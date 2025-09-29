Prima pagină » Sport » SCANDAL la CS Dinamo. Tatăl lui David Popovici, acuzat că a condiționat participarea copiilor la competiții de cumpărarea unui echipament

Mihai Tănase
29 sept. 2025, 10:20, Sport
Foto: Facebook/David Popovici

Tensiunile de la Academia de înot a CS Dinamo se amplifică, după ce părinții mai multor sportivi au reclamat că Mihai Popovici, tatăl campionului David Popovici și manager al secției, ar fi impus achiziționarea unui echipament marca Arena, condiționând participarea copiilor la competiții. Un mesaj publicat pe grupul oficial de WhatsApp al academiei arată clar cerința: „Participarea în competiții este posibilă doar în acest echipament oficial”.

Scandalul a izbucnit după ce programul de performanță al academiei a fost desființat, iar peste 30 de copii și antrenorii lor au părăsit clubul. Printre sportivii afectați se numără și campioana europeană de juniori Daria Silișteanu, obligată să continue pregătirea în condiții modeste la Fălticeni.

Părinții acuză că echipamentul, în valoare de 220 de euro (aproximativ 1.100 de lei), a fost impus fără justificare, deși Dinamo le oferise deja sportivilor un set complet. Mai grav, plățile ar fi fost colectate printr-un cont personal Revolut, fără emiterea unor documente fiscale.

„Ne-am trezit că, dacă nu cumpărăm echipamentul, copiii nu mai puteau concura. Nici până acum nu am primit chitanțe”, spun părinții, care iau în calcul o plângere penală pentru evaziune fiscală.

Publicația Adevărul a cerut o un punct de vedere Corinei Aricescu, cea indicată de tatăl lui David Popovici pentru strângerea banilor.

Nu am un punct de vedere în acest caz! Nu mă interesează tabloidul și scandalul. Părinți nu mă pot acuza de nimic ce ar avea de a face cu ceva penal. Dar cel mai bine a-ți face să veniți la fața locului să vă convingeți că primiți sau nu chitanță. Nu sunt eu în măsură să vă dau sau nu credibilitate”, a transmis Corinei Aricescu, potrivit Adevărul.

Reacția CS Dinamo

În replică, CS Dinamo a transmis că nu a obligat niciodată familiile sportivilor să achiziționeze echipamente și că eventualele inițiative s-au derulat „în nume propriu”.

Niciun angajat al CS Dinamo nu a impus sau obligat vreodată părinții sportivilor să cumpere un anume brand de echipament. Clubul Sportiv Dinamo nu a făcut vreo achiziție de echipament Arena, care ulterior să fie distribuit contra cost. Deci nu putem elibera chitanțe pe ceva ce nu are legătură cu CS Dinamo. Clubul nu este responsabil pentru inițiativele părinților, derulate în nume propriu”, transmite clubul.

Totuși, mesajul lui Mihai Popovici de pe grupul „Dinamo Families Performanță” contrazice această poziție.

Managerul scrie, referitor la subiectul echipamentul: „Achiziția nu este obligatorie. Participarea în competiții este posibilă doar în acest echipament oficial”.

Cu alte cuvinte, dacă nu îl cumpărați, copiii voștri nu vor mai putea face performanță! O poziție de forță care nu le-a lăsat loc de întors părinților. „De ce era nevoie de alt echipament, în condițile în care sportivii aveau unul oferit de Dinamo?”, s-au întrebat părinții.

Situația este complicată și de plecarea antrenorului italian Walter Bolognani, specialist cu participări la trei ediții ale Jocurilor Olimpice, care nu s-ar fi înțeles cu Popovici senior. Plecarea sa a fost urmată de destrămarea programului de elită, proiect în care clubul își pusese mari speranțe.

Totodată, dintre acuzațiile cele mai dure, părinții se focusează pe componenta fiscală. Deși CS Dinamo le-a distribuit performerilor echipament cu însemnele clubului, Mihai Popovici a insistat să impună un alt echipament, marca Arena, motivând că dorește omogenitate. Zis și făcut, doar că părinții invocă acum faptul că nu au primit niciodată, la schimb, vreo hârtie care să țină loc de dovadă a plății.

Nici măcar proba faptului că au făcut o donație. Motiv pentru care pregătesc o plângere penală. Un părinte ne-a pus la dispoziție detalii ale transferului bancar de 1.100 de lei către persoana care adună banii în acest scop. De acolo reise că mâna dreapta a lui Popovici în „afacerea echipamentul” este mama unui copil înscris la cursurile de înot.

Femeia care se ocupă de „fondul clasei” se numește Corina Aricescu și a fost indicată explicit de Popovici senior ca persoană de contact, în discuțiile de pe grupul intern.

