Prima reprezentativă de seniori a României are un nou staff tehnic la hochei pe gheață.

Finlandezul Markus Juurikkala este noul antrenor principal, acesta urmând a fi ajutat de Peter Robert, Zsok Levente (antrenori secunzi) și Ruczuj Gellért (antrenor portari).

România și-a luat selecționer finlandez la hochei pe gheață!

Tehnicianul de 37 de ani se află de un an în hocheiul românesc, pe banca lui ACSH Gheorgheni, alături de care a câștigat toate trofeele puse în joc, în stagiunea 2024-2025: Campionatul Național, Cupa României, Supercupa României și Erste Liga.

„Sunt foarte entuziasmat de această oportunitate! Vreau să mulțumesc Federației Române de Hochei pentru încrederea acordată! Este o onoare pentru mine să reprezint echipa națională a României în calitate de antrenor principal! Antrenoratul este o muncă de echipă și cred că staff-ul alături de care voi lucra este unul grozav.

Îi cunosc și pe jucători, i-am antrenat sau am jucat împotriva lor, așa că am o imagine clară despre hocheiștii români, ceea ce, bineînțeles, mă va ajuta

Voi aduce propria mea personalitate și valorile în care cred la echipa națională. Cred în atmosfera pozitivă și în încrederea reciprocă dintre jucători și antrenori. Acestea trebuie să se reflecte în acțiunile corecte pe gheață, jucătorii trebuie să fie dispuși să muncească unii pentru ceilalți și să pună echipa pe primul loc, întotdeauna.

Îmi place să creez o energie pozitivă în jurul echipei, dar când vine momentul să muncim, o facem cu toții, la maximum.

Văd această oportunitate și ca pe o experiență valoroasă pentru mine, din care pot învăța multe, dar în același timp să ofer cunoștințele mele în slujba hocheiului românesc.

Aștept cu nerăbdare să începem. Obiectivul principal este, bineînțeles, să fim la cel mai înalt nivel al nostru în China, la Campionatul Mondial. Nu este un secret că vrem să câștigăm acolo!”, a spus noul selecționer.

Cu cine joacă România

În acest sezon, “tricolorii” fac parte din Divizia IB a Campionatului Mondial, grupă în care urmează să întâlnească, în primăvara anului viitor, China, Coreea de Sud, Estonia, Spania şi Olanda. Meciurile vor avea loc la Shenzhen (China).

După ce a jucat pentru cluburile HeKi și Tinatuopit din Finlanda, ca antrenor Markus Juurikkala a activat pentru echipe de juniori din țara sa natală și din Elveția, pregătind apoi EC Bregenzerwald (Austria) și UTE (Ungaria), iar din 2024 pe ACSH Gheorgheni.