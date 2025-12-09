Prima pagină » Sport » David Popovici, cel mai BUN dinamovist din 2025. „Un an intens și frumos”. Ce premii s-au mai acordat

David Popovici, cel mai BUN dinamovist din 2025. „Un an intens și frumos”. Ce premii s-au mai acordat

09 dec. 2025, 15:07, Sport
David Popovici, cel mai BUN dinamovist din 2025. „Un an intens și frumos”. Ce premii s-au mai acordat

David Popovici a declarat la Gala Sportului Dinamovist că 2025 a fost cel mai important an din carieră.

Înotătorul, dublu campion mondial, și halterofila Mihaela Cambei, care a câștigat aur și două medalii de argint la Mondiale, au fost aleși cei mai buni sportivi ai clubului Sportiv Dinamo în 2025.

David Popovici, cel mai bun dinamovist din 2025

„Cred că a fost cel mai important an pentru mine de până acum. A fost un an dificil, frumos și din care am învățat extraordinar de multe lucruri. Întotdeauna este foarte frumos și plăcut să câștigi, dar înveți mult mai multe din momentele în care îți este greu. Și cumva anul acesta am reușit să trec și prin niște momente în care mi-a fost foarte greu și să și câștig. Sunt mândru de mine și de echipa mea, de toți oamenii din echipă. Dacă ar fi să-l caracterizez în două cuvinte aș putea spune că a fost un an intens și frumos.

Cel mai emoționant moment a fost probabil cel în care m-am urcat pe podium la Campionatul Mondial, când am realizat cu adevărat că ar fi trebuit să am mai multă încredere în mine și că poate să îmi iasă și să reușesc, chiar dacă mă simt rău cu o zi, două sau trei înainte. Atunci a fost un moment foarte emoționant. E fix sentimentul de dinainte de cursă, de la Europene sau Mondiale, când ți se strigă numele, când ești cuprins de frică, dar în același timp te simți mai în viață ca oricând. Exact aia este adrenalina la care îmi place să mă întorc”, a declarat David Popovici.

Acum am nevoie doar de sănătate, pentru că Dumnezeu mi-a dat de toate și sunt recunoscătoare, pentru că am avut un an excelent. Sunt ani de zile de muncă în spate, sunt 13-14 ani până acum, pentru a ajunge la nivelul acesta. Anul viitor îmi doresc să fie minunat ca și acesta, să mă autodepășesc, să aduc medalii mondiale și europene, să îmi mențin poziția asta, să îmi apăr titlul – Mihaela Cambei

Gala Sportului Dinamovist 2025:

Sportivul anului – David Popovici (înot)
Sportiva anului – Mihaela Valentina Cambei (haltere)
Antrenorul anului: Adrian Rădulescu & Valeriu Calancea
Antrenorul revelație: Bogdan Tănase – volei
Echipa anului: handbal masculin
Echipa revelație: volei masculin

Laureații anului sportiv 2025

Canotaj: Ancuța Bodnar, Roxana Anghel, Amalia Bereș, Maria Lehaci, Florin Lehaci, Ștefan Berariu, Cristina Druga, Victoria Ștefania Petreanu, Andrei Mândrilă, Sergiu Bejan

Scrimă: Vlad Covaliu, Răzvan Ursachi

Atletism: Andrei Rareș Toader

Tir sportiv: Laura Ilie

Categoria juniori: Amalia Covaliu (scrimă), Luca Joldea (tir), Isabel Bob (judo), Yannick Alexandrescu (tenis), Andrei Crăciun (taekwondo WT).

Recomandarea video

Citește și

SPORT Echipajul României de canotaj la barca 4 rame feminin, „argint” la Campionatele Mondiale din China, premiat la Gala Mari Sportivi ProSport 2025!
13:01
Echipajul României de canotaj la barca 4 rame feminin, „argint” la Campionatele Mondiale din China, premiat la Gala Mari Sportivi ProSport 2025!
SPORT Rapid e pe locul 1 în liga 1 înainte de meciurile cu Otelul și FCSB, iar Paul Iacob vine astăzi la „EXCLUSIV RAPID”, de la 18:00
10:47
Rapid e pe locul 1 în liga 1 înainte de meciurile cu Otelul și FCSB, iar Paul Iacob vine astăzi la „EXCLUSIV RAPID”, de la 18:00
SPORT Botoșani – Rapid 0-0. Valeriu Iftime acuză arbitrajul: „O rușine mare ce a făcut”
09:21
Botoșani – Rapid 0-0. Valeriu Iftime acuză arbitrajul: „O rușine mare ce a făcut”
SPORT „Tsunami” în fotbalul din Turcia: 11 jucători, arestați pentru suspiciuni de pariuri ilegale și trucare de meciuri
07:37
„Tsunami” în fotbalul din Turcia: 11 jucători, arestați pentru suspiciuni de pariuri ilegale și trucare de meciuri
SPORT Tatăl lui Louis Munteanu, detalii despre discuția cu Gigi Becali pentru ca fiul său să se transfere de la CFR Cluj la FCSB
18:37
Tatăl lui Louis Munteanu, detalii despre discuția cu Gigi Becali pentru ca fiul său să se transfere de la CFR Cluj la FCSB
SPORT Programul meciurilor de marți și miercuri în Liga Campionilor! Un oficial român, delegat un meci important
17:55
Programul meciurilor de marți și miercuri în Liga Campionilor! Un oficial român, delegat un meci important
Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Digi24
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite”
Cancan.ro
Lovitură de teatru! Ce strategie a folosit 'puișorul' Rodicăi Stănoiou ca să pună mâna pe averea ei: 'Este moștenitor legal
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Adevarul
Exit-poll-urile și sondajele au eșuat masiv în București. „E fără precedent. Am avut trei case de sondare care au manipulat”
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu a găsit loc de parcare
Cancan.ro
Cum se simte Dan Petrescu acum. Familia a apelat și la un VRACI!
Ce se întâmplă doctore
Rita Mureșan e alt om! Vedeta, de nerecunoscut! În tinerețe, era una dintre cele mai frumoase femei
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Pinguinii mor de foame pe coasta Africii de Sud. Populațiile au scăzut cu 95% în doar 8 ani!
CONTROVERSĂ Primarul New York-ului își ia consilier pe Justiție un rapper condamnat. Noul sfătuitor al lui Mamdani, pușcăriaș timp de 7 ani pentru jaf armat, jefuia taximetriștii
16:23
Primarul New York-ului își ia consilier pe Justiție un rapper condamnat. Noul sfătuitor al lui Mamdani, pușcăriaș timp de 7 ani pentru jaf armat, jefuia taximetriștii
EXCLUSIV Ștefan Popescu despre vizita lui Nicușor Dan în Franța: Destul de târziu pentru prima vizită/Lumea se reașează, România are nevoie de parteneri
16:17
Ștefan Popescu despre vizita lui Nicușor Dan în Franța: Destul de târziu pentru prima vizită/Lumea se reașează, România are nevoie de parteneri
EXTERNE Lituania declară stare de urgență din cauza baloanelor de contrabandă trimise din Belarus. Cum ar putea interveni armata
16:12
Lituania declară stare de urgență din cauza baloanelor de contrabandă trimise din Belarus. Cum ar putea interveni armata
SCANDAL Șeful Consiliului European avertizează SUA să nu se amestece în treburile Europei. Ce îi reproșează lui Trump
16:07
Șeful Consiliului European avertizează SUA să nu se amestece în treburile Europei. Ce îi reproșează lui Trump
FLASH NEWS Ce a discutat Nicușor Dan cu primarul Parisului: „I-am transmis aprecierea pentru decizia de a da numele marelui Nicolae Titulescu unei alei”
16:06
Ce a discutat Nicușor Dan cu primarul Parisului: „I-am transmis aprecierea pentru decizia de a da numele marelui Nicolae Titulescu unei alei”
COMUNICAT Studiu socio-economic ASE: Impactul SGR în economia României a atins 1,49 miliarde de lei prin contribuții directe, indirecte și induse, în 2024
16:02
Studiu socio-economic ASE: Impactul SGR în economia României a atins 1,49 miliarde de lei prin contribuții directe, indirecte și induse, în 2024

Cele mai noi