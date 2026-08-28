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Trei scenarii după scufundarea navei Progress IV în Marea Neagră. Era încărcată cu 199 de containere și ar fi trebuit să ajungă în Turcia

Trei scenarii după scufundarea navei Progress IV în Marea Neagră. Era încărcată cu 199 de containere și ar fi trebuit să ajungă în Turcia
Nava Progess IV - Foto: X/@CrimeanWolf
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Anchetatorii ar lua în calcul trei scenarii, după scufundarea navei Progress IV în Marea Neagră. Nava, aflată sub pavilion dominican, plecase de la Sulina cu 199 de containere încărcate la Reni și ar fi trebuit să ajungă în Turcia.

Anchetatorii verifică trei posibile cauze ale scufundării navei Progress IV. Una dintre ipoteze este lovirea de o „dronă Dragon”, dar informația nu a fost confirmată oficial. Nava transporta 199 de containere cu zahăr și mazăre din Ucraina spre Turcia. Echipajul a raportat incendiul la 17:55, iar nava s-a scufundat aproximativ 20 de minute mai târziu, la 15 mile marine de Sfântu Gheorghe.

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Alertă în Marea Neagră. O navă aflată sub pavilionul Republicii Dominicane a luat foc. Au fost salvați 12 marinari

Trei scenarii luate în calcul după scufundarea navei Progress IV în Marea Neagră

Anchetatorii verifică trei scenarii privind scufundarea cargoului. Prima ipoteză ar fi legată de un atac cu o dronă aeriană, urmat de explozii care ar fi produs breșe sub linia de plutire. A doua variantă ar fi un atac cu o dronă maritimă.

Cea de-a treia variantă vizează posibilitatea ca nava să fi lovit o mină marină. Ultimele două scenarii sunt considerate mai puțin probabile, deoarece nu ar explica incendiul raportat de echipaj, arată Stirileprotv.ro.

„Ceea ce este aproape sigur, nava avea și găuri de apă, în opera vie a navei, în partea de sub linia de plutire. Aceasta ar fi singura explicație de ce s-a scufundat atât de repede”, a spus Ovidiu Cupșa, expert marin.

Navă comercială scufundată în Marea Neagră

Joi seară, nava Progress IV, aflată sub pavilion dominican, s-a scufundat, după ce la bordul ei s-a produs un incendiu. Garda de Coastă a intervenit prompt, iar 12 marinari au fost salvați. În urma incidentului, procurorii din Constanța au început urmărirea penală in rem. Ancheta vizează, printre altele, distrugerea unei nave și operarea unei aeronave civile fără pilot care transportă materiale explozive. Mai multe detalii AICI.

Ministrul Radu Miruță susține că nava Progress IV din Marea Neagră ar fi fost lovită de o dronă. Vezi AICI declarațiile ministrului.

De asemenea, o dronă de tip „Dragon” ar fi putut lovi nava Progress IV, potrivit liderului Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu. Informația nu a fost confirmată oficial. Liderul sindicatului a susținut că nava scufundată în zona economică exclusivă a României ar fi fost atacată cu drone incendiare. El invocă extinderea rapidă a focului la bord și scufundarea ulterioară a navei. Mai multe detalii AICI.

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