Sorana Cîrstea a câștigat turneul de la Cleveland. Nu a pierdut niciun set în finală

Sorana Cîrstea a câștigat turneul WTA 250 de la Cleveland, dotat cu premii totale de 275.094 de dolari. Ea a învins-o în finală pe americanca Ann Li, cu 6-2, 6-4, într-un meci care a durat o oră și 24 de minute.

A primit 36.300 de dolari și 268 de puncte WTA pentru cucerirea trofeului, iar Ann Li a luat 21.484 de dolari și 163 de puncte.

Cîrstea a obținut al treilea său titlu WTA la simplu în carieră, după Tașkent (2008) și Istanbul (2021). Jucătoarea noastră a mai evoluat în patru finale în carieră, la Budapesta (2007), Toronto (2013), Tașkent (2019) și Strasbourg (2021).

Acum Sorana Cîrstea se pregătește de US Open, unde va juca în primul tur cu Solana Sierra.

„Salutare, tuturor! Felicitări, Ann! Sunt convinsă că joci mai bine decât ai arătat-o azi. Succes la US Open. Mulțumesc echipei mele. Nu aveam așteptări de la acest turneu. Nu puteam cere un antrenor mai bun, am lucrat și în ultimii 5 ani, iar în ultimele 2 luni ne-am reconectat. Mulțumesc fizioterapeutului care merge tot timpul anului cu mine și că m-a ținut sănătoasă. Mi-a plăcut că am rămas cât mai mult posibil în acest oraș. Mulțumesc directorului turneului, staff-ului competiției, copiilor de mingi. Nu este ușor să ții o asemenea competiție printre cele mai bune. Le mulțumesc că m-au chemat să joc pentru a fi în formă. Îi salut pe cei din familia mea. Știu că s-au uitat la televizor. Îi salut pe cei din familia prietenului meu, care au fost foarte nervoși. Mulțumesc publicului, a fost o excelentă atmosferă de la primul meci. Este o doamnă care m-a încurajat la fiecare dintre cele 7 meciuri. Suntem o țară mică din Europa de Est, dar peste tot în lume unde mă duc sunt susținută. Nu credeam că sunt atâți români în Cleveland. Vă mulțumesc”, a spsu Sorana Cîrstea după ce a câștigat turneul.