Rusia și NATO trebuie să intensifice contactele militare pentru a reduce riscul unei confruntări directe provocate de erori de calcul, susține Nikolai Korchunov, emisarul Moscovei în Norvegia într-un interviu acordat POLITICO. Oficialul rus afirmă că lipsa dialogului dintre Moscova și Alianța Nord-Atlantică face ca riscul unei escaladări neintenționate să fie tot mai mare.

Cum poate fi evitat un război accidental cu NATO, conform oficialului rus

Oficialii NATO trebuie să consolideze contactele militare cu Rusia pentru a reduce riscul tot mai mare al unui război total provocat de erori de calcul, a declarat trimisul Moscovei în Norvegia, Nikolai Korchunov.

„Riscurile și pericolul confruntării militare cresc semnificativ din cauza lipsei de dialog. Consolidarea încrederii… și dialogul este acum mult mai important la toate eșaloanele.”

Avertismentul vine pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Rusia și Occident, după o serie de incursiuni cu drone și rachete în spațiul aerian european și mai multe presupuse acte de sabotaj.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat marți că țara este „amenințată”, în urma unui presupus atac cu drone asupra unui aeroport din Leipzig, desfășurat luna trecută.

Contactele dintre Rusia și NATO au fost reduse drastic după invazia Ucrainei

NATO și Rusia au redus drastic contactele oficiale după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în 2022. Moscova și capitalele europene au expulzat numeroși diplomați, iar relațiile dintre Rusia și Occident s-au deteriorat puternic.

Oficialii occidentali au avertizat că Rusia ar putea ataca teritoriul NATO până la sfârșitul acestui deceniu, în timp ce informații recente ale SUA sugerează că un astfel de atac ar putea avea loc chiar mai devreme.

Ca semn al gravității acestei amenințări pentru Washington, directorul CIA, John Ratcliffe, a călătorit marți la Moscova pentru a se întâlni cu oficiali ruși. El le-ar fi transmis acestora să nu escaladeze conflictul cu aliații Statelor Unite din NATO, în special cu țările baltice.

Korchunov, care a fost ambasador adjunct al Rusiei la NATO între 2009 și 2015, a declarat că „riscurile de conflict militar au crescut semnificativ” față de perioada în care a lucrat la Bruxelles, „când înțelegeam intențiile”, iar alianța era mai puțin „imprevizibilă”.

NATO spune că menține deschise mai multe canale de comunicare

Martin O’Donnell, purtător de cuvânt al SHAPE, sediul militar al NATO, a declarat că „NATO și Rusia au la dispoziție o varietate de canale de comunicare interpersonale și intermilitare, pe care le considerăm deschise”.

Comandantul suprem aliat al NATO pentru Europa, generalul american Alexus Grynkewich, „rămâne pregătit să se angajeze într-un dialog militar-militar cu șeful Statului Major General al Federației Ruse (n.r. Valery Gerasimov) pentru a evita erorile de calcul și pentru a oferi un mijloc de a evita o escaladare neintenționată de către oricare dintre părți”, a adăugat O’Donnell, dar a refuzat să spună dacă cei doi au vorbit.

În 2021, NATO a fost nevoită să-și închidă misiunea de legătură militară de la Moscova, după ce Rusia și-a expulzat personalul, ca represalii pentru expulzarea de către alianță a emisarilor ruși la NATO, din motive de securitate.

Alianța a suspendat ulterior orice dialog politic formal cu Moscova, în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei.

SUA au reluat dialogul militar la nivel înalt cu Moscova

În februarie, Statele Unite au anunțat că au reluat „dialogul militar la nivel înalt” cu Moscova, ca „mijloc pentru o transparență sporită și dezescaladare”, după discuțiile dintre Grynkewich și oficialii ruși.

Rămâne însă neclar dacă această linie directă de comunicare a mai fost folosită de atunci.

Korchunov a sugerat consolidarea „întregului dialog” pentru a evita erorile de calcul. Acesta ar urma să includă atât contactul direct dintre Grynkewich și Gerasimov, cât și întâlniri cu oficiali militari de rang înalt din statele arctice.

Moscova nu mai vrea un dialog similar cu Uniunea Europeană

În ciuda deschiderii față de reluarea contactelor cu NATO, Korchunov a declarat că Moscova nu mai este interesată de contacte diplomatice similare cu Uniunea Europeană.

„Nu există niciun dialog cu Uniunea Europeană”, a spus el, argumentând că Rusia nu va discuta cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, sau cu președintele Consiliului European, António Costa.

„Uniunea Europeană se află într-o fază de escaladare împotriva Rusiei”, a adăugat Korchunov.

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper, a declarat că UE menține „contactul prin canale diplomatice”, inclusiv prin ambasada blocului comunitar la Moscova. Ea a recunoscut însă că „natura și nivelul s-au schimbat semnificativ” din 2022.

„Aceste canale rămân în vigoare și sunt utilizate pentru contacte diplomatice, după cum este necesar”, a spus ea.

Inteligența artificială ar putea crește riscul unei escaladări accidentale

Korchunov a avertizat și asupra unui alt factor care ar putea amplifica riscul unei confruntări neintenționate: folosirea tot mai extinsă a sistemelor autonome și a inteligenței artificiale în domeniul militar.

Potrivit oficialului rus, utilizarea acestor tehnologii ar putea reduce timpul pe care factorii de decizie îl au la dispoziție pentru a evalua o situație și pentru a răspunde.

Avertismente similare au fost formulate de Uniunea Europeană și de secretarul general al ONU, António Guterres, care au cerut marți o supraveghere umană mai strictă asupra utilizării inteligenței artificiale pe câmpul de luptă. Apelurile au venit după apariția unor informații despre folosirea unor drone ghidate de inteligență artificială în Ucraina.