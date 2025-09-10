Prima pagină » Sport » Ce șanse mai au tricolorii de calificare directă la CM 2026, după remiza cu Cipru, 2-2

10 sept. 2025, 07:45
În meciul Cipru – România, 2-2, au marcat Loizos Loizou (29), Charalampos Charalampous (76), respectiv Denis Drăguș (2, 18).

În altă partidă din grupă Austria a învins Bosnia-Herțegovina, 2-1, și ambele sunt la cinci lungimi distanță în clasament peste naționala noastră, care are șapte puncte și a remizat cu Cipru, 2-2. Tricolorii au șase extrem de mici să se califice direct la CM 2026.

Austria are un meci mai puțin și etapa viitoare va juca cu San Marino. Mai sunt trei etape de disputat și austriecii vor ajunge la opt puncte peste naționala noastră.

România va juca următorul meci din preliminariile CM 2026 la 12 octombrie, cu Austria. Tricolorii fac 16 puncte dacă înving în toate meciurile rămase, având dueluri cu Austria, Bosnia și San Marino.

Pentru a ajunge peste Austria e nevoie ca această națională să piardă toate meciurile rămase, în afară de cel cu San Marino, iar România să câștige toate confruntările.

Bosnia are 12 puncte după cinci etape. Dacă tricolorii bat în toate jocurile rămase, ar trebui ca bosniacii să învingă Austria și să piardă cu Cipru pentru ca noi să trecem peste ei în clasament.

România va juca barajul pentru CM 2026 datorită câștigării grupei din Liga Națiunilor, indiferent de locul din grupă.

Doar primul loc merge direct la Campionatul Mondial 2026.

Clasament Grupa H

1. Bosnia 12p (+8)
2. Austria 12p (+7)
3. România 7p (+4)
4. Cipru 4p (-2)
5. San Marino 0p (-17)

Câștigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la Campionatul Mondial 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile în zona europeană se vor lupta cele 12 echipe clasate pe locul doi în grupe și cele mai bine clasate câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor, ediția 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor.

Program Grupa H:

Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)

Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45)

