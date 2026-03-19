Curtea de Apel București a respins definitiv contestația depusă de Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, și a dispus începerea judecății pe fond, potrivit Agerpres. Dosarul, trimis în instanță de DNA încă din aprilie 2024, a stat blocat aproape doi ani în procedura de cameră preliminară. Întârzierea a fost cauzată de un magistrat care a avut nevoie de un an și patru luni doar pentru a motiva o decizie, deși legea recomandă un termen de 60 de zile.

Procurorii îl acuză pe Dan Dungaciu că, în calitate de director al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale din subordinea Academiei Române, a semnat mai multe contracte prin care a dat spre folosință gratuită două spații din patrimoniul statului. Este vorba despre două camere cu o suprafață totală de aproape 100 mp, care au fost oferite Asociației LARICS fără organizarea unor licitații publice, așa cum cere legea.

Conform anchetatorilor, prin aceste contracte semnate între 2017 și 2021, institutul a fost prejudiciat cu suma de 101.607 lei. Această sumă reprezintă chiria pe care statul nu a mai încasat-o de la asociația privată și i-a oferit acestuia un folos necuvenit.

Membrul AUR a susținut că stabilirea sediului asociației în acele spații a fost doar o formalitate pentru ca entitatea să poată obține personalitate juridică. El a explicat că, în realitate, camerele respective au fost folosite tot de angajații institutului public și că asociația a fost înființată special pentru a atrage fonduri private și a sprijini activitățile academice, precum seminare și cercetări științifice.

Dungaciu a mai declarat că nu a considerat nicio secundă că își îndeplinește atribuțiile de serviciu în mod necorespunzător. El a criticat rechizitoriul DNA și a susținut că acesta conține aprecieri contradictorii care nu sunt susținute de probe solide.

