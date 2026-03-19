După ce Trump a cerut Japoniei ajutorul militar pentru deblocarea Strîmtorii Ormuz, Sanae Takaichi merge la Casa Albă cu 250 de cireși

În contextul conflictului actual din Orientul Mijlociu, Donald Trump a cerut public Japoniei și altor aliați să trimită nave de război pentru a securiza Strâmtoarea Ormuz, după ce Iranul a blocat această rută vitală pentru tranzitul de petrol. În schimb, premierul Japoniei, Sanae Takaichi, i-a oferit Statelor Unite 250 de cireși cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Statelor Unite.

Prim-ministrul Takaichi Sanae i-a spus președintelui american Donald Trump în timpul summitului lor din octombrie anul trecut că Japonia intenționează să sărbătorească aniversarea în stil grandios, iar cireșii sunt un simbol al prieteniei dintre cele două țări.

În anul 1912, primarul orașului Tokyo de atunci, Ozaki Yukio, a oferit Statelor Unite 3.000 de cireși, care au fost plantați mai apoi de-a lungul râului Potomac, în Washington. O sută de ani mai târziu, în 2012, Washingtonul a întors favoarea și a oferit 3.000 de puieți de corn american regiunilor din nord-estul Japoniei devastate de cutremurul și tsunamiul din martie 2011.