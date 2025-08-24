Prima pagină » Sport » Sorana Cîrstea a CÂȘTIGAT turneul de la Cleveland. Nu a pierdut niciun set în finală

Sorana Cîrstea a CÂȘTIGAT turneul de la Cleveland. Nu a pierdut niciun set în finală

24 aug. 2025, 08:03, Sport
Sorana Cîrstea a CÂȘTIGAT turneul de la Cleveland. Nu a pierdut niciun set în finală

Sorana Cîrstea a câștigat turneul WTA 250 de la Cleveland, dotat cu premii totale de 275.094 de dolari. Ea a învins-o în finală pe americanca Ann Li, cu 6-2, 6-4, într-un meci care a durat o oră și 24 de minute.

A primit 36.300 de dolari și 268 de puncte WTA pentru cucerirea trofeului, iar Ann Li a luat 21.484 de dolari și 163 de puncte.

Cîrstea a obținut al treilea său titlu WTA la simplu în carieră, după Tașkent (2008) și Istanbul (2021). Jucătoarea noastră a mai evoluat în patru finale în carieră, la Budapesta (2007), Toronto (2013), Tașkent (2019) și Strasbourg (2021).

Sorana Cîrstea a câștigat turneul de la Cleveland. Nu a pierdut niciun set în finală

Acum Sorana Cîrstea se pregătește de US Open, unde va juca în primul tur cu Solana Sierra.

„Salutare, tuturor! Felicitări, Ann! Sunt convinsă că joci mai bine decât ai arătat-o azi. Succes la US Open. Mulțumesc echipei mele. Nu aveam așteptări de la acest turneu. Nu puteam cere un antrenor mai bun, am lucrat și în ultimii 5 ani, iar în ultimele 2 luni ne-am reconectat. Mulțumesc fizioterapeutului care merge tot timpul anului cu mine și că m-a ținut sănătoasă. Mi-a plăcut că am rămas cât mai mult posibil în acest oraș. Mulțumesc directorului turneului, staff-ului competiției, copiilor de mingi. Nu este ușor să ții o asemenea competiție printre cele mai bune. Le mulțumesc că m-au chemat să joc pentru a fi în formă. Îi salut pe cei din familia mea. Știu că s-au uitat la televizor. Îi salut pe cei din familia prietenului meu, care au fost foarte nervoși. Mulțumesc publicului, a fost o excelentă atmosferă de la primul meci. Este o doamnă care m-a încurajat la fiecare dintre cele 7 meciuri. Suntem o țară mică din Europa de Est, dar peste tot în lume unde mă duc sunt susținută. Nu credeam că sunt atâți români în Cleveland. Vă mulțumesc”, a spsu Sorana Cîrstea după ce a câștigat turneul.

Mediafax
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
Cancan.ro
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de ani sunt implicați
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
Un nou scandal homosexual zguduie Biserica Ortodoxă Română. Desfrâu și mesaje halucinante între un preot și un tânăr
Mediafax
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
Click
Puțini șoferi știu. Cu cât se poate depăși viteza legală fără sancțiuni
Wowbiz
El e băiatul de 13 ani mort după ce a mâncat tăieței! S-a prăbușit brusc, imediat după ce i-a consumat. Autoritățile sunt în alertă! Toate detaliile
Antena 3
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Digi24
Lovitura de stat de la 23 august 1944: Se împlinesc 81 de ani de la actul de curaj care a schimbat România
Cancan.ro
Șoc TOTAL! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze!
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a întâmplat cu actrița Lucy Ewing? Cine s-a uitat la serialul Dallas, sigur o știe. Cum arată acum, la 66 de ani
observatornews.ro
Filmul tragediei de pe Lacul Snagov. Angajatul care le-a închiriat ambarcaţiunea a dat alarma
StirileKanalD
„Mi-a dat viaţa complet peste cap!” Polițistul atacat cu sabia de un interlop, dezvăluiri emoționante. În ce stare se află Ciprian acum, la 8 ani de la incident: „Mi-aş dori să am sănătatea înapoi”
KanalD
Doliu în diplomația română! Ambasadorul Ioan Donca a murit la 85 de ani
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un Rolls-Royce de 500.000 de euro, băgat în piscina plină cu apă. Motivul este ireal - FOTO
Descopera.ro
Cum a fost Stalin PĂCĂLIT de Hitler
Capital.ro
Călin Georgescu nu mai poate face nimic. Soția sa, Cristela Georgescu, obligată să se conformeze. Nu s-ar fi așteptat să fie totul public
Evz.ro
Cartea electronică de identitate și cartea simplă. Punctele-cheie care îi încurcă pe români
A1
Larisa Mârtan, fosta ispită de la Insula Iubirii, s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie de mireasă. Imagini de la nuntă
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
O fetiță de 12 ani a murit în brațele tatălui după ce a mâncat chipsuri! Ce a declanșat decesul fetei, de fapt?
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
IBM și NASA își unesc forțele pentru a studia activitatea Soarelui
ACTUALITATE Cutremur de 4,2 pe scara Richter în zona Vrancea, în această dimineață. La ce adâncime s-a produs seismul
08:13
Cutremur de 4,2 pe scara Richter în zona Vrancea, în această dimineață. La ce adâncime s-a produs seismul
GALERIE FOTO EXCLUSIVĂ Emoționanta POVESTE a micului pianist din Constanța care a cucerit America. La 7 ani și-a donat bursa unui copil fără posibilități
08:00
Emoționanta POVESTE a micului pianist din Constanța care a cucerit America. La 7 ani și-a donat bursa unui copil fără posibilități
ACTUALITATE România, țara în care 1 din 5 tineri nu lucrează și nici nu studiază. Suntem în topul țărilor europene la acest capitol
07:57
România, țara în care 1 din 5 tineri nu lucrează și nici nu studiază. Suntem în topul țărilor europene la acest capitol
POLITICĂ România vrea Moldova în UE/Bolojan: „Ştim ce înseamnă integrarea. Am beneficiat de 100 de mld. de euro şi am contribuit cu peste 32 de mld. de euro”
07:39
România vrea Moldova în UE/Bolojan: „Ştim ce înseamnă integrarea. Am beneficiat de 100 de mld. de euro şi am contribuit cu peste 32 de mld. de euro”
HOROSCOP Două zodii protejate de divinitate timp de cinci ani. Urmează o perioadă de bunăstare și fericire pentru ele
07:26
Două zodii protejate de divinitate timp de cinci ani. Urmează o perioadă de bunăstare și fericire pentru ele
ACTUALITATE 24 AUGUST, calendarul zilei: Se naște Jorge Luis Borges/ Paulo Coelho împlinește 78 de ani, Jean-Michel Jarre 77
07:15
24 AUGUST, calendarul zilei: Se naște Jorge Luis Borges/ Paulo Coelho împlinește 78 de ani, Jean-Michel Jarre 77