Un robot umanoid, botezat Vasile, a atras atenția persoanelor care au tranzitat centrul Sibiului. Acesta s-a plimbat pe strada Nicolae Bălcescu și în Piața Mare și a făcut scurte demonstrații de dans. În tot acest timp, oamenii s-au oprit să-l fotografieze și să-l filmeze. Unii dintre ei chiar i-au găsit rapid o utilitate casnică.

Prezența robotului a stârnit entuziasmul trecătorilor din centrul Sibiului. Unii dintre ei și-au exprimat dorința de a deține un astfel de robot acasă, pentru treburi casnice. Pentru alții, întâlnirea cu un robot umanoid pe stradă a fost o premieră. O tânără a remarcat că inteligența artificială face deja parte din viața de zi cu zi.

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„Aș vrea și eu unul acasă, să-mi facă mâncare și curat!”, a spus o sibiancă, potrivit Turnul Sfatului.

Robotul umanoid a dansat și a interacționat cu oamenii

Apariția robotului umanoid în centrul Sibiului nu este întâmplătoare. Inițiativa aparține echipei Immersive Museum Sibiu (IMS), care a scos experiențele digitale din spațiul muzeului și le-a adus în centrul orașului. Reprezentanții proiectului spun că reacțiile oamenilor evidențiază și diferențele dintre generații în raport cu tehnologia.

„Ne bucurăm să vedem reacțiile oamenilor: unii sunt surprinși, alții curioși, iar mulți se opresc să vadă ce face robotul. Un domn de 84 de ani a venit și ne-a mulțumit. Ne-a povestit că a prins vremurile când pe Bălcescu încă mergea tramvaiul și că îl bucură să vadă, pe aceeași stradă, un robot plimbându-se printre oameni”, povestește Andreea Sima, responsabilă de proiect.

Robotul va fi prezentat și în alte zone din Sibiu, anunță reprezentanții Immersive Museum Sibiu. Acesta va interacționa cu oamenii și va dansa. Inițiatorii spun că își doresc să aducă zâmbete și curiozitate în rândul localnicilor și turiștilor.

„Robotul a venit ca o extensie a universului nostru, un mod inedit de a ieși din spațiul muzeului și de a interacționa direct cu oamenii din Sibiu și cu turiștii. Ne-am gândit că un robot care se plimbă, dansează și interacționează este o modalitate distractivă de a aduce o parte din spiritul acesta direct în oraș. Îl vom mai scoate în diferite zone din Sibiu; ne dorim să aducă un zâmbet oamenilor atunci când îl întâlnesc”, a spus Darius Tatu, reprezentant al IMS.

Sursă video: Turnul Sfatului