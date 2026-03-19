După doi ani de blocaj, procesul în care Dan Dungaciu e acuzat de abuz în serviciu poate începe. CAB a respins definitiv contestația depusă de acesta

Bianca Dogaru
Curtea de Apel București a respins definitiv contestația depusă de Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, și a dispus începerea judecății pe fond, potrivit Agerpres. Dosarul, trimis în instanță de DNA încă din aprilie 2024, a stat blocat aproape doi ani în procedura de cameră preliminară. Întârzierea a fost cauzată de un magistrat care a avut nevoie de un an și patru luni doar pentru a motiva o decizie, deși legea recomandă un termen de 60 de zile. 

Procurorii îl acuză pe Dan Dungaciu că, în calitate de director al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale din subordinea Academiei Române, a semnat mai multe contracte prin care a dat spre folosință gratuită două spații din patrimoniul statului. Este vorba despre două camere cu o suprafață totală de aproape 100 mp, care au fost oferite Asociației LARICS fără organizarea unor licitații publice, așa cum cere legea.

Conform anchetatorilor, prin aceste contracte semnate între 2017 și 2021, institutul a fost prejudiciat cu suma de 101.607 lei. Această sumă reprezintă chiria pe care statul nu a mai încasat-o de la asociația privată și i-a oferit acestuia un folos necuvenit.

Membrul AUR a susținut că stabilirea sediului asociației în acele spații a fost doar o formalitate pentru ca entitatea să poată obține personalitate juridică. El a explicat că, în realitate, camerele respective au fost folosite tot de angajații institutului public și că asociația a fost înființată special pentru a atrage fonduri private și a sprijini activitățile academice, precum seminare și cercetări științifice.

Dungaciu a mai declarat că nu a considerat nicio secundă că își îndeplinește atribuțiile de serviciu în mod necorespunzător. El a criticat rechizitoriul DNA și a susținut că acesta conține aprecieri contradictorii care nu sunt susținute de probe solide.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

EDUCAȚIE Simularea probelor scrise Bac’ 2026. Când încep examenele
18:10
Simularea probelor scrise Bac’ 2026. Când încep examenele
SURSE Bolojan era pregătit să arunce ţara în haos dacă nu rămânea premier. Când toţi credeau că USR va fi scos de la guvernare, era cât pe-aci să iasă PNL
17:59
Bolojan era pregătit să arunce ţara în haos dacă nu rămânea premier. Când toţi credeau că USR va fi scos de la guvernare, era cât pe-aci să iasă PNL
SCANDALOS Campania de donare de sânge de la Palatul Cotroceni naște noi controverse. Aparatura medicală folosită pentru președintele Nicușor Dan ar fi fost expirată. Dovada apare chiar în imaginile oficiale ale Administrației Prezidențiale
17:25
Campania de donare de sânge de la Palatul Cotroceni naște noi controverse. Aparatura medicală folosită pentru președintele Nicușor Dan ar fi fost expirată. Dovada apare chiar în imaginile oficiale ale Administrației Prezidențiale
UTILE Cum poți verifica rapid, sigur și gratuit dacă rovinieta ta este valabilă. Ce servicii asigură CNAIR
17:12
Cum poți verifica rapid, sigur și gratuit dacă rovinieta ta este valabilă. Ce servicii asigură CNAIR
INEDIT A crezut că este o eroare! Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă de 28 km (1 oră și 12 minute), din București în Popești-Leordeni
16:25
A crezut că este o eroare! Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă de 28 km (1 oră și 12 minute), din București în Popești-Leordeni
Mediafax
Bolojan și Grindeanu au ajuns la un compromis pe criza bugetului. Coaliția taie de la magistrați pentru pachetul de solidaritate propus de PSD. Bolojan: „În această seară încep dezbaterile propuse în plen, mâine va fi aprobat bugetul”/ Sorin Grindeanu: Mă declar satisfăcut
Digi24
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja petrolierele în Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Adevarul
Moștenirea lui Nicușor Dan: Primăria Capitalei a înlocuit aproape 250 km de magistrală principală de termoficare în ultimii 5 ani
Mediafax
Atenție, bucureșteni: unele linii STB ar putea fi deviate joi și vineri din cauza meciurilor de fotbal
Click
Dan Negru, mesaj dur despre spitalele bombardate și rolul uitat al Crucii Roșii: „E liniște printre influencerii, vedetele, politicenii implicații în...”
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Cancan.ro
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Ce se întâmplă doctore
Cine a fost prima soție a lui Dan Alexa și de ce au divorțat! Antrenorul a avut o viață amoroasă marcată de scandaluri
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă în creierul oamenilor cu ADHD, a descoperit un studiu

Cele mai noi

Trimite acest link pe