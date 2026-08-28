Prima pagină » Știri externe » Vladimir Putin cere contribuția fiecărui rus pentru victoria finală împotriva Ucrainei

Vladimir Putin cere contribuția fiecărui rus pentru victoria finală împotriva Ucrainei

Vladimir Putin cere contribuția fiecărui rus pentru victoria finală împotriva Ucrainei
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Acest lucru se aplică voluntarilor, angajaților ONG-urilor și instituțiilor sociale, managerilor, inginerilor, lucrătorilor și antreprenorilor”, a declarat președintele.

Liderul de la Kremlin a îndemnat în cadrul forumului Agenției pentru Inițiative Strategice „Idei puternice pentru o perioadă nouă”. a îndemnat întreg sectorul serviciilor, chiar și pe manageri și ingineri, să aducă contribuție la „victoria totală a Rusiei”.

Sondaj Gândul

Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Pentru victoria noastră comună, pentru dezvoltarea cu succes și încredere a țării, contribuția tuturor este esențială: voluntari, angajați ai ONG-urilor și ai serviciilor sociale, manageri, ingineri, muncitori și, bineînțeles, antreprenori”, a declarat șeful statului.

Forumul se desfășoară din 2020 și este organizat de Agenția pentru Inițiative Strategice și Fundația Roscongress. Printre coorganizatorii din 2026 se numără VEB.RF și guvernul regiunii Nijni Novgorod.

Forumul adună idei și propuneri de la cetățeni din întreaga țară și contribuie la conturarea unor proiecte promițătoare pentru dezvoltarea Rusiei.

Oricine își poate propune ideea, poate primi o evaluare profesională și poate primi oportunități de implementare.Rusia luptă pentru prezentul și viitorul său, creând totul pentru generațiile viitoare și consolidându-și suveranitatea. Aceasta a fost afirmată de președintele rus Vladimir Putin la forumul Agenției pentru Inițiative Strategice (ASI) „Idei puternice pentru un timp nou”.

„Ideile dumneavoastră trebuie să continue să fie un răspuns cu adevărat creativ la provocările noii ere. Creăm acest lucru pentru generațiile viitoare, îl creăm împreună și, în interesul consolidării suveranității noastre, luptăm pentru prezentul și viitorul Rusiei”, a spus el, potrivit TASS. 

Sursa Foto: Președinția Rusiei

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Liderul suprem al Iranului, nevăzut și neauzit de la începutul conflictului cu SUA. Khamenei, o enigmă pentru întreaga lume la 6 luni de război
19:17
Liderul suprem al Iranului, nevăzut și neauzit de la începutul conflictului cu SUA. Khamenei, o enigmă pentru întreaga lume la 6 luni de război
CONTROVERSĂ „Blestemul mumiei” există și în era internetului. Rămășițe umane sunt vândute online, iar cercetătorii avertizează asupra riscurilor
19:11
„Blestemul mumiei” există și în era internetului. Rămășițe umane sunt vândute online, iar cercetătorii avertizează asupra riscurilor
TENSIUNI Avertismentul dur al unui politolog american: „Kievul are toate motivele să tragă NATO într-un conflict cu Rusia”
18:13
Avertismentul dur al unui politolog american: „Kievul are toate motivele să tragă NATO într-un conflict cu Rusia”
FLASH NEWS UE alocă un ajutor de urgență de 2 milioane de euro pentru Nepal, după viiturile devastatoare de la granița cu Tibetul
18:06
UE alocă un ajutor de urgență de 2 milioane de euro pentru Nepal, după viiturile devastatoare de la granița cu Tibetul
MILITAR Volkswagen va începe producția de echipamente militare pentru Israel la o fabrică din Saxonia Inferioară
17:41
Volkswagen va începe producția de echipamente militare pentru Israel la o fabrică din Saxonia Inferioară
FLASH NEWS Cetățean român, căutat de poliția din Cipru pentru infracțiuni grave. Tânărul are 21 de ani
17:25
Cetățean român, căutat de poliția din Cipru pentru infracțiuni grave. Tânărul are 21 de ani
Mediafax
„Războiul nu a fost niciodată atât de aproape”. Germania își trimite militarii pe flancul estic al NATO
Digi24
„Consideră că suntem epuizați”. Putin crede că SUA sunt slăbite de războiul cu Iranul, potrivit serviciilor secrete americane
Cancan.ro
Gestul SFÂȘIETOR făcut de mama Victoriei, după ce și-a îngropat fiica: 'Ce cauți, tu mamă, aici?' 🥲
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție irezistibilă pe plajele din Cefalonia! Soția lui Victor Cornea și-a expus formele în costum de baie
Adevarul
Cum sunt umflate prețurile la benzinării. O anomalie greu de justificat: Avem petrol, dar carburanți scumpi
Mediafax
Tristan Tate se plânge de mâncarea din închisoare și spune că a slăbit aproape 6 kilograme
Click
„E un nou standard?” Clientul unui restaurant din Cluj, revoltat de ce a găsit pe nota de plată
Digi24
Cine este Haakon, prințul care a vrut să stea departe de viața regală și a ajuns noul rege al Norvegiei
Cancan.ro
Victoria Ionescu, îngropată cu porecla pe cruce. Cine este 'Natasha', de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cât a plătit Gabriela Cristea pentru injecțiile de slăbit. Prețul unui an de tratament este uriaș: „Pentru un om obișnuit, costurile sunt imense”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Service-ul i-a spus că trebuie schimbat motorul. Femeia a reparat singură mașina cu 430 de euro
Descopera.ro
O descoperire schimbă toate planurile pentru viitoarele misiuni pe Lună
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Descopera.ro
Cine i-a creat pe zei? Cum a apărut ideea de ființe supranaturale
REACȚIE Bolojan așteaptă intervenția Comisiei Europene în cazul lui Fritz. PNL și USR pregătesc un plan comun pentru Timișoara
19:37
Bolojan așteaptă intervenția Comisiei Europene în cazul lui Fritz. PNL și USR pregătesc un plan comun pentru Timișoara
FLASH NEWS ROMATSA, sprijinită cu 135,6 milioane de lei din fondul de rezervă bugetară, pentru ca traficul aerian să nu fie afectat
19:27
ROMATSA, sprijinită cu 135,6 milioane de lei din fondul de rezervă bugetară, pentru ca traficul aerian să nu fie afectat
LIVE Protest firav la poarta lui Nicușor Dan pentru demisia șefului SPP, Lucian Pahonțu. Printre cele câteva zeci de persoane, prezente la Cotroceni, se află și protestatari de serviciu, apropiați de USR
19:25
Protest firav la poarta lui Nicușor Dan pentru demisia șefului SPP, Lucian Pahonțu. Printre cele câteva zeci de persoane, prezente la Cotroceni, se află și protestatari de serviciu, apropiați de USR
ULTIMA ORĂ Prima reacție a lui Dominic Fritz după ce Nicușor Dan a promulgat legea ANI, care îl lasă fără mandat: „52.000 de voturi, scuipate”
19:08
Prima reacție a lui Dominic Fritz după ce Nicușor Dan a promulgat legea ANI, care îl lasă fără mandat: „52.000 de voturi, scuipate”
DECES Familia Universității Craiova își ia rămas-bun de la Nae Ungureanu
18:57
Familia Universității Craiova își ia rămas-bun de la Nae Ungureanu
INCIDENT Preot destituit de Episcopia Hușilor, din rândul clerului, după ce ar fi lăsat însărcinată o enoriașă căsătorită. Ce interdicție a primit
18:42
Preot destituit de Episcopia Hușilor, din rândul clerului, după ce ar fi lăsat însărcinată o enoriașă căsătorită. Ce interdicție a primit

Cele mai noi

Trimite acest link pe