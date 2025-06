România – Muntenegru, 2-1, la debutul la EURO U19. Selecționerul Ion Marin: „I-am certat în prima repriză”

România a învins Muntenegru, cu 2-1, pe Stadionul Arcul de Triumf, la debutul în Grupa A a EURO U19.

Au marcat Emanuel Marincău (63), David Barbu (90+1), respectiv Vuk Vlahovic (13).

La Campionatul European, tricolorii sunt în Grupa A, alături de Muntenegru, Spania și Danemarca.

România – Muntenegru, 2-1, la debutul la EURO U19

În celălalt meci al grupei, Spania, campioana europeană en titre, a trecut de Danemarca, scor 1-0.

Au jucat echipele:

România: 1. Rafael Munteanu – 13. Ionuț Cercel, 3. Darius Fălcușan (căpitan), 5. Emanuel Marincău (6. Mario Bărăitaru, 79), 15. Raul Marița – 8. Luca Szimionaș – 11. David Păcuraru (16. Luca Băsceanu, 61), 10. David Matei, 7. Ianis Târbă (18. Remus Guțea, 75) – 9. Jason Vescan-Kodor (17. Vlad Dănciuțiu, 61), 19. Ioan Vermeșan (20. David Barbu, 61). Selecționer: Ion Marin.

Muntenegru: 1. Ognjen Milovic – 2. Milos Vracar (căpitan), 5. Bodin Tomasevic, 4. Bojan Damjanovic, 3. Lazar Maras – 18. Lazar Savovic, 10. Danilo Vukanovic – 11. Andrej Camaj, 8. Stefan Djukanovic (16. Danilo Cetkovic, 58), 17. Vuk Vlahovic (22. Lazar Sekularac, 83) – 21. Andrej Kostic (19. Filip Perovic, 74). Selecționer: Nenad Vukcevic.

Selecționerul Ion Marin a declarat, după partidă: „Sigur că au fost emoții, dar consider că am făcut un joc bun. Va trebui pe viitor să fim mult mai concentrați la finalizare. Nu am reușit foarte multe la acest capitol. A fost totuși un joc la discreția noastră, chiar dacă am fost conduși cu 1-0 în urma unei greșeli, dar se poate întâmpla. Important e că băieții noștri nu au cedat, au crezut în șansa lor și chiar au jucat bine.

I-am certat în prima repriză pentru că nu au tras la poartă. Au fost în niște poziții în care puteau să finalizeze și să încheie acțiunea cu șut la poartă, iar ei au ezitat. Au preferat să paseze în lateral ocolind careul, dar ulterior s-a reglat. Era normal ca în repriza a doua să fac niște schimbări și să bag niște jucători cu viteză, deoarece fondul de oboseală pe care îl acumulase adversarul trebuia exploatat.

Cu Spania am mai jucat, îi cunoaștem, am jucat și aici, la București, și la ei. Spania a câștigat de 9 ori Campionatul European, dar copiii ăștia ai noștri au dovedit că formează o echipă bună. Vom aborda jocul la fel cum le abordăm pe toate”.