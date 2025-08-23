Prima pagină » Sport » US Open 2025. Unde văd fanii la TV marele turneu de tenis. E ultimul Grand Slam al anului

23 aug. 2025, 16:41, Sport
În perioada 24 august – 7 septembrie, ultimul turneu de Grand Slam al anului completează calendarul de tenis. Începând de duminică, cele mai importante meciuri de pe tabloul principal de la US Open sunt transmise în direct și în exclusivitate pe Eurosport.

Turneul de la Flushing Meadows durează două săptămâni, iar finalele de simplu sunt programate sâmbătă, 6 septembrie (feminin), respectiv duminică, 7 septembrie (masculin). Fiecare partidă de pe fiecare teren este disponibilă în direct și la cerere pe HBO Max.

La masculin, pare că nimeni nu poate opri dominația lui Jannik Sinner (Italia) și Carlos Alcaraz (Spania), care au oferit deja finale consecutive la Roland-Garros și Wimbledon în acest an.

La feminin, liderul mondial Aryna Sabalenka încearcă să își apere titlul cucerit pentru prima dată anul trecut, Iga Swiatek (Polonia) își dorește să recâștige turneul după o pauză de trei ani, iar Coco Gauff (SUA) va avea sprijinul fanilor de acasă în cursa pentru trofeu.

Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Elena-Gabriela Ruse sunt sportivele din România care vor evolua în turneul principal de simplu feminin.

Două legende ale sportului și foști campioni ai US Open – John McEnroe și Mats Wilander – se alătură prezentatoarei Lesly Boitrelle în echipa Eurosport din inima Complexului Național de Tenis Billie Jean King. Cei trei experți vor oferi interviuri exclusive, analize de specialitate și perspective unice asupra poveștilor jucătorilor și ale turneului.

„US Open încheie o vară fabuloasă de tenis, dominată de cei mai mari campioni, care au ridicat sportul la un nivel de neimaginat. Vom fi prezenți la fiecare schimb de mingi și la fiecare punct. Cu siguranță vom asista la scrierea unei noi pagini în istoria tenisului”, arată cei care asigură transmisia US Open.

US Open 2025, date importante:

Duminică, 24 august – încep meciurile de pe tabloul principal
Marți, 2 septembrie – încep sferturile de finală
Joi, 4 septembrie – semifinalele de simplu feminin
Vineri, 5 septembrie – semifinalele de simplu masculin
Sâmbătă, 6 septembrie – finala de simplu feminin
Duminică, 7 septembrie – finala de simplu masculin

