Gigi Becali. Poliția a intervenit
SPORT Cine MINTE? Mircea Lucescu sau familia lui Răzvan Marin? „Eu nu forţez niciodată jucătorii”
18:36
Cine MINTE? Mircea Lucescu sau familia lui Răzvan Marin? „Eu nu forţez niciodată jucătorii”
SPORT Mircea Lucescu s-a ENERVAT înainte de partida cu Austria! „Haideți, mă lăsați? Toţi sunteți selecționeri! Bravo vouă”
18:16
Mircea Lucescu s-a ENERVAT înainte de partida cu Austria! „Haideți, mă lăsați? Toţi sunteți selecționeri! Bravo vouă”
SPORT Planul prin care STEAUA va avea drept de promovare în Liga 1 și un finanțator miliardar! Victor Pițurcă: „Îl cunosc foarte bine”
13:19
Planul prin care STEAUA va avea drept de promovare în Liga 1 și un finanțator miliardar! Victor Pițurcă: „Îl cunosc foarte bine”
SPORT Meme Stoica, declarație controversată despre IMNUL național la meciul cu Moldova: „Îmi plăceau cântecele patriotice de la corul armatei”
12:15
Meme Stoica, declarație controversată despre IMNUL național la meciul cu Moldova: „Îmi plăceau cântecele patriotice de la corul armatei”
Mediafax
Agitație în apropierea bazei FCSB din Berceni: zeci de mașini și motociclete, posibile curse ilegale. Poliția a intervenit
Digi24
„Șoferi la război.” Putin a găsit o nouă metodă prin care îi păcălește pe ruși să lupte pe front
Cancan.ro
Pe ce dată este finala Asia Express 2025, de fapt. Decizia fără precedent luată de Antena 1
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Adevarul
Regulile privind pensia anticipată ar putea fi schimbate în pachetul 3 de măsuri. CALCULATORUL vârstei de pensionare
Mediafax
Agitație în apropierea bazei FCSB din Berceni: zeci de mașini și motociclete, posibile curse ilegale. Poliția a intervenit
Click
Secretele întunecate ale lui Albert Einstein. Cum se comporta cu femeile din viața sa: „Era o cruzime degradantă”
Wowbiz
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Antena 3
Primăria care e condusă de doi soți de peste 18 ani și nimeni nu i-a oprit. Salariul edilului crește când vrea nevasta
Digi24
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne prind mereu nepregătiți”
Cancan.ro
Cauza morții Marinelei Chelaru. Actrița nu a mai respectat sfatul medicilor și a comis două greșeli fatale
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor, după ce s-a speculat că a devenit mamă în secret pentru a doua oară
observatornews.ro
Cu cât s-ar putea majora salariul minim din ianuarie 2026. Trei variante de creştere, luate în calcul
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
A murit Diane Keaton! Actrița din „Tatăl miresei” şi „Clubul mireselor părăsite” s-a stins la 79 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
ULTIMA zi la SAB 2025 - Cele mai tari mașini pe care le poți vedea
Descopera.ro
Cerul ascunde „SPIRIDUȘI” și „ELFI”: fenomene electrice rare ale Pământului
Capital.ro
Dan Voiculescu, dezvăluire despre foștii președinți ai României. Ce i-a cerut Traian Băsescu: A fost cel mai virulent
Evz.ro
Amenzile de parcare din Capitală, blocate. Bujduveanu cere schimbarea legii
A1
Marele regret al Marinelei Chelaru. Ce și-a dorit toată viața și nu a putut avea: „Mie nu mi-a dat Dumnezeu...”
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Mama Geta, alături de Iancu, Denisa și Ileana la târg. Cu cât vând aceștia un kilogram de brânză proaspătă: “Produse tradiționale adevărate.”
RadioImpuls
Corneliu Botgros, răvășit de suferință după moartea Andreei Cuciuc: "O cunosc de când era bebeluș, am fost coleg cu Igor în orechestră. Avea un viitor promițător acest copil". DETALIUL pe care l-a ascuns până acum. Toți au plâns când au auzit
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Mormintele primilor creștini din Polonia, scoase la lumină lângă o așezare medievală
VIDEO Ion Cristoiu: O bizarerie de interes național… Oana Țoiu nu i-a dat lui Rubio Raportul lui Nicușor Dan despre anularea alegerilor!
10:47
Ion Cristoiu: O bizarerie de interes național… Oana Țoiu nu i-a dat lui Rubio Raportul lui Nicușor Dan despre anularea alegerilor!
NEWS ALERT Sondaj Avangarde. Jumătate dintre respondenți cred că Armata Română NU face față unui atac al Rusiei. Nu am rezista nici 48 de ore. Resping ideea serviciului militar obligatoriu
10:31
Sondaj Avangarde. Jumătate dintre respondenți cred că Armata Română NU face față unui atac al Rusiei. Nu am rezista nici 48 de ore. Resping ideea serviciului militar obligatoriu
METEO Orașele din România în care NINGE începând de miercuri, 15 octombrie 2025. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
10:18
Orașele din România în care NINGE începând de miercuri, 15 octombrie 2025. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
ANALIZA de 10 RĂZBOIUL rețelelor energetice. În prag de iarnă, Rusia și Ucraina își atacă intens infrastructura vitală pentru supraviețuire. Ce strategii adoptă cele două țări aflate în război
10:00
RĂZBOIUL rețelelor energetice. În prag de iarnă, Rusia și Ucraina își atacă intens infrastructura vitală pentru supraviețuire. Ce strategii adoptă cele două țări aflate în război
EXTERNE Tragedie în Sharm el-Sheikh, înaintea summit-ului la care participă Donald Trump. Trei oficiali din QATAR, morţi într-un accident de maşină
09:23
Tragedie în Sharm el-Sheikh, înaintea summit-ului la care participă Donald Trump. Trei oficiali din QATAR, morţi într-un accident de maşină
EXTERNE TRUMP merge în Egipt, la Sharm el-Sheikh. Mega-summit cu lideri din peste 20 de țări pentru viitorul Fâșiei Gaza
08:44
TRUMP merge în Egipt, la Sharm el-Sheikh. Mega-summit cu lideri din peste 20 de țări pentru viitorul Fâșiei Gaza
Sari la bara de unelte