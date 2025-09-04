Darius Olaru nu mai este cel mai scump fotbalist din Liga 1. Cine l-a detronat pe căpitanul FCSB

Transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj a produs, deja, un cutremur în ierarhia Superligii și asta încă dinainte ca noua vedetă din Gruia să apuce să debuteze. Fundașul francez, cu un CV impresionant și sute de meciuri în Premier League, devine fotbalistul cu cea mai mare cotă de piață din campionatul intern.

Conform Transfermarkt, Zouma, ajuns la vârsta de 30 de ani, are o valoare de 10 milioane de euro.

Top 5 jucători din Liga 1

Această sumă îl propulsează direct pe primul loc în topul jucătorilor din Superligă. Astfel, Darius Olaru, cel mai bine cotat fotbalist din lotul campioanei FCSB, coboară pe poziția secundă, cu o valoare de piață de 7,5 milioane de euro.

Iată un TOP 5 al starurilor din Superligă, conform Transfermarkt:

Kurt Zouma (CFR Cluj) – 10 milioane €

– 10 milioane € Darius Olaru (FCSB) – 7,5 milioane €

– 7,5 milioane € Daniel Bîrligea (FCSB) – 5 milioane €

– 5 milioane € Louis Munteanu (CFR Cluj) – 5 milioane €

– 5 milioane € Ștefan Târnovanu (FCSB) – 5 milioane €

Se remarcă faptul că pe primele poziții apar doar jucători de la FCSB și CFR, cele două forțe care în ultimii ani au dominat competiția internă.

Kurt Zouma vine la CFR Cluj cu un palmares impresionant: 247 de meciuri în Premier League pentru Chelsea, Stoke, Everton și West Ham, dar și 11 selecții la naționala Franței. Ultima sa experiență a fost în Arabia Saudită, la Al-Orobah.

Ioan Varga, patronul CFR-ului, a fost vizibil încântat de această mutare:

„Sunt cel mai fericit! Am adus jucătorul pe care mi l-am dorit cel mai mult. Este incredibil, atât ca fotbalist, cât și ca om. Va fi un lider în vestiar și va ajuta echipa să crească. A jucat la un nivel uriaș și are încă multe de oferit. De acum vom fi și mai puternici!”.

Venirea lui Zouma reprezintă cel mai răsunător transfer din ultimii ani în Superligă.

