Dinamo – Rapid e derby-ul Superligii la reluarea campionatului după meciurile naționalei. Andrei Nicolescu, președintele roș-albilor, le-a propus rapidiștilor ca ambele meciuri din sezonul regular să se joace pe Arena Națională.

În sezonul trecut, partidele din sezonul regular s-au jucat în Giulești și pe Arena Națională, iar în play-off a fost aceeași situație.

Andrei Nicolescu vrea să le ofere rapidiștilor o peluză întreagă pe Arena Națională, iar atunci când giuleștenii vor fi gazde să procedeze la fel.

Dinamoviștii, propunere pentru Rapid înaintea derby-ului. „Nu văd niciun impediment”

Dinamo – Rapid se joacă la 19 octombrie, de la ora 20:30, în etapa 13 a Superligii.

„Dinamo – Rapid mi se pare un meci de 40.000 plus. E un meci între două echipe cu rezultate bune. E un meci care pentru o zi decide locul 1. Sunt două echipe de tradiție care au suferit mult în trecut și acum sunt sus.

Încercăm să facem un protocol, să jucăm pe Arenă, să le oferim toată peluza pentru ca ei să ne ofere toată peluza. Mi se pare un gest de respect pentru suporteri. Așteptăm protocolul, reciprocitate. Nu am încă un feedback, sper ca cei de la Rapid să își dorească.

Dacă nu, va trebui să ținem și noi cont de reguli, adică să le oferim 5 la sută din stadion. Sper să se rezolve, altfel vor primi cele 2.700 de bilete la inelul doi. Nu văd niciun impediment pentru care nu am face această reciprocitate. Cred că se gândesc în zona asta. Au trecut 4-5 zile de când am propus protocolul”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Prețul biletelor la Dinamo – Rapid

VIP Experience – Inel 1 – 500 lei

Tribuna 0 Cat 1 – Inel 1 – 150 lei

Tribuna 0 Cat 2 – Inel 1 – 100 lei

Tribuna 1 – Inel 2 – 70 lei

Tribuna 1 – Inel 3 – 50 lei

Tribuna 2 – Inel 1 – 60 lei

Tribuna 2 – Inel 2 – 50 lei

Tribuna 2 – Inel 3 – 40 lei

Peluza PCH – Inel 1 – 30 lei

Peluza PCH – Inel 2 – 25 lei

Peluza PCH – Inel 3 – 20 lei

Peluza oaspete – Inel 1 – 30 lei

Peluza oaspete – Inel 2 – 25 lei

Peluza oaspete – Inel 3 – 20 lei