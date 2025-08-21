Prima pagină » Sport » Sport Arena Streetball pregătește un weekend SPECTACULOS în Timișoara

Sport Arena Streetball pregătește un weekend SPECTACULOS în Timișoara

21 aug. 2025, 19:51, Sport
Sport Arena Streetball pregătește un weekend SPECTACULOS în Timișoara
Galerie Foto 4

Festivalul de sport urban BCR Sport Arena Streetball programează cel de-al cincilea eveniment din 2025 la Iulius Town Timișoara, în perioada 22-24 august.

Dezvoltat în jurul competiției oficiale de baschet 3×3 marca Sport Arena Streetball, care aniversează 20 de ani de existență în 2025, festivalul propune activități sportive și de mișcare în aer liber pentru toată familia, precum și o serie de zone de distracție.

Accesul in zona de eveniment care va fi amenajată în Iulius Gardens este liber, iar acolo iubitorii de sport și mișcare vor găsi terenuri de mini-baschet și mini-fotbal, jocuri tematice cu mingea de baschet și vor putea juca volei sau badminton.

Sport Arena Streetball pregătește un weekend de spectacol în Timișoara

Evenimentul debutează vineri după-amiază, de la ora 17.00 iar organizatorii îi așteaptă pe participanți cu concursuri din oră în oră și cu multe premii.

Turneul oficial de baschet 3×3, care face parte din circuitul național BCR Sport Arena Streetball Tour 2025, se va disputa pe terenul amenajat în interior, în zona Atrium. În competiție sunt înscrise 40 de echipe, la mai multe categorii de vârstă, atât la masculin cât și la feminin.
Meciurile vor debuta vineri după amiază, urmând ca fazele finale să se dispute sâmbătă și duminică, dupa ora 16.00. Programul complet al meciurilor poate fi găsit pe site-ul oficial al competiției, 3la3.ro.

La rândul lor și spectatorii vor putea deveni protagoniști chiar pe terenul de joc, în cadrul concursurilor care vor fi organizate în pauzele dintre meciuri.

Este cea de-a cincea etapă din acest an, precedentele având loc în București (două etape), Iași și Ploiești. De-a lungul sezonului peste 1500 de jucători de baschet au evoluat pe terenurile BCR Sport Arena Streetball, duelându-se pentru calificarea în marea finală care va avea loc în perioada 19-21 septembrie la București.

Pe lângă activitățile sportive din Iulius Gardens și meciurile de baschet 3×3 din competiția oficială, tot la interior în zona Atrium va fi amenajată și o zonă de gaming și tehnologie, unde sunt disponibile jocuri pe consolă și o tablă interactivă.

Evenimentul este organizat de Sport Arena Streetball, cu sprijinul Iulius Town, și este susținut de BCR, Mastercard, Nike, BCR Leasing, Kandia, Horizon, Tissot, BCR Asigurări de Viață, Ideal Board Games și Federația Română de Baschet. Radioul oficial al competiției este Kiss FM.

Citește și

SPORT Cum acționează MAFIA pariurilor din fotbalul românesc. Mărturii EXPLOZIVE în „Dosarul Cota 100”: „Când deschide geaca antrenorul trebuie să luăm gol”
12:17
Cum acționează MAFIA pariurilor din fotbalul românesc. Mărturii EXPLOZIVE în „Dosarul Cota 100”: „Când deschide geaca antrenorul trebuie să luăm gol”
SPORT Dinamo mai pregătește 3 transferuri/Andrei Nicolescu, anunț categoric: „Doar el este NETRANSFERABIL!”
12:16
Dinamo mai pregătește 3 transferuri/Andrei Nicolescu, anunț categoric: „Doar el este NETRANSFERABIL!”
SPORT Daria Silișteanu a câștigat argintul la Campionatul Mondial de ÎNOT pentru juniori. „Nu îmi vine să cred!”
11:09
Daria Silișteanu a câștigat argintul la Campionatul Mondial de ÎNOT pentru juniori. „Nu îmi vine să cred!”
SPORT Unde are loc Miss & Mister Fitness din 23 și 24 august 2025
10:53
Unde are loc Miss & Mister Fitness din 23 și 24 august 2025
SPORT Unde poți vedea la televizor Aberdeen-FCSB, din play-off-ul Europa League. Doar două posturi tv transmit partida din Scoția
10:16
Unde poți vedea la televizor Aberdeen-FCSB, din play-off-ul Europa League. Doar două posturi tv transmit partida din Scoția
SPORT Anunț important pentru Dinamo. Răzvan Burleanu: „Își poate depune dosarul de licenţă UEFA pentru următorul sezon competiţional”
09:58
Anunț important pentru Dinamo. Răzvan Burleanu: „Își poate depune dosarul de licenţă UEFA pentru următorul sezon competiţional”
Mediafax
Rezerviștii din București și Ilfov au primit 'ordine de chemare'. Explicațiile MApN
Digi24
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu
Cancan.ro
BREAKING! Ioan Mateescu S-A SINUCIS. Ce i-a spus soției înainte cu puțin timp să își ia viața e tulburător
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital
Mediafax
Ce spune Ilie Bolojan despre posibila sa demisie. Declarații neașteptate
Click
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Wowbiz
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
Antena 3
Crimă șocantă în Craiova: O profesoară a fost ucisă de soț chiar în fața fetiței lor de 11 ani. Poștașul ar fi auzit strigătele femeii
Digi24
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
Cancan.ro
Mesajul de ADIO al tânărului care s-a sinucis pe A1! Mama lui a cedat...
Ce se întâmplă doctore
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
observatornews.ro
Câţi bani vor lua lunar românii care aleg să primească pensia privată pe mai mult de 8 ani
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
Cum ar fi putut fi salvată Georgiana, tânăra care a murit pe A1 alături de iubitul ei! Aceasta ar fi lăsat un mesaj cu subînțeles pe rețelele sociale
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
2025: Vizita medicală pentru permis auto dacă ai peste 70 de ani. Care este intervalul și ce trebuie să faci
Descopera.ro
CONFIRMAT: Este sau NU aerul de la mare bun pentru tine?
Capital.ro
TAXĂ specială pentru gunoi. Primăria pregătește schimbarea pentru utilizatorii casnici și non-casnici: Pentru acoperirea costurilor serviciului
Evz.ro
Externat dintr-un spital privat, reinternat la stat. Cine plătește tratamentul și cum se stabilește. Document
A1
Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. Doar la bust a făcut 7 intervenții
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Ultimul mesaj transmis de adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului alături de iubita lui de 14 ani! Mama acestuia este devastată de durere
RadioImpuls
HOROSCOP 22 august 2025. O zodie este pusă la grea încercare! O așteaptă pierderi financiare și trădări. Primește lovitura de care se temea cel mai mult!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Măgarule, noaptea trecută ziceai că sunt o femeie de vis
Descopera.ro
Cercetătorii au creat cea mai sintetică formă de viață de pe Pământ
ACTUALITATE Florin Călinescu: „Doresc ca cetățean care am fost la REVOLUȚIE, să se restabilească dreptatea”
20:10
Florin Călinescu: „Doresc ca cetățean care am fost la REVOLUȚIE, să se restabilească dreptatea”
TRAGEDIE O parașutistă a MURIT după ce a căzut în gol de la aproape 5.000 de metri. Motivele pentru care polițiștii cred că este vorba de o sinucidere
20:05
O parașutistă a MURIT după ce a căzut în gol de la aproape 5.000 de metri. Motivele pentru care polițiștii cred că este vorba de o sinucidere
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan a avut parte de o primire călduroasă la Roșia Montana: „Trebuie să valorificăm acest sit UNESCO unic care poate aduce milioane de turiști”
20:01
Nicușor Dan a avut parte de o primire călduroasă la Roșia Montana: „Trebuie să valorificăm acest sit UNESCO unic care poate aduce milioane de turiști”
POLITICĂ PNL nu îl susține pe Drulă la alegerile pentru primăria Capitalei. Ilie Bolojan spune că liberalii au propriul candidat
20:01
PNL nu îl susține pe Drulă la alegerile pentru primăria Capitalei. Ilie Bolojan spune că liberalii au propriul candidat
EXTERNE Efectul politicii Administrației Trump: Numărul de imigranți din SUA a scăzut cu 1,5 MILIOANE între ianuarie și iunie
20:01
Efectul politicii Administrației Trump: Numărul de imigranți din SUA a scăzut cu 1,5 MILIOANE între ianuarie și iunie