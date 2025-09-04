Prima pagină » Sport » România și-a luat selecționer FINLANDEZ la hochei pe gheață! „Voi aduce propria mea personalitate și valorile în care cred”

România și-a luat selecționer FINLANDEZ la hochei pe gheață! „Voi aduce propria mea personalitate și valorile în care cred”

04 sept. 2025, 11:11, Sport
România și-a luat selecționer FINLANDEZ la hochei pe gheață! „Voi aduce propria mea personalitate și valorile în care cred”

Prima reprezentativă de seniori a României are un nou staff tehnic la hochei pe gheață.

Finlandezul Markus Juurikkala este noul antrenor principal, acesta urmând a fi ajutat de Peter Robert, Zsok Levente (antrenori secunzi) și Ruczuj Gellért (antrenor portari).

România și-a luat selecționer finlandez la hochei pe gheață!

Tehnicianul de 37 de ani se află de un an în hocheiul românesc, pe banca lui ACSH Gheorgheni, alături de care a câștigat toate trofeele puse în joc, în stagiunea 2024-2025: Campionatul Național, Cupa României, Supercupa României și Erste Liga.

„Sunt foarte entuziasmat de această oportunitate! Vreau să mulțumesc Federației Române de Hochei pentru încrederea acordată! Este o onoare pentru mine să reprezint echipa națională a României în calitate de antrenor principal! Antrenoratul este o muncă de echipă și cred că staff-ul alături de care voi lucra este unul grozav.

Îi cunosc și pe jucători, i-am antrenat sau am jucat împotriva lor, așa că am o imagine clară despre hocheiștii români, ceea ce, bineînțeles, mă va ajuta

Voi aduce propria mea personalitate și valorile în care cred la echipa națională. Cred în atmosfera pozitivă și în încrederea reciprocă dintre jucători și antrenori. Acestea trebuie să se reflecte în acțiunile corecte pe gheață, jucătorii trebuie să fie dispuși să muncească unii pentru ceilalți și să pună echipa pe primul loc, întotdeauna.

Îmi place să creez o energie pozitivă în jurul echipei, dar când vine momentul să muncim, o facem cu toții, la maximum.

Văd această oportunitate și ca pe o experiență valoroasă pentru mine, din care pot învăța multe, dar în același timp să ofer cunoștințele mele în slujba hocheiului românesc.

Aștept cu nerăbdare să începem. Obiectivul principal este, bineînțeles, să fim la cel mai înalt nivel al nostru în China, la Campionatul Mondial. Nu este un secret că vrem să câștigăm acolo!”, a spus noul selecționer.

Cu cine joacă România

În acest sezon, “tricolorii” fac parte din Divizia IB a Campionatului Mondial, grupă în care urmează să întâlnească, în primăvara anului viitor, China, Coreea de Sud, Estonia, Spania şi Olanda. Meciurile vor avea loc la Shenzhen (China).

După ce a jucat pentru cluburile HeKi și Tinatuopit din Finlanda, ca antrenor Markus Juurikkala a activat pentru echipe de juniori din țara sa natală și din Elveția, pregătind apoi EC Bregenzerwald (Austria) și UTE (Ungaria), iar din 2024 pe ACSH Gheorgheni.

Mediafax
18 români infectați cu West Nile în această vară, majoritatea din București. Recomandarea autorităților
Digi24
Nemurirea, obsesia dictatorilor. Xi: „La 70 ești încă un copil”. Cum crede Putin că poate trăi veșnic
Cancan.ro
Primul mesaj al Mihaelei Rădulescu, după reîntoarcerea în România. Bărbatul pentru care are cuvinte de laudă după moartea lui Felix Baumgartner
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Mediafax
COVID-19: Aproape 4.000 de cazuri noi într-o săptămână în România, 9 decese raportate
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
Kim Jong Un a mers în China cu o toaletă privată. După întâlnirea cu Putin, agenții lui au șters ADN-ul de pe toate obiectele atinse
Digi24
„Soarele răsare de aici”. Cum arată viața în orașul rusesc aflat la peste 6.000 de kilometri de Ucraina, dar marcat de război
Cancan.ro
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
observatornews.ro
Un român a şocat Italia, după ce l-a bătut pe unul dintre adversarii fiului său de 13 ani la un meci de fotbal
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
KanalD
Guvernul stabilește azi metodologia de acordare a burselor pentru anul școlar 2025-2026
Ciao.ro
Ce ispite la Insula Iubirii?! Vedetele din România care au făcunt senzatie pe străzile din Capitală
Promotor.ro
Așteptarea a luat sfârșit! Dacia Duster și Bigster vor fi disponibile cu cutie automată și 4x4!
Descopera.ro
Un impact catastrofal cu o planetă vecină ar putea...
Capital.ro
Marele artist al României a plecat să dea reprezentație pe scena cerului. Un mare şi smerit actor! Aplauzele rămân pentru eternitate
Evz.ro
Două zile fierbinți în București. ANM a anunțat valori termice mult peste normalul lunii
A1
Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a plecat Ella de pe insulă. Ce s-a întâmplat cu ea și Teo după Ceremonia finală a focului
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
FOTO Viorica Dăncilă, prezentă la parada militară organizată la Beijing! Ce ținută a ales să poarte aceasta?
RadioImpuls
Scene de groază! O influencerita celebra, gasita moarta in saci de plastic ciuruiti de gloante alaturi de copii si sot
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aflat la o petrecere, Bulă este abordat de o tipă: - Îmi vine să te invit la mine...
Descopera.ro
Rețeta „secretă” care face ciocolata perfectă