Românii fac spectacol pe străzile din Istanbul, înainte de Turcia – România. Fanii s-au strâns în Piața Taksim

Românii au început să se strângă în celebra piață Taksim din Istanbul, înainte de meciul Turcia – România. Mii de fani au început deja să cânte pe străzile din Turcia.

Punctul oficial de întâlnire al suporterilor români a fost stabilit de autoritățile din Turcia în Piața Taksim din Istanbul, Parcul Gezi. În jurul orei 13:00, suporterii au început deja să își facă apariția în zonă. ”Zidul galben” a atras atenția tuturor.

Suporterii români vor pleca în grup către stadion în jurul orei 16:45, din Piața Taksim, sub supravegherea poliției din Istanbul.

Suporterii se pot aduna liber în Parcul Gezi, începând cu ora 15:45, când va fi deschis Fan Meeting Point-ul, unde vor putea primi stegulețe din partea reprezentanților FRF.

Este important de știut că este interzis din punct de vedere legal consumul de alcool în spațiile publice, în recipiente deschise, în special în această zonă. În schimb, există numeroase localuri autorizate în zona Pieței Taksim și pe Strada Istiklal.

Dacă va avea loc în format organizat, Fan Walk-ul către stadion este programat să înceapă la ora 16:45, sub supravegherea poliției, iar traseul până la stadion are aproximativ 800 de metri, prin strada Prof. Dr. Bedri Karafagioglu. Organizarea aparține gazdelor, iar orele sunt recomandate de autoritățile locale”, se arată pe FRF.ro.

Dacă Naționala României va învinge, atunci echipa va juca în deplasare cu Slovacia sau Kosovo în finala barajului pentru Campionatul Mondial 2026. Barajul Turcia-România va începe de la ora 19:00, iar partida va putea fi urmărită la Prima TV.

