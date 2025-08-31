Sorana Cîrstea, apel către hoți, după ce a fost jefuită la New York. Ce i s-a furat din camera de hotel: „Are valoare sentimentală”

Eliminată de la US Open, Sorana Cîrstea s-a confruntat cu situația în care un necaz nu vine niciodată singur. A avut neplăcuta supriză de a constata că a hoții au pătruns în camera sa de hotel și, bineînțeles, nu au plecat cu mâna goală.

Persoane necunoscute i-au furat Soranei Cîrstea, din camera de hotel, trofeul câștigat în data 23 august 2025, tot în SUA, la Cleveland.

Sportiva a luat decizia de a face un apel online către hoț/hoți, transmițând că trofeul furat are doar o valoare sentimentală.

„Celui cărui mi-a furat din camera 314 trofeul de la Cleveland, te rog să mi-l dai înapoi! Nu are nicio valoare materială, doar una sentimentală! Aș aprecia tare mult! Mulțumesc, Sorana”, a scris sportiva, duminică dimineață, în mediu online.

Sorana Cîrstea a câștigat turneul WTA 250 de la Cleveland

Sorana Cîrstea a câștigat turneul WTA 250 de la Cleveland, dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, după ce a învins-o în finală pe americanca Ann Li, cu 6-2, 6-4.

Meciul a durat o oră și 24 de minute. Sorana a primit 36.300 de dolari și 268 de puncte WTA pentru cucerirea trofeului, iar Ann Li a luat 21.484 de dolari și 163 de puncte.

Sorana Cîrstea a obținut al treilea său titlu WTA la simplu în carieră, după Tașkent (2008) și Istanbul (2021).

Jucătoarea a mai evoluat în patru finale în carieră, la Budapesta (2007), Toronto (2013), Tașkent (2019) și Strasbourg (2021).

