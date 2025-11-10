Prima pagină » Sport » S-a încălzit pentru Mondiale: a CÂȘTIGAT aurul la Campionatele Naționale

S-a încălzit pentru Mondiale: a CÂȘTIGAT aurul la Campionatele Naționale

10 nov. 2025, 16:17, Sport
S-a încălzit pentru Mondiale: a CÂȘTIGAT aurul la Campionatele Naționale
Galerie Foto 8

Iulian Chiriță a devenit campionul României la tenis de masă tineret. La feminin, primul loc a fost ocupat de Elena Zaharia, câștigătoare a patru medalii de aur din cinci posibile în ultima lună.

Iulian Chiriță și-a făcut „încălzirea” pentru Campionatele Mondiale de juniori de la Cluj Napoca, obținând titlul la Naționalele de tineret.

„Era singurul titlu la simplu care-mi lipsea. În rest, le am pe toate, de la minicadeți până la seniori și chiar mă simt fericit că am reușit să obțin acest titlu”, a spus sportivul la finalul concursului care i-a adus medalia de aur.

S-a încălzit pentru Mondiale: a câștigat aurul la Campionatele Naționale

Pentru Iulian, următoarea provocare e la Campionatul Mondial de juniori de la Cluj-Napoca, care va începe la 23 noiembrie, acolo unde speră să obțină o medalie: „A fost un antrenament bun pentru Campionatul Mondial de la Cluj, pentru că i-am avut adversari pe trei dintre componenții naționalei de seniori. Mondialele sunt obiectivul principal pentru luna aceasta. Îmi doresc să fac un rezultat foarte bun la Cluj-Napoca”.

Aceea va fi și ultima lui competiție de juniori, așa că emoțiile se amestecă între mândrie și nostalgie: „Vor fi și emoții. E normal, e ultimul meu concurs de juniori și mai ales că e un Campionat Mondial. Dar în același timp mă și motivează și cred că o să mă ajute cei care mă vor susține acolo”.

De câteva zile, Iulian are părul blond. Iar el deja începe să creadă că poate tocmai asta i-a adus norocul. „Da, până acum mi-a purtat noroc că am reușit să câștig și cred că o să țin încă culoarea asta. Dacă iau medalie nu știu ce o să-mi fac, dar sigur nu mă tund chel”, spune, sigur pe forțele sale, sportivul legitimat la Rapid.

Dar până la startul Mondialelor, Iulian va juca în campionatul Germaniei, acolo unde se va consemna un duel românesc: va evolua împotriva echipei la care este legitimat Ovidiu Ionescu.

„E prima oară când ne întâlnim în Germania. De-abia m-așteaptă la el acasă să jucăm. Dar primul meci voi juca la el și în Cupa Germaniei el va veni la mine acasă și vom vedea”, explică jucătorul.

Ca orice om plecat de acasă aproape 12 luni pe an, între un meci și altul, lui Iulian gândul îi zboară spre familia rămasă în Republica Moldova. Abia așteaptă Crăciunul alături de ei. „Încă e complicat pentru că în același timp joc și în Liga în Germania, am meciuri acolo. Dar două, trei zile mi-aș dori să merg în Republica Moldova, să-mi văd bunicile și rudele. Mă vor întâmpina sigur cu foarte multă mâncare. Bunica de fiecare dată când mă vede, îmi zice că sunt foarte slab și când ajung acolo pun un kilogram, două pe mine”, recunoaște, zâmbind, Iulian Chiriță.

Elena Zaharia, în mare formă

Dacă Iulian și-a completat colecția de titluri la aceste Naționale de tineret, Elena Zaharia a continuat să adune medalii într-un ritm amețitor.

În ultimele trei săptămâni, jucătoarea de la CSM Constanța a câștigat patru medalii de aur din cinci posibile, la mai multe categorii de vârstă.

„După Cupa României de tineret și cea de seniori au venit naționale de U21. Pot spune că mă bucur că am reușit să gestionez atunci când a fost cel mai greu și că am putut să mă liniștesc și să mă mobilizez”, a spus, mândră, Elena.

De o lună, Elena e și mătușă, sora ei născând o fetiță. Iar de atunci, n-a mai pierdut nicio partidă de simplu în România.
„Așa este, se pare că îmi aduce noroc și simt energia celor de acasă, că mereu îmi transmit energie bună și sunt foarte fericită”, a mai zis ea.

Pentru Elena urmează o toamnă-târzie și mereu pe drumuri: va juca în Oman și apoi în Grecia, unde e legitimată la AEK Atena. E aproape sigură că și Crăciunul îl va face la greci, pentru că pe 27 decembrie are meci în campionat.

„Cred că fac Crăciunul acolo. Sincer nu știu, dar mă bucur și acolo de meci și se pare că trebuie să fiu în formă bună chiar de Crăciun”, spune jucătoarea noastră.

Pentru Elena, 2025 a fost un an plin, dar și unul care i-a arătat că fiecare pas în carieră vine cu o lecție: „A fost un an cu suișuri și coborâșuri, a fost un an greu, dar ce este greu este frumos. Și mă bucur, de asemenea, ca și anul trecut, că am reușit să-l termin cu cupa în mână”, a declarat, cu mândrie, jucătoarea de la CSM Constanța.

Podiumurile de simplu din cadrul Campionatului Național de tineret

În urma disputării meciurilor, podiumurile de simplu ale campionatului național de tineret sunt:

Simplu feminin:

1. Elena Zaharia (CSM Constanța)
2 Bianca Mei-Roșu (LPS NR Constanța)
3 Alesia Sferlea (CSM Arad)
3 Andrea Teglas (CSM Constanța)e

Simplu masculin:

1. Iulian Chiriță (CS Rapid)
2. Eduard Ionescu (CSA Steaua)
3. Andrei Istrate (CSA Steaua)
3. Darius Movileanu (CSA Steaua)

Mediafax
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și cauciuc
Digi24
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit pe telefonul unuia dintre șoferi
Cancan.ro
Dr. Cristian Andrei, acuzat de agresiune de două femei! Ce le-ar fi făcut în cabinet: 'M-a luat în brațe și m-a sărutat pe
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Adevarul
Ocupația Elenei Băsescu, după ce a fost dată afară dintr-un post călduț, în urma unui vot în unanimitate
Mediafax
România are una dintre cele mai scumpe tarife la energia electrică pentru populație din lume
Click
Marina Almășan și Georgică Cornu, război pe viață și pe moarte pentru bani în instanță! Avocata Dalina Terzi: „Doamna se victimizeză, dar nu vom renunța”
Digi24
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea miliardarului
Cancan.ro
Mădălina Ghenea + un nou milionar: masă la MOSH, după la hotel amândoi. Celebra româncă își face viața ca la carte
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Dacia Duster după 100.000 km: cât se depreciază SUV-ul preferat al românilor?
Descopera.ro
Cum să tai ceapa FĂRĂ lacrimi? Trucul confirmat științific!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Marie Curie la 158 de ani: 15 realizări care au schimbat lumea. Femeia care a descoperit radioactivitatea și a revoluționat știința, salvând milioane de vieți
JUSTIȚIE Ce îi transmit vicepremierului Oana Gheorghiu patru asociații de magistrați: „O mostră de manipulare nocivă și iresponsabilă.” Decredibilizarea justiției, condamnată public
16:39
Ce îi transmit vicepremierului Oana Gheorghiu patru asociații de magistrați: „O mostră de manipulare nocivă și iresponsabilă.” Decredibilizarea justiției, condamnată public
ECONOMIE În atenția premierului Ilie Bolojan: 10 milioane de câini și pisici umblă netaxați prin România. Piața produselor pentru animalele de companie a ajuns la 1 miliard de euro
16:28
În atenția premierului Ilie Bolojan: 10 milioane de câini și pisici umblă netaxați prin România. Piața produselor pentru animalele de companie a ajuns la 1 miliard de euro
VIDEO Nicușor Dan, în silenzio stampa în dosarul în care e implicat Bolojan. Cristoiu: ”Ce fel de Românie onestă e în care eu îl angajez pe omul lui Șucu?”
16:14
Nicușor Dan, în silenzio stampa în dosarul în care e implicat Bolojan. Cristoiu: ”Ce fel de Românie onestă e în care eu îl angajez pe omul lui Șucu?”
SPORT Comitetul Olimpic Internațional va interzice participarea atleților transgender la competițiile feminine
16:11
Comitetul Olimpic Internațional va interzice participarea atleților transgender la competițiile feminine
ULTIMA ORĂ Victor Ponta explică cine sunt românii care îi plac lui Donald Trump: „Nu are, însă, nicio idee despre liderii actuali ai României.” „Marele entuziasm de la București este profund stupid”
16:03
Victor Ponta explică cine sunt românii care îi plac lui Donald Trump: „Nu are, însă, nicio idee despre liderii actuali ai României.” „Marele entuziasm de la București este profund stupid”