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Două tiruri aproape scăpate de sub control au fost filmate pe un drum din Tulcea. Reacția șoferului care a surprins momentul

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Un șofer a filmat momentul în care două tiruri, care circulau pe aceeași direcție de mers, au fost la un pas să provoace un incident rutier. În videoclipul de mai sus poate fi observat momentul în care cele două autocamiane de mare tonaj se balansează pe o parte, când virează în curbă.

Momentul a fost surprins pe ruta Babadag – Slava Rusă, din județul Tulcea. Un șofer care circula pe drumul județean DJ 223A, care se întinde pe o lungime de circa 16 kilometri și care trece printr-o zonă împădurită și deluroasă, a surprins două tiruri aproape scăpate de sub control.

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Ambele autocamioane de mare tonaj sunt surprinse în timp ce derapează pe șoseaua ce pare a fi umedă. Într-o fracțiune de secundă, șoferul care surprindea imaginile trage de volan spre dreapta, spre acostament, pentru a evita un posibil accident.

Șoferul a evitat un posibil accident rutier

În secțiunea dedicată comentariilor, mai multe persoane și-au expus opiniile în legătură cu imaginile apărute în grupul de Facebook. O persoană susține că ar fi vina șoferilor, pentru că nu și-ar fi adaptat viteza la condițiile de drum.

  • „Clar că e vina șoferilor! Nu au adaptat viteza la condițiile de drum! Dar și calitatea asfaltului și a anvelopelor e o mare problemă!
    Anvelope din India, China etc. Chiar și alea premium fabricate în Europa de Est lasă de dorit”;
  • „Ăstia erau în „tandem” la bine și la rău!”;
  • „Remorci cu ABS defect”;
  • „Nimeni nu comentează aici despre starea anvelopelor… ridică semne de întrebare cu privire la acest lucru chiar și pe vreme nefavorabilă”;
  • „Ăia sunt amatori, profesionist e ce-l care a filmat”;
  • „Felicitări pentru reacție șoferului ce filmează!”;
  • „Toate ca toate, bine că nu s-a încheiat tragic. Se circulă cu viteză, ei nu au auzit de adaptarea vitezei la condițiile meteorologice? De data asta au avut noroc ambii, se consideră acum că și-au învățat lecția!”.

Sursă video: Facebook / Info Trafic Romania

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