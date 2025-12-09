Federația turcă de fotbal a decis unde va avea loc Turcia – România, confruntare programată pe 26 martie, primul meci din play-off-ul de calificare la Campionatul Mondial din 2026.

Partida va fi găzduită de Besiktas Park din Istanbul, o arenă cu o capacitate de 42.590 de locuri. S-a vehiculat anterior arena Ali Sami Yen din Istanbul, plus arena lui Alanyaspor sau orașul Bursa.

S-a aflat unde se va juca Turcia – România în martie 2026! Nu e „Ali Sami Yen” din Istanbul

În cazul în care vor trece de Turcia, reprezentativă pe care selecționerul României, Mircea Lucescu, a pregătit-o anterior, tricolorii vor juca în deplasare și finala barajului, cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, pe 31 martie.

Turcia s-a clasat pe locul secund în grupă, după Spania, cu care a remizat (2-2), în ultimul meci. Singura înfrângere a Turciei în această campanie a venit acasă, chiar în fața campioanei europene, cu un neverosimil 0-6. Din grupă au mai făcut parte Georgia și Bulgaria.

Cupa Mondială, prima cu 48 de echipe, va fi găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada, în perioada 11 iunie-19 iulie 2026, participantele fiind împărțite în 12 grupe a câte patru echipe, din care primele două clasate se vor califica în șaisprezecimile de finală, alături de cele mai bune opt formații de pe locul al treilea.

Cu cine ar putea juca România la CM 2026?

Australia – România, Vancouver, 13 iunie

Paraguay – România, San Francisco, 19 iunie

SUA – România, Los Angeles, 25 iunie

Au fost zvonuri că Mircea Lucescu ar pleca înainte de baraj, însă are parte de susținerea Federației Române de Fotbal în funcția de selecționer.

„Domnul Mircea Lucescu se bucură de tot sprijinul FRF, aşa cum a fost din primul moment. Ne bazăm pe dedicarea lui pentru revenirea la un Campionat Mondial. Niciodată nu s-a discutat de niciun nume, în vreo discuție în care să fiu eu prezent.

Dacă vom câştiga în Turcia, absolut nimeni nu ne va mai putea opri, nici măcar adversarul următor şi nici în grupe la CM. Turcia este în cea mai bună formă sportivă. Avem încrederea că avem cel mai bun selecționer, care analizează punctele slabe ale adversarilor şi punctele forte ale jucătorilor noștri”, a declarat președintele FRF.