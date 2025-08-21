Sport Arena Streetball pregătește un weekend SPECTACULOS în Timișoara

Festivalul de sport urban BCR Sport Arena Streetball programează cel de-al cincilea eveniment din 2025 la Iulius Town Timișoara, în perioada 22-24 august.

Dezvoltat în jurul competiției oficiale de baschet 3×3 marca Sport Arena Streetball, care aniversează 20 de ani de existență în 2025, festivalul propune activități sportive și de mișcare în aer liber pentru toată familia, precum și o serie de zone de distracție.

Accesul in zona de eveniment care va fi amenajată în Iulius Gardens este liber, iar acolo iubitorii de sport și mișcare vor găsi terenuri de mini-baschet și mini-fotbal, jocuri tematice cu mingea de baschet și vor putea juca volei sau badminton.

Sport Arena Streetball pregătește un weekend de spectacol în Timișoara

Evenimentul debutează vineri după-amiază, de la ora 17.00 iar organizatorii îi așteaptă pe participanți cu concursuri din oră în oră și cu multe premii.

Turneul oficial de baschet 3×3, care face parte din circuitul național BCR Sport Arena Streetball Tour 2025, se va disputa pe terenul amenajat în interior, în zona Atrium. În competiție sunt înscrise 40 de echipe, la mai multe categorii de vârstă, atât la masculin cât și la feminin.

Meciurile vor debuta vineri după amiază, urmând ca fazele finale să se dispute sâmbătă și duminică, dupa ora 16.00. Programul complet al meciurilor poate fi găsit pe site-ul oficial al competiției, 3la3.ro.

La rândul lor și spectatorii vor putea deveni protagoniști chiar pe terenul de joc, în cadrul concursurilor care vor fi organizate în pauzele dintre meciuri.

Este cea de-a cincea etapă din acest an, precedentele având loc în București (două etape), Iași și Ploiești. De-a lungul sezonului peste 1500 de jucători de baschet au evoluat pe terenurile BCR Sport Arena Streetball, duelându-se pentru calificarea în marea finală care va avea loc în perioada 19-21 septembrie la București.

Pe lângă activitățile sportive din Iulius Gardens și meciurile de baschet 3×3 din competiția oficială, tot la interior în zona Atrium va fi amenajată și o zonă de gaming și tehnologie, unde sunt disponibile jocuri pe consolă și o tablă interactivă.

Evenimentul este organizat de Sport Arena Streetball, cu sprijinul Iulius Town, și este susținut de BCR, Mastercard, Nike, BCR Leasing, Kandia, Horizon, Tissot, BCR Asigurări de Viață, Ideal Board Games și Federația Română de Baschet. Radioul oficial al competiției este Kiss FM.