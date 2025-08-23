Cupa României la baschet feminin ediția 2024/2025 programează dueluri interesante, având nouă echipe la start.

Tragerea la sorți a avut loc la Pitești Arena și capii de serie au fost desemnați în baza clasamentului din sezonul trecut.

Capii de serie sunt echipele care au încheiat pe primele patru poziții în ierarhie: ACS Sepsi SIC Sfântu Gheorghe, CSM CSU Târgoviște, FCC Baschet UAV Arad și CS Rapid București.

S-au tras la sorți meciurile din Cupa României la Baschet Feminin

Aceste formații au intrat direct în faza urmǎtoare a competiției, iar dintre celelalte echipe înscrise s-a tras la sorți programul turului preliminar. În urma tragerii la sorți s-a stabilit un tur preliminar, care se va desfășura la sfârșitul lunii septembrie – începutul lunii octombrie.

În această fază, Politehnica Timișoara va înfrunta pe CS Universitatea Cluj-Napoca, în dublă manșă programată pe 27 septembrie și 4-5 octombrie.

Câștigătoarea acestei „duble” se va califica în turul următor, unde se va alătura capilor de serie şi celorlalte echipe înscrise în competiție. Astfel, în turul doi s-au stabilit următoarele partide.

CS Rapid București vs. CSU Brașov

FCC Baschet UAV Arad vs. Agronomia București

ACS Sepsi SIC Sfântu Gheorghe vs. câștigătoarea din turul preliminar

CSM CSU Târgoviște vs. Sportul Studențesc Leii București

Tragerea la sorți a fost efectuată de Alina Moanță, vicepreședinte al Federației Române de Baschet, alături de Tiberiu Dumitrescu, secretarul general al FRB.

Cupa României se anunță spectaculoasă, cu meciuri pline de ambiție și rivalități tradiționale, iar pasionații baschetului vor putea urmări parcursul celor mai bune echipe din țară către trofeu.

