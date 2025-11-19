România a învins San Marino, 7-1, în ultimul meci din Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale 2026.

Goluri: Dante Carlos Rossi (autogol, 13), Ștefan Baiaram (29), Dennis Man (42), Giacomo Valentini (autogol, 57), Ianis Hagi (76), Andrei Rațiu (82) și Louis Munteanu (86 – penalty), respectiv Nicolas Giacopetti (2).

România a încheiat preliminariile pe locul trei în grupă, după Austria și Bosnia-Herțegovina, și joi află la tragerea la sorți adversara din semifinalele barajului de calificare la CM 2026. Tricolorii sunt la baraj după ce au câștigat grupa din Liga Națiunilor.

România – San Marino 7-1. Dennis Man, despre campania pentru CM 2026: „Calificarea cred că s-a pierdut din meciul tur cu Bosnia”

Au jucat echipele:

România: 12. Ștefan Târnovanu – 2. Andrei Rațiu, 5. Virgil Ghiță, 15. Lisav Naif Eissat, 11. Nicușor Bancu – 19. Florin Tănase (10. Ianis Hagi, 63), 6. Vladimir Screciu (18. Răzvan Marin, 46), 22. Vlad Dragomir (14. Darius Olaru, 46) – 20. Dennis Man (căpitan; 21. Claudiu Petrila, 74), 9. Daniel Bîrligea (13. Louis Munteanu, 63), 7. Ștefan Baiaram.

San Marino: 1. Edoardo Colombo – 4. Filippo Fabbri (12. Alessandro Tosi, 63), 14. Giacomo Valentini, 6. Dante Carlos Rossi (2. Giacomo Benvenuti, 46), 11. Alberto Riccardi – 17. Alessandro Golinucci (căpitan), 23. Matteo Valli Casadei, 22. Marcello Mularoni – 8. Samuel Pancotti (3. Gabriel Capicchioni, 87), 18. Samuele Zannoni – 19. Nicolas Giacopetti (7. Matteo Vitaioli, 75).

„Important este că am câștigat, știam că trebuie să înscriem repede, să ne facem meciul ușor. Din păcate am început prost, dar pe parcurs ne-am revenit. Un teren greu, dar până la urmă am reușit să câștigăm. Nu ne-a venit să credem când au deschis scorul. Din păcate, au reușit să înscrie foarte repede, dar apoi ne-am descurcat destul de bine.

Cred că puteam să facem mult mai bine în această grupă. Calificarea cred că s-a pierdut din meciul tur cu Bosnia. Am început cu o înfrângere, iar acum câteva zile am pierdut și la ei. Un moment greu, n-avem ce să facem, trebuie să ne concentrăm în martie. Prestația a fost modestă. Trebuie să ne concentrăm în martie și s-o scoatem la capăt.

Eram dezamăgiți de meciul pe care l-am făcut în Bosnia, nu trebuie să scrie ca să ne dăm seama că n-a fost un meci bun pentru noi. Chiar dacă am jucat bine în prima repriză, am ratat câteva ocazii importante. Eu zic să ne concentrăm pe ce avem noi de făcut, indiferent cu cine e să jucăm. Trebuie să jucăm toți la echipele de club, iar în martie să fim toți pregătiți”, a declarat Dennis Man, la Digi Sport.