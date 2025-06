Raul Feher, fundaș central născut în Zalău și care tocmai a plecat de la Inter d’Escaldes, vorbește despre importanța unei „duble” cu FCSB în preliminariile Ligii Campionilor.

A jucat în Spania, a evoluat și la FC Andorra, iar acum tocmai a plecat de la Inter d’Escaldes. Va juca în Asia, în Cambogia, o mutare bună financiar.

Feher, 28 de ani, a jucat și în duelurile cu CFR Cluj din 2022, din preliminariile Conference League.

Românul care a câștigat titluri cu Inter d’Escaldes dezvăluie înaintea „dublei” cu FCSB: „Sunt toți profesioniști. Putem trăi din salariu de la club”

FCSB și Inter Club d’Escaldes, din Andorra, joacă în primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Turul e la 8 sau 9 iulie, la Bucureşti, iar returul are loc în 15 sau 16 iulie, în Andorra.

„Din păcate, am reziliat contractul cu Inter. Merg în Asia. Fac un salt în cariera mea și voi juca în Cambogia. Este un salt bun și fotbalistic și financiar, pentru mine. Este o oportunitate de a vedea altă cultură, plus că în Andorra am câștigat deja tot ce aveam de câștigat și m-am gândit că Asia este o oportunitate foarte bună pentru cariera mea. Acum, dacă chiar am nimerit cu o echipă din România, clar, mi-ar fi plăcut să joc. Dar, știu că am luat decizia corectă. Mi-ar fi plăcut să mai joc cu o echipă din România.

Să știți că echipa este total altfel decât la meciurile cu CFR. Aici în Andorra, în mod special, am făcut un campionat foarte bun, cu schimbarea antrenorului. O să vă surprindă Inter. Nu știu dacă chiar se poate bate la calificare, dar o să fie jocuri frumoase. Vin jucătorii tot mai buni în ultimii ani”, a spus Feher, pentru ProSport. Unde ar fi Inter d’Escaldes în Superliga? „Aș putea zice puțin mai jos de jumătatea clasamentului. Ar fi o mare diferență cu primele 2-3 echipe din România, dar cu cele din partea de jos cred că s-ar putea bate”.

„Aici în Andorra sunt toți profesioniști. Putem trăi din salariu de la club. Toți jucătorii pot trăi din salariu de la echipă și nu mai muncește nimeni. Poate că mai fac studii, cum făceam eu, dar nu muncește nimeni și toți au program, zi de zi, de profesioniști. Inter este cea mai profesionistă echipă din Andorra. Cam între 1.000 și 3.000 de euro, plus cazarea. Aici, în Andorra, se plătește și chiria, iar asta este important, pentru că o chirie costă 1.000 și 1.500 de euro. Cel mai mare salariu cred că ajunge la 4000 de euro. În România o să fie tare greu. FCSB joacă bine acasă. Dar, în Andorra va putea surprinde Inter”, a mai declarat acesta.