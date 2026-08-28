„Acest lucru se aplică voluntarilor, angajaților ONG-urilor și instituțiilor sociale, managerilor, inginerilor, lucrătorilor și antreprenorilor”, a declarat președintele.

Liderul de la Kremlin a îndemnat în cadrul forumului Agenției pentru Inițiative Strategice „Idei puternice pentru o perioadă nouă”. a îndemnat întreg sectorul serviciilor, chiar și pe manageri și ingineri, să aducă contribuție la „victoria totală a Rusiei”.

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„Pentru victoria noastră comună, pentru dezvoltarea cu succes și încredere a țării, contribuția tuturor este esențială: voluntari, angajați ai ONG-urilor și ai serviciilor sociale, manageri, ingineri, muncitori și, bineînțeles, antreprenori”, a declarat șeful statului.

Forumul se desfășoară din 2020 și este organizat de Agenția pentru Inițiative Strategice și Fundația Roscongress. Printre coorganizatorii din 2026 se numără VEB.RF și guvernul regiunii Nijni Novgorod.

Forumul adună idei și propuneri de la cetățeni din întreaga țară și contribuie la conturarea unor proiecte promițătoare pentru dezvoltarea Rusiei.

Oricine își poate propune ideea, poate primi o evaluare profesională și poate primi oportunități de implementare.Rusia luptă pentru prezentul și viitorul său, creând totul pentru generațiile viitoare și consolidându-și suveranitatea. Aceasta a fost afirmată de președintele rus Vladimir Putin la forumul Agenției pentru Inițiative Strategice (ASI) „Idei puternice pentru un timp nou”.

„Ideile dumneavoastră trebuie să continue să fie un răspuns cu adevărat creativ la provocările noii ere. Creăm acest lucru pentru generațiile viitoare, îl creăm împreună și, în interesul consolidării suveranității noastre, luptăm pentru prezentul și viitorul Rusiei”, a spus el, potrivit TASS.

Sursa Foto: Președinția Rusiei