Eurostat: „Exporturile de arme și muniții ale României în Ucraina au scăzut la aproape jumătate în 2025". De unde am importat cele mai multe arme anul trecut

Exporturile de arme și muniții ale României în Ucraina au scăzut anul trecut aproape la jumătate față de 2024, arată datele Eurostat. România a exportat în 2025 arme și muniții în Ucraina în valoare de 360 de milioane de euro, aproape jumătate față de 2024, cânt totalul exporturilor spre aceeași țară a fost de 661 de milioane de euro, conform G4Media

Din statisticile publicate de Eurostat lipsesc, decoamdată, informațiile privind comerțul cu arme între unele țări ale Uniunii Europene. În 2024, cele mai bun partener din UE al României în comerțul cu arme a fost Bulgaria. Exporturile de arme din România sunt licențiate și controalte de un departament special din cadrul Ministerului Afacerilor Externe – ANCEX. Statisticile Eurostat pe 2025 arată că Ucraina rămâne principalul partener pentru exporturile de arme ale României, deși valoarea a scăzut față de anul precedent. De asemenea, exporturile în relația cu alți parteneri importanți precum SUA și Elveția au scăzut, în timp ce relația cu Moldova, Somalia și Turcia a crescut.

Conform informațiilor existente la Eurostat, în 2025, România a importat cel mai mult arme și muniții din zona non-UE, în valoare de 240 de milioane de euro. Cei mai importanți parteneri pentru importuri au fost, anul trecut, după valoarea achizițiilor SUA, 146 de milioane de euro, Ucraina, 34 de milioane de euro și Coreea de Sud, 16 milioane de euro.

Bulgaria a fost al doilea cel mai important partener de afaceri cu arme al României în 2024

Informațiile cu privire la comerțul cu arme pentru un partener important al României, Bulgaria. În 2024, țara noastră a importat arme și muniții în valoare de 880 de milioane de euro, iar jumătate au fost cumpărate de la vecini. În septembrie 2025, Bulgaria raporta că a exportat armament în valoare de 6,65 de miliarde de euro, de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei declanșată de către Rusia.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe