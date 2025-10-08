Antrenorul lui Poli Timișoara, George Buricea, care este și selecționerul României, şi-ar fi lovit jucătorul pe banca de rezerve, sâmbătă într-un meci din Liga Zimbrilor.

În minutul 25 al meciului masculin de handbal dintre CSM Vaslui și SCM Poli Timișoara, care a contat pentru etapa 5, Buricea și-a bruscat un jucător din echipa sa, aflat pe banca de rezerve.

Selecționerul României, 6 etape de suspendare în Liga Zimbrilor! Ce gest violent a comis

Observatorul meciului a discutat cu arbitrii și jucătorii, iar aceștia susțin varianta tehnicianului, conform căreia Buricea nu l-a lovit pe Nikolic.

Comisia de Disciplină din cadrul FR Handbal l-a suspendat 6 etape pe selecționerul naționalei masculine.

„În legătură cu raportul suplimentar al observatorului delegat la jocul din cadrul competiției Liga Națională – masculină, Etapa 5, dintre echipele CSM Vaslui – SCM Politehnica Timișoara, din data de 04.10.2025, de la Vaslui, Comisia, analizând documentele prezentate, stabilește: sancționarea domnului Buricea George Ionuț (SCM Politehnica Timișoara) cu suspendare din activitatea handbalistică pentru 6 (șase) jocuri, începând cu data de 08.10.2025 și penalitate pecuniară în cuantum de 5.000 (cinci mii) lei, dată limită de achitare 06.11.2025 pentru bruscarea propriului jucător, conform art. 45.4 lit. b) Punct 1 și 2, coroborat cu art. 45.5 cu aplicarea art. 36.1 lit. k) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezonul competițional 2025-2026 (o altă abatere săvârșită la data de 11.02.2025)”, se arată în comunicatul publicat de FRH pe site-ul său.

În meciul dintre CSM Vaslui și Poli Timișoara, câștigat cu 28-27 de gazde, l-a un moment dat antrenorul oaspeților, George Buricea, l-a bruscat pe jucătorul Zoran Nikolic, în timpul unei discuții între cei doi.

Ce spune Buricea?

„Handbalul este despre pasiune și dorință de victorie. În tensiunea meciului de la Vaslui, am avut o discuție aprinsă cu Nikolic și l-am împins (atenție, nu l-am lovit) pentru a se așeza pe bancă. Acest gest a fost interpretat greșit ca fiind o lovitură, iar cea mai bună dovadă că nu a fost așa este faptul că Nikolic a mai jucat după aceea încă 15 minute.

Faza a fost revăzută de mai multe ori de către observatorul de joc și s-a dovedit ca nu a existat nicio lovitura cu pumnul, așa cum eronat s-a spus în presă. Sunt un om vulcanic, dar nu sunt un om violent.

A fost un moment mai tensionat și ar fi trebuit să-l gestionez cu mai mult calm. Nimeni nu a lovit pe nimeni!”, a declarat după meci George Buricea, care este și selecționerul naționalei masculine a României, într-un comunicat remis de club.