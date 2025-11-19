Prima pagină » Sport » România – San Marino 7-1. Dennis Man, despre campania pentru CM 2026: „Calificarea cred că s-a pierdut din meciul tur cu Bosnia”

România – San Marino 7-1. Dennis Man, despre campania pentru CM 2026: „Calificarea cred că s-a pierdut din meciul tur cu Bosnia”

19 nov. 2025, 04:40, Sport
România - San Marino 7-1. Dennis Man, despre campania pentru CM 2026: „Calificarea cred că s-a pierdut din meciul tur cu Bosnia”

România a învins San Marino, 7-1, în ultimul meci din Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale 2026.

Goluri: Dante Carlos Rossi (autogol, 13), Ștefan Baiaram (29), Dennis Man (42), Giacomo Valentini (autogol, 57), Ianis Hagi (76), Andrei Rațiu (82) și Louis Munteanu (86 – penalty), respectiv Nicolas Giacopetti (2).

România a încheiat preliminariile pe locul trei în grupă, după Austria și Bosnia-Herțegovina, și joi află la tragerea la sorți adversara din semifinalele barajului de calificare la CM 2026. Tricolorii sunt la baraj după ce au câștigat grupa din Liga Națiunilor.

România – San Marino 7-1. Dennis Man, despre campania pentru CM 2026: „Calificarea cred că s-a pierdut din meciul tur cu Bosnia”

Au jucat echipele:

România: 12. Ștefan Târnovanu – 2. Andrei Rațiu, 5. Virgil Ghiță, 15. Lisav Naif Eissat, 11. Nicușor Bancu – 19. Florin Tănase (10. Ianis Hagi, 63), 6. Vladimir Screciu (18. Răzvan Marin, 46), 22. Vlad Dragomir (14. Darius Olaru, 46) – 20. Dennis Man (căpitan; 21. Claudiu Petrila, 74), 9. Daniel Bîrligea (13. Louis Munteanu, 63), 7. Ștefan Baiaram.

San Marino: 1. Edoardo Colombo – 4. Filippo Fabbri (12. Alessandro Tosi, 63), 14. Giacomo Valentini, 6. Dante Carlos Rossi (2. Giacomo Benvenuti, 46), 11. Alberto Riccardi – 17. Alessandro Golinucci (căpitan), 23. Matteo Valli Casadei, 22. Marcello Mularoni – 8. Samuel Pancotti (3. Gabriel Capicchioni, 87), 18. Samuele Zannoni – 19. Nicolas Giacopetti (7. Matteo Vitaioli, 75).

„Important este că am câștigat, știam că trebuie să înscriem repede, să ne facem meciul ușor. Din păcate am început prost, dar pe parcurs ne-am revenit. Un teren greu, dar până la urmă am reușit să câștigăm. Nu ne-a venit să credem când au deschis scorul. Din păcate, au reușit să înscrie foarte repede, dar apoi ne-am descurcat destul de bine.

Cred că puteam să facem mult mai bine în această grupă. Calificarea cred că s-a pierdut din meciul tur cu Bosnia. Am început cu o înfrângere, iar acum câteva zile am pierdut și la ei. Un moment greu, n-avem ce să facem, trebuie să ne concentrăm în martie. Prestația a fost modestă. Trebuie să ne concentrăm în martie și s-o scoatem la capăt.

Eram dezamăgiți de meciul pe care l-am făcut în Bosnia, nu trebuie să scrie ca să ne dăm seama că n-a fost un meci bun pentru noi. Chiar dacă am jucat bine în prima repriză, am ratat câteva ocazii importante. Eu zic să ne concentrăm pe ce avem noi de făcut, indiferent cu cine e să jucăm. Trebuie să jucăm toți la echipele de club, iar în martie să fim toți pregătiți”, a declarat Dennis Man, la Digi Sport.

Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace Trump-Putin înseamnă capitularea Ucrainei. Analiza experților privind consecințele condițiilor impuse de ruși
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Nou sondaj pentru alegerile din București: Cursă strânsă între primii patru candidați. Cum arată clasamentul
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Cel mai mare muzeu al stomatologiei din lume: 40.000 de artefacte, scaune dentare din secolul XIX, radiografii timpurii și povești uimitoare
EXTERNE Primul procuror general al Spaniei, suspendat din funcție, după ce a fost găsit vinovat de scurgere de informații
14:20
Primul procuror general al Spaniei, suspendat din funcție, după ce a fost găsit vinovat de scurgere de informații
BREAKING NEWS Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
14:17
Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
EXTERNE Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
14:07
Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
POLITICĂ Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
14:02
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire