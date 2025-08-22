Prima pagină » Sport » Surpriză în sferturile turneului WTA 250: Sorana Cîrstea o învinge pe pe principala favorită a competiţiei

22 aug. 2025, 08:58, Sport
Tenismena română Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele turneului WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, după ce a învins-o în două seturi pe rusoaica Liudmila Samsonova, cu 6-4, 6-1.

O diferență de peste 90 de locuri în clasamentul WTA și aproape 10 ani ca vârstă, românca era văzută ca o țintă ușoară pentru sportiva de 26 de ani din Rusia. Însă Cîrstea (112 WTA) a răsturnat toate așteptările.

După o oră şi 22 de minute, Samsonova (19 WTA) a cedat în fața româncei. Rusoaica era dată ca mare favorită la câștigarea turneului, după ce în urmă cu trei ani ridica trofeul deasupra capului.

După această victorie, Cîrstea şi-a asigurat un cec de 11.970 de dolari şi 116 puncte WTA.

În penultimul act, românca o va înfrunta în premieră pe rusoaica Anastasia Zaharova (23 ani, 100 WTA), care a beneficiat de retragerea jucătoarei germane Eva Lys (23 ani, 60 WTA). Sorana are șansa de a-și adjudeca un nou trofeu WTA 250, după singurul succes înregistrat în acest format la Istanbul, în urmă cu trei ani.

