Ironii între Gigi Becali și un alt patron din Superliga. „Îl decapitez! Când jucăm cu el, îi trimit trei sticle”

Prima pagină » Sport » Ironii între Gigi Becali și un alt patron din Superliga. „Îl decapitez! Îi trimit trei sticle când jucăm cu el”

FCSB și FC Botoșani vor juca în partida directă în etapa a treia din play-out, dar până la meciul direct cei doi patroni, Gigi Becali și Valeriu Iftime, se ironizează.

Amândouă echipele au ca miza locul șapte din play-out și calificarea în Conference League. Iftime crede că dacă FCSB pierde cu UTA, Gigi Becali se va implica din nou la echipă, unde dicta schimbările. Acum pe banca tehnică e Mirel Rădoi și patronul formației roș-albastre nu-și permite să intervină în aspectele tactice.

Locul trei din play-off va juca baraj cu învingătoarea barajului dintre locurile unu și doi din play-out pentru un loc în Conference League.

Până la un posibil baraj între cele două, Iftime l-a ironizat pe finanțatorul echipei bucureștene, după ce FCSB a remizat cu Metaloglobus, 0-0.

„Nu mă așteptam să facă 0-0 cu Metaloglobus. Toate invențiile domnului Becali nu au avut niciun sens în fotbal. Acum am văzut că are un discurs că nu se mai bagă, că mai știu eu ce… O să se bage, o să vedeți. De exemplu, nu o bate pe UTA și începe să vorbească. Așa pleacă și Mirel Rădoi de acolo. Eu aș vrea mult să reziste Rădoi și să reușească, pentru că mi se pare un antrenor foarte, foarte bun. Numai că în povestea asta de la FCSB este complicat. Nu rezistă domnul Becali până la finalul sezonului. Dacă îl bate UTA iese un tărăboi mare. Eu îl bat sigur și îl liniștesc (n.r. râde). Nu acceptă înfrângeri și se schimbă total imediat. Ați văzut ce a făcut și cu Hagi, care era Hagi până la urmă. Era nașul lui, dar nu scapă nimeni acolo”, a spus Valeriu Iftime, la digisport.ro.

„(n.r. – A zis Iftime că d-abia așteaptă să vă prindă la baraj) Îl decapitez! Cred că 3 sticle de șampanie o să bea. Când jucăm cu el, îi trimit la pachet 3 sticle de Don Perignon”, a răspuns Gigi Becali, la Fanatik.

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe