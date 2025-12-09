David Popovici a declarat la Gala Sportului Dinamovist că 2025 a fost cel mai important an din carieră.

Înotătorul, dublu campion mondial, și halterofila Mihaela Cambei, care a câștigat aur și două medalii de argint la Mondiale, au fost aleși cei mai buni sportivi ai clubului Sportiv Dinamo în 2025.

David Popovici, cel mai bun dinamovist din 2025

„Cred că a fost cel mai important an pentru mine de până acum. A fost un an dificil, frumos și din care am învățat extraordinar de multe lucruri. Întotdeauna este foarte frumos și plăcut să câștigi, dar înveți mult mai multe din momentele în care îți este greu. Și cumva anul acesta am reușit să trec și prin niște momente în care mi-a fost foarte greu și să și câștig. Sunt mândru de mine și de echipa mea, de toți oamenii din echipă. Dacă ar fi să-l caracterizez în două cuvinte aș putea spune că a fost un an intens și frumos.

Cel mai emoționant moment a fost probabil cel în care m-am urcat pe podium la Campionatul Mondial, când am realizat cu adevărat că ar fi trebuit să am mai multă încredere în mine și că poate să îmi iasă și să reușesc, chiar dacă mă simt rău cu o zi, două sau trei înainte. Atunci a fost un moment foarte emoționant. E fix sentimentul de dinainte de cursă, de la Europene sau Mondiale, când ți se strigă numele, când ești cuprins de frică, dar în același timp te simți mai în viață ca oricând. Exact aia este adrenalina la care îmi place să mă întorc”, a declarat David Popovici.

Acum am nevoie doar de sănătate, pentru că Dumnezeu mi-a dat de toate și sunt recunoscătoare, pentru că am avut un an excelent. Sunt ani de zile de muncă în spate, sunt 13-14 ani până acum, pentru a ajunge la nivelul acesta. Anul viitor îmi doresc să fie minunat ca și acesta, să mă autodepășesc, să aduc medalii mondiale și europene, să îmi mențin poziția asta, să îmi apăr titlul – Mihaela Cambei

Gala Sportului Dinamovist 2025:

Sportivul anului – David Popovici (înot)

Sportiva anului – Mihaela Valentina Cambei (haltere)

Antrenorul anului: Adrian Rădulescu & Valeriu Calancea

Antrenorul revelație: Bogdan Tănase – volei

Echipa anului: handbal masculin

Echipa revelație: volei masculin

Laureații anului sportiv 2025

Canotaj: Ancuța Bodnar, Roxana Anghel, Amalia Bereș, Maria Lehaci, Florin Lehaci, Ștefan Berariu, Cristina Druga, Victoria Ștefania Petreanu, Andrei Mândrilă, Sergiu Bejan

Scrimă: Vlad Covaliu, Răzvan Ursachi

Atletism: Andrei Rareș Toader

Tir sportiv: Laura Ilie

Categoria juniori: Amalia Covaliu (scrimă), Luca Joldea (tir), Isabel Bob (judo), Yannick Alexandrescu (tenis), Andrei Crăciun (taekwondo WT).